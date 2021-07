El partido ultra Túpatria sigue robándole apoyos a Vox

- Publicidad-

La formación política TÚpatria sigue creciendo. Casi a un año de su aparición y tras las últimas incorporaciones de Madrid ahora es en la provincia de Toledo donde cuatro de los concejales que en las pasadas elecciones de mayo 2019 se presentaron en listas de Vox, se unen a TÚpatria. Se trata de la concejal Carmen Jiménez González de Méntrida; María de los Ángeles Rincón Martín-Lara, concejala de Las Ventas de Retamosa; Mariano Martin Ramos, concejal de Val de Santo Domingo-Caudilla; y de José Carlos Gento Rubio concejal de Magán.



Los cuatro ediles solicitaron su paso a no adscritos en sus respectivos consistorios informando que renunciaban a formar parte del Grupo Municipal de Vox: “Por no compartir las directrices políticas y organizativas. Se intentó todo para que el partido mediara a nivel nacional, pero cuando un partido se niega a escuchar a sus bases, cuando los concejales no tienen el respaldo de su partido y unido a una falta de democracia interna, ocurre lo que es de sentido común. Conseguir los valores y principios que han sido abandonados, todos ellos con el espíritu de defender los derechos y libertades de España, por cuyo motivo nos unimos a TÚpatria, partido liderado por nuestra ex compañera de Vox”, Carmen Gomis.

“Nuestro compromiso es con los ciudadanos, el pueblo nos depositó su confianza y no les vamos a fallar. Ese sentido de responsabilidad y compromiso va a continuar con honestidad proponiendo iniciativas constructivas que beneficien a los ciudadanos de nuestros municipios con un partido de valores y principios”, asegura la nota de prensa de la reciente agrupación.



También se ha unido a la formación la que fuera coordinadora de Vox en Lominchar, Teresa González, y algo más de 10 afiliados. No se descarta que en próximas fechas siga habiendo más incorporaciones. Los cuatro ediles estarán en una mesa informativa de TÚpatria el próximo sábado 24 de julio en Méntrida, donde les acompañarán el presidente provincial de Toledo, José Castellano, con miembros del CEP junto afiliados y simpatizantes.

Erosionando a Vox

TÚpatria es un partido de extrema derecha en cuyo programa electoral van los siguientes puntos:

-Derogar la Ley de Memoria Histórica.

-Promover la ilegalización de todos los movimientos que pretendan la independencia de una parte de su territorio incluyendo especialmente a los partidos políticos que los defiendan.

-El Estado estará siempre al servicio de los ciudadanos.

-La herramienta de la administración pública nunca debe ser utilizada con fines partidistas, por lo que se dotará al Estado de verdaderos y eficaces sistemas de control que garantice una efectiva separación de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

-Proponer la impulsión de un espacio internacional hispano, donde los valores, que nuestra patria ha difundido durante siglos, impliquen en la actualidad lazos de hermandad, asociación y prosperidad conjunta.