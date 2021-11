El Partido Popular vuelve a utilizar el terrorismo para blanquear al franquismo

- Publicidad-

La derecha española ya no sabe qué utilizar para intentar frenar las leyes que se dicten en España para hacer justicia con las víctimas del genocidio, las torturas y la represión del franquismo. Evidentemente, cuando ya no les quedan argumentos sobre los que sostener el blanqueamiento de la dictadura, los miembros del PP más cercanos a Vox, no dudan en tirar del insulto y de sus tópicos, en este caso, el terrorismo y sus víctimas.

Para el Partido Popular, evidentemente, las víctimas del terrorismo están en una categoría superior a las del franquismo, cosa que sorprende cuando los crímenes de la dictadura fueron la consecuencia de una política basada en el terrorismo de Estado. Sin embargo, para el PP las únicas víctimas son las que le dan réditos políticos.

Rafael Hernando, senador popular y ex portavoz en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a sacar el pie del tiesto y en un tuit ha preguntado al Gobierno si empezará a perseguir los crímenes de ETA, GRAPO y FRAP que fueron amnistiados en 1977.

La vuelta de tuerca a la ley de memoria histérica es otro intento de enfrentar a los españoles, q además implica una ignorancia histórica espeluznante



Extender el franquismo hasta 1982 es deleznable y antidemocrático



¿Se perseguirá los crímenes de ETA, Grapo o FRAP amnistiados? — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) November 17, 2021

La utilización por parte del PP del terrorismo como arma de confrontación política es un elemento que ya roza la patología. No se trata de comparar a unas víctimas con las otras, ni, por supuesto, darles una categoría superior a las unas sobre las otras. Sin embargo, lo que no quiere entender el Partido Popular es que las víctimas del genocidio franquista no han obtenido justicia por los delitos de lesa humanidad que cometió la dictadura, delitos que a partir de ahora, dejarán de estar prescritos.

Respecto a la Memoria Histórica o Democrática, el Partido Popular tiene dos problemas principales. El primero, que una parte de sus dirigentes es incapaz de quitarse la caspa franquista, como le ocurre a buena parte de su electorado. Por eso no hacen otra cosa que blanquear a la dictadura, tal y como hace Vox. En segundo término, el PP sabe que de las víctimas del franquismo no va a obtener un rédito electoral ni que van a poder manipular al colectivo memorialista como sí hicieron con algunas de las víctimas del terrorismo de ETA.

El pacto PSOE-Podemos

Los dos partidos del Gobierno han llegado a un acuerdo por el cual se dejará sin efecto parte de la Ley de Amnistía de 1977 y declaran no prescriptibles los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio y la tortura.

La redacción consensuada en este punto por PSOE y Unidas Podemos señala que «todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».