La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles dirigirse por igual a los diez diputados no adscritos de la Cámara, nueve ex miembros de Adelante Andalucía y una ex parlamentaria de Vox, “para que respeten el carácter de espacios comunes” de los despachos del Parlamento de los que están haciendo uso, pero en ningún caso se prohíbe expresamente al líder nacional de Falange Española de las JONS, Norberto Pico, que deje de hacer uso de esta instalación pública como si fuese un despacho propio pese a que el partido que representa, y del que es simpatizante la ex diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez, no tiene ningún representante en la Cámara autonómica y sólo obtuvo un 0,7% de los sufragios en las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2018, un total de 2.449 votos.

El propio Pico y la diputada no adscrita que salió hace un año de Vox tras denunciar acoso de sus ex compañeros de filas, anunciaron el pasado 13 de febrero en las redes sociales que Falange Española de las JONS tenía “despacho propio” en el Parlamento de Andalucía. Posando delante de una bandera nacional con el lema utilizado por el fundador de Falange Española y otra de la Falange, la diputada no adscrita y el líder nacional de Falange Española de las JONS se presentaban con esta afirmación: “Inauguramos despacho en el Parlamento Andaluz”.

Precisamente el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera en 1934 fue el que mandó ejecutar al Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, al inicio de la guerra civil, como ha recordado este miércoles Modesto González, coordinador nacional de Andalucía Por Sí, a las puertas de la Cámara autonómica, donde ha leído una carta remitida por su formación a la presidenta del Parlamento autonómico, Marta Bosquet, en la que le exige “la retirada inmediata de cualquier símbolo, bandera, pegatina u otra forma de publicidad que vaya en contra de la Ley de Memoria Democrática y se llame al orden a la parlamentaria de Falange”.

👉 #AxSí 🇳🇬 exige retirada de Falange del Parlamento Andaluz y ⛔ prohibir símbolos de los asesinos de Blas Infante, Lorca y tantos andaluces.

📣 #AxSí "El fascismo se ha instalado en las instituciones andaluzas"#NoAlFascismo #AxSí #LaFuerzaDelAndalucismo #EsNecesarioEsAhora. pic.twitter.com/p2E3esccFr — AndalucíaxSÍ (@AndaluciaxSi) February 17, 2021

“No entendemos que, a escasos metros del busto de Blas Infante, asesinado por falangistas en la madrugada del 10 de agosto del año 1936, sus asesinos ondeen en su despacho la bandera de la Falange española, asesinos no solo del Padre de la Patria Andaluza, sino de miles y miles de andaluces más, represaliados bajo esta inmunda y repulsiva bandera”, añade el líder de Andalucía por Sí.