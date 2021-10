El Parlamento andaluz reclama a ocho diputados de Teresa Rodríguez 20.000 € por reducir gastos de alquiler mientras permite al resto sus dietas en hoteles

- Publicidad-

El Parlamento de Andalucía ha querido dejar en evidencia la política de ejemplaridad de los diputados no adscritos dirigidos por la anticapitalista Teresa Rodríguez y expulsados hace un año de la coalición de Podemos e Izquierda Unida, en un gesto medido, claramente premeditado y ocultado a los propios afectados, que aseguran haberse enterado por la prensa. Para afear esta conducta de ejemplaridad y reducción de privilegios que ponen en práctica los diputados afines a Rodríguez, actualmente bajo las siglas de Adelante Andalucía, cuando devuelven lo que consideran dietas innecesarias de sus sueldos como diputados, la Cámara autonómica informó este miércoles de que ocho diputados de esta formación debían reembolsar un total de 20.000 euros por el gasto de alquiler de dos pisos de Sevilla para estos diputados no adscritos con cargo a su antiguo grupo parlamentario, al considerarlo “incompatible” con las dietas de alojamiento que ya perciben. Estos diputados no adscritos acusan directamente de la filtración a Izquierda Unida, presente en la Mesa del Parlamento andaluz, al que reprochan esta “campaña sucia antes de las elecciones” mientras aseguran que no entrarán “en este tipo de campañas de barro y tierra quemada”.

La formación de Rodríguez recuerda que los 11 diputados de Adelante Andalucía, que representan el 10% de la Cámara autonómica, propusieron durante la pandemia una reducción de su salario de un 60%. “Obviamente todos los partidos estuvieron en contra de la reducción, A pesar de la negativa, los diputados se lo aplicaron de forma individual y lo donaron al Servicio Andaluz de Salud (SAS)”, apunta la formación en un comunicado.

Unidas Podemos por Andalucía sigue percibiendo la misma subvención de 17 miembros, aunque actualmente son sólo seis, tras el acuerdo de PP, Ciudadanos, PSOE y Vox

El pasado septiembre, la Intervención General del Parlamento de Andalucía, el órgano que fiscaliza las subvenciones que reciben los partidos, decidió reclamar a Adelante Andalucía el “reintegro” de casi 20.000 euros usados supuestamente de forma indebida para el alquiler de dos pisos en Sevilla, donde se alojaron ocho diputados entre julio y diciembre de 2020. Este órgano de la Cámara autonómica advierte de que los fondos de funcionamiento de un grupo parlamentario son “incompatibles” con los gastos de alquiler y mantenimiento de una vivienda, al considerar que los diputados reciben “indemnizaciones para tal fin”, hasta 2.000 euros para sus señorías residentes fuera de Sevilla, sede del Parlamento.

Información ocultada a los afectados

La Intervención del Parlamento ha cursado su decisión a la Mesa de la Cámara autonómica que, antes de informar directamente a los afectados, ha optado por darlo a conocer a los medios de comunicación. “Curiosamente la Mesa del Parlamento, de forma consciente, ha ocultado la información a los diputados no adscritos de Adelante Andalucía”, asegura esta formación, que añade que “es llamativo que este ataque se dé después de que los diputados de Adelante Andalucía hayan sido siempre tan exigentes en lo referente a los privilegios y al uso del dinero público”.

Los 109 diputados del Parlamento de Andalucía reciben indemnizaciones por gastos de alojamiento y dietas en relación a la ciudad o municipio donde viven habitualmente. Así, un diputado de Almería percibe más que uno de Córdoba, por ejemplo. Los diputados a los que ahora se les reclama 20.000 euros por el uso indebido del alquiler de dos pisos en Sevilla siempre han defendido “reducir estos gastos y justificarlos”, aseguran en el comunicado de Adelante Andalucía. Con este objetivo primordial, los ocho diputados no adscritos a los que se les reclama el reembolso de 20.000 euros han alquilado dos pisos, “un gasto mucho más reducido” que el que gasta la mayoría de los diputados de la Cámara andaluza por noche de hotel cada vez que pernocta en Sevilla. “Es una cuenta muy sencilla hacer la comparativa entre un piso compartido entre cuatro personas y una noche en el hotel más cercano al Parlamento”, apunta la formación liderada por Teresa Rodríguez.

Los diputados de Adelante Andalucía vienen presentado reiteradamente en la Cámara autonómica diversas iniciativas para que sus señorías tengan que justificar con tickets las dietas percibidas, tanto si son utilizadas como si no es así, “como cualquier funcionario o trabajador de una empresa”, señala esta formación. Estas propuestas parlamentarias de Adelante Andalucía para acabar con los privilegios de los diputados siempre ha sido rechazadas de forma mayoritaria por el resto de formaciones del Parlamento.

Actualmente, los 11 diputados de Adelante Andalucía no perciben ningún dinero como grupo parlamentario pese a representar el 10% de la Cámara y denuncian que el grupo Unidas Podemos por Andalucía sigue percibiendo la misma subvención de 17 miembros aunque sean sólo seis “gracias al acuerdo llevado a cabo por PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. En esto sí se ponen de acuerdo”, reprochan desde Adelante Andalucía.

Hay quien entiende la unidad como destruir a todos los demás y quedarte solo tú, partido único, uno…unidad. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 14, 2021

Los diputados ahora apercibidos para que reembolsen esos 20.000 euros por gastos de alquiler recuerdan que “en ningún caso supuso ningún tipo de enriquecimiento” para ninguno de sus diputados, que donan sus dientas y el sobrante de su salario, ya que mantienen la limitación salarial. Tampoco la formación recibió este dinero, “que a efectos contables contó con los mismos fondos”. Adelante Andalucía especifica que “la recomendación de cómo hacer la contabilidad de los alquileres se hacía desde la gerencia que era compartida de hecho con el grupo de Unidas Podemos”.