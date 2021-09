El Papa se compromete a estar en el Xacobeo el próximo año

- Publicidad-

El Papa promete buscar fecha para visitar Santiago de Compostela en 2022 por el Xacobeo. Así lo confirma en su entrevista en la COPE, donde pide a España que se reconcilie “con su propia historia” y advierte de que “las ideologías como el soberantismo destruyen”.

En la entrevista con Carlos Herrera en la Cadena Cope, que recoge Servimedia, asegura que tiene un compromiso con el presidente de la Xunta de Galicia para estar presente en Santiago de Compostela el año próximo. “Le prometí pensar el asunto. O sea, no lo saqué de una eventual agenda”, aseguró, pero remarcó que su prioridad son los países “pequeños”.

“Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro”, advirtió.

Camino hacia la reconciliación

Durante la entrevista, el Papa habló de diversas cuestiones relativas a España, país al que pidió que, “si no lo ha hecho”, emprenda el camino hacia la reconciliación que perdió en el siglo XX y que apueste por el diálogo aunque “sin claudicar” ante ideologías como el independentismo catalán, pues “las ideologías destruyen”. “El soberanismo es una exageración que siempre acaba mal”, dijo en referencia a la actitud a adoptar ante el independentismo catalán.

“Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado. Y, si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia, lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación; y, sobre todo, huir de las ideologías, que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación. Además, las ideologías destruyen», dijo.

Reconciliación de los pueblos

A ello añadió que “unidad nacional es una expresión fascinante, pero nunca se valorará sin la reconciliación básica de los pueblos”. “Y creo que en esto cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevan adelante la historia como hermanos y no como enemigos o al menos con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar a otro como enemigo histórico”, instó en línea con la insistencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, de impulsar la idea del propio Francisco de ”tender puentes» en la política española.

Sobre la salud del Papa Francisco

En los primeros compases de la entrevista a Cope, que tuvo lugar hace unos días en la Residencia de Santa Marta del Vaticano y duró alrededor de hora y media, el Papa habló de su salud tras operarse en julio de divertículos en el colon. “Fue tomada a tiempo”, aseguró Francisco, que puso en valor la labor de un enfermero. “Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. La primera fue en el año 57, cuando pensaban que era una epidemia de gripe en el Seminario, y me cuidaban con aspirina. A los otros les iba bien, pero a mi me sacaron agua del pulmón”, recordó.

“El cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino”, explicó sobre la operación a la que fue sometido, por lo que posiblemente su agenda para los próximos viajes que tiene programados a Eslovaquia y Hungría sea más tranquila. “Pero llevo una vida completamente normal”, aunque aún sujeto a medicación posoperatorias.

Además, bromeó sobre su estado de salud y las posibilidades de elegir un nuevo papa. «Siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave», comentó en referencia a los rumores de renuncia por la enfermedad, que negó haberse planteado.

AFGANISTÁN

Otro de los temas que se plantearon en la entrevista fue la situación en Afganistán. En teste punto, Francisco puso de ejemplo el planteamiento de la canciller alemana Angela Merkel (a quien calificó de «una de las grandes políticas) para “democratizar” un país.

“Me tocó lo que dijo la canciller”, reconoció Francisco, en valoración a que Merkel considera “necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir desde otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”. Para el Papa esa frase de la política alemana de 2020 es “lapidaria” y “dice mucho”. “Parece que (en Afganistán) no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, reflexionó el pontífice.

También aseguró que el Vaticano está moviendo hilos diplomáticos, pero que “es una situación difícil” porque se ha dejado al país a su suerte y pidió a los cristianos “oración, penitencia y ayuno”.

Ante los movimientos migratorios, que previsiblemente aumentarán con la crisis afgana, advirtió de que es una cuestión que deben resolver todos los países, no de forma individual, que los estados deben ser “honestos” y ver a cuántas personas pueden recibir realmente y, que a los migrantes hay que «acoger, proteger, promover e integrar”.

ABUSOS

“El diablo corretea por todos los lados”, también por el Vaticano, reconoció, y abordó escándalos que han salpicado a la Iglesia en los últimos años, como la pederastia y las finanzas vaticanas. “No tengo miedo ni a la transparencia ni a la verdad”, dijo.

Francisco subrayó el papel del cardenal Sean O’Malley, que luchó contra los abusos antes de ser arzobispo de Boston, y creó la Comisión de Defensa de los Menores en la Santa Sede. “Creo que las cosas se están haciendo bien”, dijo sobre la Iglesia y los abusos, pero llamó la atención a los países para que pongan más celo para proteger a la infancia.

“Ahora, es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto”, lamentó.

La defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural y el cambio climático fueron otros asuntos de los que habló Francisco, como suele ser habitual en él. De hecho, aseguró que posiblemente viaje en noviembre a Glasgow para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26).