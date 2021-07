El odio nunca es la solución para ningún problema

- Publicidad-

Desde el día del asesinato a golpes de Samuel en La Coruña, me llevo preguntando ¿qué es lo que hace que un grupo de gente se junte para apalear a alguien hasta matarlo? ¿Qué resortes son los que despiertan en su mente para terminar con la vida de una persona, sin remordimientos?

Está claro que el odio es un desencadenante, pero… ¿quiénes son los responsables de ese odio visceral: una sociedad crispada, una educación basada en satisfacer caprichos y no en responsabilidades, algunos partidos políticos que viven de crispar a los ciudadanos sin importarles las consecuencias, alguna prensa amarillista que no les importa nada la verdad, la justicia, los valores éticos?

Que estas conductas se estén repitiendo en diferentes puntos de España, y contra todos los que de una forma u otra son diferentes, debería hacernos pensar como sociedad ¿que parte de responsabilidad tenemos y qué podemos hacer para que nunca más se repitan estos actos que van más allá de un acto delictivo, por el ensañamiento, la perversidad en la acción y la crueldad de estos sujetos.

Está claro que la educación de los padres y profesores ha fallado, hemos creado entre todos una generación sobre-protegida, infantilizada y falta de responsabilidad, en la que los jóvenes creen que pueden hacer lo que quieran sin que ninguna actuación tenga consecuencias, sin que sean capaces de asumir sus propios actos, y sin ser capaces de pensar más allá de sus propios caprichos.

Por supuesto, ni son todos, ni tan siquiera son la mayoría,es precisamente por eso que son noticia, pero si es algo que debe preocuparnos, porque va a ser muy difícil encauzar a los que han tomado este camino, a los que no quieren tener responsabilidades, a los que nunca nadie les regañó, castigó, ni les recriminó su conducta. Los mismos que se saltaban el confinamiento y sus padres disculpaban porque “pobrecitos lo están pasando muy mal y necesitan estar con sus amigos y tener alguna fiesta”.

¿Qué pasa que los abuelos no lo han pasado mal sin poder ver a sus nietos e hijos y temiendo por ellos y sus allegados; los jóvenes responsables, que han sido la mayoría, sin poder ver a padres, amigos, sin hacer fiestas y descubriendo que el ordenador servía también para no estar tan sólos y acercarse mediante videoconferencia a la gente que quieren, no lo han pasado también mal; y los niños sin poder jugar con sus amiguitos, sin poder salir al parque, sin montar en bici, sin reírse y compartir con sus compañeros de clase, no lo han pasado mal?

No existe justificación alguna para la violencia, nunca en la violencia se encontró ninguna solución.