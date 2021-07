El nuevo presidente de Perú señala en su discurso a «los hombres de castilla» y a los «múltiples felipillos» que sometieron a su pueblo

- Publicidad-

Las palabras del recién investido presidente del Perú, Pedro Castillo, han sido claras y contundentes en su sesión de toma de posesión. Algunos estractos de lo más señalado de sus palabras:

«Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que, como muchos de los peruanos pertenece a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la república. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento».

«Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo. Y que fueron, también, estas manos del campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia del Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia. Que yo fui ese «niño de chota» que estudió en la escuela rural 10.4.65 de Cuña. Que hoy estoy aquí para que esta historia no se más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. No los defraudaremos, no los defraudaré»

En su discurso ha anunciado las medidas en materia de salud, especialmente sobre la protección de la población ante el COVID-19. También ha anunciado medidas de inversión para la generación de un millón de puestos de trabajo, la generación de educación pública que se declarará en estado de emergencia. Se garantizará la vacunación del personal de los servicios educativos para la apertura de las aulas.

Ha anunciado también que «el internet será un derecho y no un servicio», así como nuevas medidas para el acceso a la Universidad.

Ha anunciado medidas para la vivienda, para la banca.

En su discurso ha puesto en valor las distintas culturas, las distintas lenguas y el valor de los pueblos.

La asamblea constituyente es otro de los objetivos principales: al no estar prevista en la constitución vigente, el nuevo presidente ha puesto en cuestión si el pueblo está condenado a seguir prisionero en esta situación. «El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el articulado en la constitución sobre la reforma constitucional, un proyecto de ley para modificarla». «Hay quienes cuestionan para qué sirve una asamblea constituyente (…) quienes hacen esta cuestión deberían recordar que el poder ejecutivo debería concentrarse en gobernar y el legislativo, en hacer las leyes y en controlar al gobierno». «La labor constituyente no puede ni debe estar a cargo de estos órganos. La asamblea constituyente debe ser tarea del pueblo».

Romper con los símbolos coloniales

«Somos una cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas tradicionales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos Estados. Durante cuatro milenios y medio nuestros antepasados encontraron la manera de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de castilla, que con la ayuda de múltiples felipillos y aprovechando un momento de caos y desunión lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del Incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces y con la fundación del birreinato que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los tres siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa. En gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros.

La represión a la justa revuelta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el birreinato. Acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas de este rico país. Cuarenta años después, la independencia del birreinato del Perú de España en 1821 no trajo consigo una mejora real para la mayoríad e los peruanos. Los denominados «aborígenes» continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda categoría para el erario de la flamante república del Perú.»

«Debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo ministerio de las culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad.» Así ha anunciado el presidente una medida que rompe claramente con una tradición vinculada al colonialismo español.

A continuación puede ver el discurso íntegro del nuevo presidente del Perú