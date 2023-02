El New York Times demanda a la UE por los sms entre Von der Leyen y Bourla (Pfizer)

- Publicidad-

El medio de comunicación norteamericano, Politico, publicaba ayer que el diario The New York Times ha interpuesto una demanda contra la Comisión Europea ante la justicia de la UE, por la falta de transparencia en los mensajes que se intercambió su presidenta, Úrsula Von der Leyen y el CEO de Pfizer, Bourla, en el momento de la negociación de los contratos por los que se adquirieron millones de viales contra el Covid-19.

La demanda fue presentada el pasado 25 de enero, y ha sido publicada en el registro público del TJUE bajo el título «Stevi and The New York Times v Commission Case T-36/23«. Pero hasta el momento no se ha conocido más información al respecto.

Tal y como te informamos en Diario16.com, el Tribunal de Cuentas señaló en un informe que estaba esperando que Von der Leyen facilitase la información requerida, tanto por la defensora del pueblo europeo, como por distintos eurodiputados y por el propio tribunal de cuentas.

Hasta la fecha no ha habido información nueva al respecto: desde el despacho de Von der Leyen afirman haber borrado los mensajes y no tenerlos disponibles. Lo mismo que le sucedió a Úrsula cuando era ministra de Defensa en Alemania, y se abrió una investigación por sus mensajes privados con directivos de compañías armamentísticas con las que el gobierno alemán firmó contratos millonarios.