«El neomachismo, en cuanto subes un escalón, él sube tres»

«La historia de las mujeres es la de haber estado fuera de todo tipo de conocimientos«. Con esta idea germinal, la ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, participó recientemente en la ponencia “La formación como pilar fundamental en la lucha contra la violencia de género”, un trabajo de investigación, con propiedad intelectual oficial otorgada por el Ministerio de Cultural del Estado de España y la Consejería de La Junta de Andalucía a favor del autor y firmante de este trabajo, Manuel Domínguez Moreno, director de Foro16 y Presidente y fundador de la Escuela Superior de Igualdad Real Humanidades, Comunicación y Cultura y organizada por las entidades antes mencionadas.

En el acto, celebrado en la Casa de la Provincia de Sevilla, también intervinieron la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales Porro, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y yo mismo, en presencia de la Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la UMA, Isabel Jiménez y la Dra. María José Berlanga Palomo Profesora Titular del Área de Arqueología de la mencionada universidad andaluza, entre otras personalidades académicas, políticas, ciudadanas y ciudadanos.

La ex vicepresidenta primera del Gobierno realizó un emotivo y reivindicativo recorrido por la lucha del feminismo encaminada hacia la consecución de una igualdad real. “El neo machismo, en cuanto subes un escalón, él sube tres”. Con esta aseveración resumió Calvo la actual situación de una creciente corriente negacionista en la consecución de una igualdad real y contra la violencia de género. “No hay más que una igualdad, y todo lo demás es el camino que debemos recorrer para conseguirla, todo lo demás sobra”, señaló la dirigente socialista.

“Estamos hablando de derechos humanos. ¿Alguien no conoce la historia de la humanidad? Esto no tiene debate, sólo combate. Todo esto no es más trágico que el rostro de una desigualdad que todavía existe”, apuntó la ex vicepresidenta del Gobierno.

Calvo aseguró que “solo con conocimiento y formación” se puede salir de esta situación de estancamiento en que se encuentra la lucha feminista hacia una igualdad real a todos los niveles por los zarpazos que, a todos los niveles, da el patriarcado imperante. Carmen Calvo lamentó el negacionismo en torno a la violencia machista, que ha llegado incluso a alterar la unidad parlamentaria que hasta ahora venía imperando a todos los niveles institucionales: “En el propio Congreso de los Diputados hay quien dice que la violencia sobre las mujeres no existe, y no pasa nada, aunque hayan matado ese mismo día a una mujer en Móstoles”. La diputada socialista aseguró que “si los pantanos están al 20% nadie discute que hay sequía, sin embargo, los datos irrefutables de la violencia de género sí se discuten. ¿Por qué? La función de la política es preguntarnos por qué existe esa realidad”, confirmó Calvo.

El Salón de Actos de la Casa de la Provincia de Sevilla presentó un lleno completo, con más de un centenar de asistentes, entre ellos las componentes de distintas categorías del equipo de fútbol P.D.C. Ciudad de Cádiz, patrocinado por la Escuela Superior de Igualdad Real.

Durante mi intervención, abogué por llegar a la formación en feminismo como “columna fundamental” para combatir la lucha contra la violencia sobre la mujer: “El feminismo no es solo un destino, es el derecho global de un derecho adquirido y elegido. Esto lo dijo Carmen Calvo en el pasado 40 Congreso Federal del PSOE”.

Socialismo y feminismo

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales recordó a la histórica escritora feminista, María Cambrils, en su intervención para que podamos saber qué supone ser una socialista feminista: “No se puede ser socialista sin ser feminista, este aspecto debe ser algo mollar”. También recordó una conocida frase de la ponente Carmen Calvo cuando afirmó que “la revolución se hace en el BOE”.

Morales apuntó que las mujeres son “el sujeto político del feminismo, pero el feminismo es, sobre todo, democracia”. Por ello, reclamó que los hombres “nos escuchéis y nos acompañéis en el camino hacia la igualdad real”. Morales abundó en la idea de que se ha conseguido “lo formal” en la lucha por la igualdad, pero aún falta alcanzar la “real”, sobre todo en estos tiempos en los que incluso hay determinadas corrientes negacioncitas que niegan incluso la existencia de la igualdad formal como un hito social conseguido de forma consensuada a nivel institucional. “Esta es una de las trampas del patriarcado”.

La diputada socialista madrileña recordó a la mayoritariamente joven y femenina audiencia del acto celebrado en Sevilla que “nuestra fuerza está en que no somos enemigas unas de otras, como nos hace ver el patriarcado”. Morales apuntó, como fundamental, lograr “el hermanamiento entre hombres y mujeres” hacia la consecución definitiva de una igualdad real.

“El feminismo no es cuidar, es una idea revolucionaria: las mujeres somos seres humanos”. En ese punto, la ponente recordó la figura de Ana Orantes y de cómo su histórico testimonio supuso un antes y un después en la lucha contra la violencia machista.

Morales criticó la tendencia que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el blanqueamiento e incluso negacionismo en la lucha hacia la igualdad real: “No estamos en el mejor momento para que se produzca en Madrid esta actualización de la ley autonómica de 2005, totalmente desfasada y sin aplicar”, añadió la diputada autonómica socialista, afirmando también que “La presidenta de Madrid se encuentra muy cómoda en el discurso negacionista de la ultraderecha”.

Revolución y compromiso real

Durante mi enérgica y vehemente intervención apunté que mi obra en la lucha hacia la igualdad real “aún no ha concluido”, y recordé las decenas de crímenes machistas que se siguen acumulando en una lista interminable de víctimas: “Seamos un poco revolucionarios, porque las pancartas no son suficientes. Lo realmente eficaz es el compromiso diario”.

“El feminismo no es solo un destino, es el derecho global de un compromiso adquirido y elegido”, apunté, tomando las palabras de la propia Carmen Calvo. Como fundador de la Escuela Superior de Igualdad Real reclamo “sensibilidad” para detener tanto dolor en torno a la injusticia que supone la desigualdad de género y la violencia sobre las mujeres. “La igualdad es un principio de la lógica humana, a mí me lo enseñó Carmen Calvo, cada vez que estoy a su lado me siento afortunado”. Y añadí: “El concepto de igualdad real es el único para alcanzar un feminismo posible, no sólo utópico”.

En el acto también intervino el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien destacó que “Manuel Domínguez Moreno es el alma” de este proyecto de la Escuela Superior de Igualdad Real y, sobre todo, alabó la labor en la lucha por la igualdad de los galardonados con las Menciones 2021.

Entrega de Menciones 2021

Durante el transcurso de este encuentro, tuvo lugar la entrega de las ‘Menciones 2021’ de Diario16, revista Feminismo, Sabemos y Diario16 Mediterráneo. Además de las ponentes Carmen Calvo y Lorena Morales, las Menciones 2021 también han sido para Iberdrola, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, el Instituto Cajasol, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga (UMA).

Estas jornadas de Foro16, organizadas por la Escuela Superior de Igualdad Real, se vienen celebrando desde 2018 con la participación de importantes personalidades de la vida política, social, cultural y artística relacionadas con la lucha por la igualdad real y contra la violencia sobre la mujer.

Foro 16 tiene como vector fundacional convertirse en punto de encuentro y debate para aglutinar todas las sensibilidades y propuestas encaminadas a lograr una sociedad más justa y solidaria basada en los principios básicos del progreso, la igualdad, el compromiso y la superación de las adversidades.

La ponencia contó también con la expresión artística, desde el cante hondo y el quejío, con la interpretación por soleares, seguirillas y tientos de mi obra poética titulada “Mi lamento es Dignidad, mi quejido es Libertad”, versos que me fueron inspirados en el alma por la Dra. Berlanga y que fueron interpretados por la cantaora Anabel Rosado, acompañada por Santiago Moreno a la guitarra.

Terminé exaltando que: «Somos lo que pensamos». Y la verdad nunca dejara de ser la adaptación entre el entendimiento y la realidad.