El nefasto balance de la guerra de Putin: 100.000 soldados rusos muertos y 8.000 blindados destruidos

- Publicidad-

La invasión de Ucrania le está saliendo muy cara a Putin. El coste en bajas humanas y en material militar, así como el destrozo que están ocasionando las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional, han llevado a Rusia al borde del colapso. Así las cosas, el máximo mandatario del Kremlin podría estar sopesando llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno de Kiev y con Estados Unidos para lograr una salida, cuanto menos airosa, al conflicto. La guerra es un desastre para los rusos por mucho que las televisiones al servicio del sátrapa no dejen de lanzar soflamas, bulos y propaganda sobre unas operaciones militares supuestamente exitosas, que en realidad a menudo terminan en fiasco sobre el campo de batalla. Los 50.000 mercenarios del grupo Wagner ya han advertido que vuelven a casa tras la rescisión de sus contratos, un golpe muy duro para Putin, ya que esta unidad de élite, violenta y bien preparada, se había convertido en el principal bastión que apuntalaba los diferentes frentes bélicos.

Numerosos analistas han cuantificado ya el balance nefasto que esta guerra ha ocasionado a Rusia, como por ejemplo el experto Jesús A. Núñez Villaverde, quien en un dosier para el Real Instituto Elcano asegura que el Kremlin ha perdido más de 100.000 soldados y 8.000 vehículos blindados. Esas cifras son similares a las aportadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, que además confirman haber destruido 3.002 carros de combate, 1.972 sistemas de artillería, 212 sistemas antiaéreos, 283 aviones, 267 helicópteros, 1.693 drones, 653 misiles de crucero, 16 embarcaciones, 4.615 vehículos y tanques de combustible y 178 piezas de equipamiento especial.

Joe Biden gana

Estados Unidos pretende “degradar a Rusia hasta el punto de que no pueda volver a hacer algo similar a la invasión de Ucrania y eliminarlo definitivamente como posible rival estratégico. Es cierto que Washington lleva aprobados más de 40.000 millones de euros en ayuda de todo tipo a Kiev (más de la mitad de carácter militar), a los que cabe añadir, según los planes ya anunciados por la Administración Biden, otra cantidad similar para 2023”, añade Jesús A. Núñez.

“Pero si se toma en consideración que esa cantidad no representa más allá del 5% de su presupuesto de defensa y se contrasta con las cifras de pérdidas humanas y de material y armamento que está sufriendo Moscú en su aventura militarista en Ucrania –que diversas fuentes llegan a estimar en unas 100.000 bajas humanas y más de 8.000 vehículos blindados de todo tipo–, es inmediato llegar a la conclusión de que el esfuerzo le está saliendo muy rentable a Washington. Desde ese punto de vista a EEUU le interesa que Rusia siga empeñada militarmente en Ucrania, arriesgándose a arruinar su imagen de gran potencia militar y a quedarse sin medios suficientes para proteger adecuadamente sus amplias fronteras y, mucho menos, para poner en peligro los intereses estadounidenses en la gran masa continental euroasiática. Adicionalmente, cabe suponer que serán muchos los gobiernos que, ante el bajo rendimiento de las armas rusas frente a las estadounidenses, se animen a dotarse de lo que Washington les ofrezca. No parece, en definitiva, una mala apuesta, aunque eso implique prolongar el sufrimiento de los ucranianos y debilitar aún más a una UE que no termina de encontrar su propio rumbo”, asegura el experto.

Última ofensiva ucraniana

En las últimas horas, Ucrania informa que el ataque contra las tropas rusas en la ciudad ocupada de Makíivka, en la región de Donetsk, en el este del país, supone el ataque más letal en la guerra. Kiev asegura que son alrededor de 400 las bajas en el ejército de Vladimir Putin, según Moscú 63, algo inusual en las tropas rusas que se niegan a reconocer pérdidas graves.

Fuentes próximas al ejército de Kiev estiman que el número de fallecidos es cercano a los 200 reclutas. Ninguna de las afirmaciones se pudo verificar de forma independiente, pero incluso el número más bajo representaría una de las peores pérdidas rusas en un único ataque en la guerra.

Los ucranianos utilizaron cohetes HIMARS, fabricados en Estados Unidos, según cuenta The New York Times, contra una escuela convertida en base militar donde se concentraba un batallón del ejército ruso y se almacenaba munición.