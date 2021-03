El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en el que se dio por válida la convocatoria de elecciones frente a las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid, ha provocado un grito casi unánime dentro de las filas de la izquierda: es necesaria una lista unitaria para revertir la fragmentación que favorecería que Isabel Díaz Ayuso reforzara su poder gracias a la extrema derecha.

Tal y como publicamos en Diario16, Izquierda Unida ya ha reclamado esa candidatura única. Entre las fuerzas a la izquierda del PSOE no olvidan el despropósito que supuso la presentación de una candidatura por parte de Podemos en las elecciones de 2019 y que fue la culpable de que Ayuso fuera investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Esos miles de votos hicieron perder a la izquierda escaños que impidieron un gobierno de coalición entre el PSOE y Más Madrid.

Por eso, tanto las fuerzas políticas como los movimientos de la ciudadanía no quieren que se vuelva a repetir el error y están reclamando la destrucción de la atomización que sólo favorecería a Ayuso que, presumiblemente, logrará movilizar un importante número de votos.

El Movimiento Republicano español también se ha sumado a esta petición. A través de un comunicado, al que Diario16 ha tenido acceso, la Ejecutiva Estatal de Iniciativa Republicana Española (IRE) ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones políticas democráticas de la izquierda madrileña, entre las que se excluye al PSOE, «a crear un Marco de Encuentro de la misma, que tenga con fin inmediato la elaboración colectiva y común de un Programa Básico Electoral que esté al Servicio de las clases humildes y más necesitadas de la Comunidad de Madrid».

Para ello, los republicanos españoles plantean la presentación de un programa con propuestas que generen riqueza económica y social que sirva para la creación de empleo de calidad y que tenga como objetivo fundamental la recuperación y rehabilitación de los Servicios Públicos que los diferentes gobiernos de las derechas han «puesto en manos del negocio privado», afirma el comunicado.

Por otro lado, IRE señala otros aspectos que deben ser prioritarios en dicho programa: velar por los bienes artísticos, creativos y culturales, la protección a la infancia y a las personas mayores, el fomento de la participación del Movimiento Ciudadano y Vecinal en la toma de decisiones que les competan, al igual que con las organizaciones sindicales de la comunidad madrileña.

Dicho programa, señala IRE, deberá ser elaborado de forma unitaria y «lo defenderá una Candidatura Única formada por todas las Organizaciones Políticas qué participen en su elaboración. En dicha candidatura, se podrán incorporar ciudadanos independientes de la izquierda madrileña de reconocido prestigio y trayectoria en la vida cotidiana de la Comunidad de Madrid», insta el comunicado, que afirma que dicha candidatura debería estar encabezada por Más Madrid, por ser la fuerza política con una mayor representación, incluyendo a otros partidos minoritarios.

«Es crucial que las izquierdas de Madrid se unan para poder obtener un resultado Republicano en Madrid. De no ser posible dicho Acuerdo, entenderemos que los intereses que priman son los de las siglas y partidos y no los de los ciudadanos. En ese caso, IRE llamará al Conjunto de los votantes de izquierdas a NO PARTICIPAR CON SU VOTO en dichas elecciones, quedando claro que no son los ciudadanos y sus intereses lo importante para los partidos que se hacen llamar «De Izquierdas»», afirma el comunicado.