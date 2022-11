El movimiento por la discapacidad se pronuncia a favor del anteproyecto de Yolanda Díaz que favorece la inclusión en el mercado ordinario y público

- Publicidad-

Parece que en estos días se están produciendo ciertos cambios positivos y alguno negativo dentro de la discapacidad, más concretamente, relacionados con el trabajo.

Desde la aparición de los Centros Especiales de Empleo en el mercado laboral, los cuales están regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre en estos más de 40 años de vida que tienen, han ido degenerando su objetivo inicial hasta convertirse en EMPRESAS MULTISERVICIOS aprovechándose del trabajo de las Personas con Discapacidad que contratan, recibiendo por ello subvenciones y ayudas, la mayoría de ellas económicas, estas subvenciones deben de aplicarse a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida o temporal de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo, para el desarrollo de sus funciones y su posterior inclusión en el mercado ordinario, INCLUSIÓN QUE NO SE DA.

Para poder constituirse como Centro Especial de Empleo, tiene que estar formadas, por al menos, el 70% de la plantilla debe de estar formada por personas con discapacidad que cumplan las siguientes características:

Una parálisis cerebral, una enfermedad mental o cuan discapacidad intelectual , con un grado de discapacidad de al menos un 33%.

, con un grado de discapacidad de Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

Resulta que, en estos centros de trabajo, nos encontramos Personas con Discapacidad con un grado del 33% que no reúnen los requisitos del apartado anterior, pues tan sólo poseen un Certificado de Discapacidad, estando contratados en Centros Especiales de Empleo, recibiendo por estas contrataciones, las mismas ayudas que perciben por la contratación de los dos grupos citados en el apartado anterior. De ahí que hayan proliferado la creación de este tipo de centros llamados empresariales como los llaman los lobbies, pues el pastel es tan jugoso, que estos grupos no quieren compartir defendiendo por ello sus centros aduciendo que son “Centros Sociales y sin ánimo de lucro”, NO HAY DIFERENCIA ALGUNA, PRIMA EL FACTO POR ENCIMA DE LAS PERSONAS.

Pero el coste de la Seguridad Social es 100% gratuito, reciben subvenciones simplemente por la contratación de una Persona con Discapacidad, y asea por tiempo indefinido o por un periodo de tiempo ya establecido en el contrato, que podrá ser de 6 meses, 1 año… e independientemente del grado de Discapacidad que tenga la persona contratada. Así mismo, reciben el 50% del Salario Mínimo Interprofesional de por vida.

Actualmente, el Gobierno, más concretamente el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, está planteándose ACABAR con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación laboral de las Personas con Discapacidad, de hecho, ya existe un borrador que aún no se conoce totalmente. Con esta modificación los Centros Especiales de Empleo dejarán de ser NICHOS DE NEGOCIO, recibiendo por ello un gran varapalo. Con esta medida se favorece la contratación de personas con discapacidad que realmente lo necesitan, ya que, en la actualidad, el gran porcentaje de contratación es de Personas con una Discapacidad física, bien de nacimiento o por incapacidad laboral. El motivo es que al haberse convertido estos centros en EMPRESAS MULTISERVICIOS, una Persona con una Discapacidad psíquica o con una gran discapacidad no interesa porque no puede realizar los servicios que ofrecen los estos centros.

Los Centros Especiales de Empleo utilizan mucho contrato temporal, siendo la temporalidad bastante extensa, pues alrededor del 80% de la contratación es temporal, utilizando para ello el famoso contrato de fomento, que como la reforma laboral no lo ha tocado, la empresa continúa realizando ese tipo de contrato incluso para cubrir puestos estables, todo lo contrario de lo que establece esta última reforma, la cual indica que todo contrato estable debe de hacerse indefinido, pero hasta ahora se ha mantenido ese tipo de contrato, el cual se queda en el limbo legal.

Hay que mencionar que la Reforma Laboral ha dejado fuera a los Centros Especiales de Empleo, pese a ser EMPRESAS MULTISERVICIOS y los lobbies de la Discapacidad, NOP SE HAN INDIGNADO COMO LO ESTÁN HACIENDO CON ESTE ANTEPROYECTO, pues esto les BENEFICIA y perjudica a los Trabajadores con Discapacidad.

En marzo del 2021 se celebró el COMITÉ DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con motivo de 24ª sesión, un debate general sobre el derecho de las Personas con Discapacidad al trabajo y al empleo, haciendo referencia al artículo 27. – Empleo Inclusivo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el tercer sector Discapacidad defendió la segregación en el empleo “ EL CERMI defendió que un empleo digno es fuente de socialización, realización personal y participación en la comunidad, es una fuente importante para acceder a una autonomía económica y poder llevar a cabo un proyecto de vida, y que tan sólo podemos acceder a dicho trabajo a través de EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIA (refiriéndose sólo y únicamente a los Centros Especiales de Empleo). En su día publiqué un artículo sobre el tema: Propuesta del CERMI para la ONU.

Los argumentos aportados por CERMI, ONCE y COCEMFE en el COMITÉ DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD sobre el ART. 27. – EMPLEO de la CDPC, no ha convencido a los EXPERTOS DE LA ONU.

La ONU, ha intervenido a favor nuestro, dando un toque de atención, este Organismo, SOLICITA a España, a través del estudio realizado por medio de expertos, la ELIMINACIÓN DEL EMPLEO SEGREGADO de Personas con Discapacidad para GARANTIZAR SU DERECHO A UN TRABAJO DIGNO. Acceder al artículo publicado por LA VANGUARDIA con fecha 14/09/2022.

Igualmente se ha producido otro movimiento en favor nuestro, la AUDIENCIA NACIONAL gracias a la denuncia presentada por varios Sindicatos ha APROBADO Y ORDENADO LA SUBIDA DE LOS SALARIOS en el sector de la Discapacidad entre el 3.75% y el 7.15% con efectos desde el 1 de enero del 2023. Acceso a la noticia.

Ya se están movilizando estos lobbies que dicen representar a la discapacidad, porque si llega a buen puerto este anteproyecto de ley, que ojalá sea así, SE PONDRÁ POR FIN COTO A LA MANO DE OBRA BARATA, Y MAL TRATADA, así como a los contratos temporales. Estas organizaciones están haciendo correr ríos de tinta y realizando maniobras, creando miedo a los trabajadores con discapacidad, a la sociedad, están movilizándose para que su “mano negra”, nos haga creer que, si este borrador llega a hacer realidad, los trabajadores con discapacidad corren el riesgo de perder su trabajo, de que no se les vuelva a contratar, incluso dicen que desaparecerán muchos de estos Centros de trabajo “segregado”. Aducen que este anteproyecto de ley que están preparando en favor de los trabajadoras con discapacidad puede acarrear CONSECUENCIAS FATALES para la inserción real de las Personas con Discapacidad, según aparece escrito en la revista “20 minutos”, quieren hacernos creer a toda costa que ellos son los únicos que pueden darnos un trabajo digno y bien remunerado, realizando diversas campañas dirigidas a la sociedad y al mercado laboral ordinario con el fin de vender las ventajas que conlleva este tipo de centros, la cuales la mayoría son EMPRESAS MULTISERVICIOS con mano de obra barata.

NO es cierto que las personas con discapacidad pedimos que no se recorten las ayudas a la contratación, como he leído en algún sitio, son ellos, los lobbies lo que lo están pidiendo, pues ven peligrar su manera de continuar sacando dinero, un dinero que no recibe ningún tipo de seguimiento por parte de la Administración, son ellos lo que lo están pidiendo y contactando con los partidos políticos para que la situación no cambie de ninguna manera.

A falta de poder analizar y contrastar más, vemos que la contratación temporal de Personas con Discapacidad se va a dejar de bonificar, EQUIPARÁNDOSE las ayudas que reciben tanto los Centros Especiales de Empleo como las empresas ordinarias en la contratación indefinida , queda por saber si se va a eliminar las subvenciones del coste salarias que asciende al 50% y que sólo reciben este tipo de centros, de no eliminarse no se está igualando las subvenciones para el mercado ordinario, continuando en desventaja con respecto a los Centros Especiales de Empleo, persistiendo así la mano de obra barata, igualmente es necesario que SE COMPRUEBE bien que exista un empleo DIGNO E INTEGRADOR para que se pueda recibir esas bonificaciones, animando con ello a los Centros Especiales de Empleo que realicen una contratación indefinida de manera más habitual.

El convenio colectivo de Centros de Atención a la Discapacidad, expiró el 31/12/2021 y aún no se ha firmado uno nuevo porque la PATRONAL AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad), SE NIEGA A MEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS TRABAJAODRES CON DISCAPACIDAD. Pero los lobbies siguen vendiendo que sus Centros Especiales de Empleo dan trabajos DIGNOS a las Personas con Discapacidad y que es INCLUSIÓN no SEGREGACIÓN.

Para culminar la semana, hemos visto por parte de COCEMFE, una campaña que lleva #PropósitoInclusión vendiendo su NEGOCIO que son sus Centros Especiales de Empleo y lo más llamativo es que utilizan el logo del Ministerio de Trabajo, como si el Ministerio Apoyara tal campaña. Con esta campaña los lobbies nos DEMUESTRAN QUE LA INCLUSIÓN NO LES INTERESA, tampoco lo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en su Art. 27. – Empleo NI el pronunciamiento que ha hecho la ONU respecto al empleo segregado de este tipo de centros.

Es necesario que exista un control a estos chiringuitos que se han montado que lo único que hacen es LLENARSE LOS BOLSILLOS CON LAS SUBVENCIONES QUE NO SE REVIERTEN EN EL TRABAJADOR, es necesario que la Administración realice un control con el fin de evitar que se dejen de realizar muchas prácticas abusivas dirigidas a este colectivo de trabajadores, como ejemplo:

Escasa o nula adaptación del puesto de trabajo a las necesidades del trabajador con discapacidad.

Es frecuente ver a personas con discapacidad con limitaciones físicas o condiciones adversas de salud realizando trabajos muy cansados y nada recomendables para su discapacidad.

Ejemplo:

Permanecer mucho tiempo de pie o realizar actividades físicas que entrañan un gran sobreesfuerzo físico.

Personas con discapacidad intelectual a los que simplemente se les encarga tareas más “sencillas” pero que a menudo resultan ser las más penosas sin recibir apoyos ni contar con las supervisiones necesarias.

Excesos o nulos apoyos y supervisiones en el puesto de trabajo, la gran mayoría de estos trabajadores están contratados bajo categorías profesionales en las que esté explícito la necesidad de apoyos. Esto es así para condenarlos a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), negándoles así mayores retribuciones.

Falta de empatía por parte de los encargados hacia las personas con discapacidad, existiendo tratos vejatorios e insultos.

Ejemplo:

Una trabajadora con discapacidad sensorial auditiva no escuchaba los timbres de cambio de turno o comienzo y finalización de la jornada de trabajo y nadie le avisaba de ello e incluso llegaban a insultarla. No pierden la ocasión de meterte el miedo en el cuerpo diciendo que si estás trabajando es gracias a ellos.

Exigencias de producción similares a las personas sin discapacidad.

Ejemplo:

Un trabajador con discapacidad mental, le exigían un rendimiento igual o superior a un trabajador sin discapacidad y si no cumplía la producción exigida, le insultaban hasta llegar a su casa e intentar suicidarse con un destornillador.

No ofrecer los EPIS necesarios para realizar el trabajo que están realizando. Una trabajadora estañando cables durante 8 horas diarias, no le ofrecen gafas de protección adecuadas para realizar ese trabajo, ni le informan de la necesidad de ponérselas para evitar problemas de salud. Un trabajador con problemas en la espalda le ponen a trabajar de jardinero y le hacen cavar una zanja de más de 20 m, tan sólo con un pico.

Fraude a la Seguridad Social. Llegar la finalización de un contrato y no renovárselo, indicar al trabajador que se inscriba en el paro el día siguiente para en unos pocos días después, cuando no es al siguiente día de realizar la inscripción, llamarle de la empresa para volver a contratarle (para volver a cobrar la subvención por contratación de nuevos trabajadores con discapacidad). Tener trabajadores en ERTE y contratar nuevas Personas Con Discapacidad (para cobrar la subvención por contratar a personas con discapacidad) sin haber sacado antes a los trabajadores que tienen en ERTE.

Falta de cumplimiento de los derechos laborales. Un trabajador con discapacidad, exigir que se le respeten sus derechos como trabajador y recibir amenazas.

Absorción de complementos laborales como antigüedades, festivos, nocturnidad… Trabajar en fin de semana, varios trabajadores con discapacidad, y no abonarles ese trabajo, si no que se les da unas horas libres de trabajo el lunes.

No existe el cobro de complementos.

Realización de horas extras que legalmente no se pueden hacer, en la mayoría de los casos, se hacen y sin cobrar. Hacer una ruta de trabajo de 5 horas o más, pero la empresa no lo reconoce y tan solo abona 4 horas.

Salario muy inferior al salario mínimo interprofesional. Habitualmente cobramos un 75% menos que un trabajador sin discapacidad por realizar el mismo trabajo.

Con la excusa de “terapia ocupacional” o de “algo que hacer”, en ocasiones, se encargan tareas productivas a personas con discapacidad de centros ocupacionales sin tener contrato ni remuneración económica alguna.

Por la finalización del contrato o despido a la hora de pagar la indemnización quitan de la misma días de pago, vacaciones sin disfrutar ni pagar…

Problema en el cálculo de variables.

Contratos precarios e inseguridad laboral. Si no haces lo que ellos quieren sabes que te vas a la calle, eso le sucedió a una persona que por preguntar porque no le estaban enseñando como a otra persona que era la amiga de la encargada le pusieron realizar los peores trabajos y le despidieron en el momento que se cumplió su contrato. Una trabajadora como no estaba de acuerdo donde le mandaron a trabajar por recibir alguna que otra humillación, le recordaron que no olvidara que comenzó realizando otros trabajos inferiores y que dependía de ella que continuara.

Problemas con los contratos parciales

Carecen de medios de higiene básicos

Hace falta ya una gran reforma, en la cual se regulen los Centros Especiales de Empleo y dejen de un lado: tanta segregación y temporalidad, que existan políticas públicas de empleo para Personas con Discapacidad en el mercado ordinario y público. Aquí nuestras peticiones: POR UNA INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Si los grandes lobbies de la discapacidad, se están dando mucha prisa, se están gastando mucho dinero en publicidad y en hacer críticas de este anteproyecto es porque les toca el bolsillo.