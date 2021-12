El mito de la Transición Española: «Fue el silencio»

- Publicidad-

La televisión alemana ha desmontado el mito de la Transición española con un reportaje que asegura que «en lugar de enfrentarse, hubo una amnistía y un silencio». La crítica de la TV alemana, Tageschau contra la Transición es descarnada y lamenta que todavía haya voluntarios buscando los muertos, exhumándolos para «permitir que sus familiares puedan ser enterrados con dignidad».

El reportaje pone el punto de mira sobre la cantidad de personas que fueron asesinadas durante el franquismo y que hoy en día no se ha reparado su memoria. Y un hecho vergonzoso «Decontando el caso de Camboya, España es el país con más fosas comunes sin abrir», y calcula una cifra alrededor de 100.000 cadáveres según afirma rotundamente la TV alemana.

El reportaje, que define a España de «democracia joven», asegura que su defecto de nacimiento es «el silencio» durante la Transición. Puesto que, después de la victoria de Franco «solo se ha homenajeado los muertos fascistas, y se han ignorado los del otro bando». Incluso explica que después de la muerte del dictador, cuando España se quiso democratizar, el silencio continuó durante la fase de transición. Con un pacto tácito de no hablar de la Guerra Civil.

La crítica a la Transición es dura y Tagesschau afirma que España continúa dividida: «Cómo si el país todavía estuviera a las trincheras». La TV alemana explica sorprendida que el actual gobierno español de Pedro Sánchez quiere asegurar una nueva Ley por la memoria democrática, pero que las derechas del país se oponen hablando de viejas heridas que se abrirían sin ninguna necesidad.

Existe un franquismo persistente. Alemania e Italia vencieron al fascismo, cosa que no sucedió en España y que representó una dura dictadura. No es la única voz internacional que se ha levantado contra los tics franquistas de España. El historiador Paul Preston se mostró muy contundente cuando declaró que hoy en día tenemos todavía un franquismo muy fuerte en España.

Sin embargo, ¿Cómo entender que, 46 años más tarde de la muerte del sangriento dictador el fascismo todavía permanece vivo? Preston se remontaba a los inicios de la dictadura española en 1939 para subrayar que Franco vivió durante muchos años del terror que sembró. Mató muchos republicanos y forzó muchos al exilio. Y que, con esta base de terror y el control total del sistema de enseñanza y de comunicación, hizo una limpieza de cerebro a toda una nación. Y, está claro, con la llegada de la democracia, todo esto no cambió porque hubo miles de familias que todavía creían en Franco.

Paralelamente a este reportaje de la TV alemana, Cristina Puig en una entrevista al historiador Paul Preston, en el programa de TV3, Preguntas frecuentes, el escritor británico se mostró muy contundente al declarar nuevamente que hoy en día tenemos un franquismo muy fuerte en España.

En cuanto a la figura del rey emérito, el historiador cree que sería difícil no decir que el rey emérito no es corrupto. Y sobre la pregunta de Cristina Puig de por qué asusta tanto a la sociedad española la idea de una República española, Preston manifiesta que es por existir una concepción muy arraigada del hecho que la monarquía ofrece estabilidad (sic).

En este sentido, apunta que el rey Juan Carlos se mantuvo neutral en muchas ocasiones, pero el actual rey Felipe no lo hace. Juan Carlos no habría hecho el discurso del 3-O de 2017 que hizo su hijo, no se habría alineado con la extrema derecha, lo cual, indiscutiblemente, le resta credibilidad, a banda que no era su cometido según la Constitución.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Tienen razón Paul Preston y la TV alemana o… España fue un modelo de transición exportable a todo el mundo?