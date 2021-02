Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha acudido a Moscú. Allí se ha reunido con Sergei Lavrov, ministro de asuntos exteriores.

Ante la prensa, y en presencia de Lavrov, Borrell ha pedido una investigación independiente sobre el envenenamiento de Alexei Navalni, opositor de Putin. Además, Borrell ha expresado «la gran preocupación por la detención» de miembros de la oposición del gobierno.

«Mi visita coincide con el arresto y condena de Alexei Navalni, y el arresto de mil manifestantes. Le he transmitido al Ministro Lavrov nuestra profunda preocupación. Si bien respetamos plenamente la sobrenía rusa, los derechos humanos y las libertades políticas son fundamentales para nuestro futuro común, tanto para la UE como para Rusia», ha señalado Borrell.

Sin embargo, la respuesta proveniente del ministro de Exteriores ruso no ha sido la esperada. Se ha referido de manera clara y contundente a la situación de los presos políticos catalanes: «Hay tres que están en prisión, sentenciados a diez años por organizar un referendum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica han fallado en contra. Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad». Y ha añadido: «Hay muchas situaciones en Europa en las que se sospecha que los tribunales han adoptado decisiones motivadas políticamente».

