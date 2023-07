El ministro de Defensa de la República Dominicana y Manuel Domínguez Moreno, doctores Honoris Causa por la Universidad Cesuma de Puebla, México

- Publicidad-

El teniente general Carlos Díaz Morfa, ministro de Defensa de República Dominicana, y Manuel Domínguez Moreno, asesor del Presidente de la República Dominicana recibieron ayer por la tarde el título de doctor honoris causa de la Universidad Cesuma, en la ciudad de Puebla, México. El acto, precedido de la celebración de la santa misa, y presidido por el rector de la universidad, Pablo Lamamie de Clairac, y por el claustro de la entidad, invistió a los dos doctorandos en reconocimiento de sus méritos humanos, profesionales «en favor de la humanidad«.

En el curso de la ceremonia, Carlos Díaz Morfa entregó al rector Lamamié de Clairac y a su vez oficiante, una imagen de la Virgen de la Altagracia, «madre protectora y espiritual del pueblo dominicano». En ambos casos, actuó como madrina de los nuevos doctores, la maestra Ruth Román Cornejo, Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca (España) y Maestra en Teología Espiritual.

Carlos Díaz Morfa, ministro de Defensa de RD (Izq) y Manuel Domínguez Moreno (Der)

El general Díaz Morfa es diplomado en Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en la Universidad de Washington, Adiestramiento Especial en Derecho Internacional para Refugiados por ACNUR (NU) y Diplomado en Gerencia Pública por el Universidad Autónoma de Santo Domingo, curso de Comando y Estado Mayor y Faculty Development Program, entre otros muchos méritos.

Al agradecer la concesión del Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Cesuma, el Ministro de Defensa de República Dominicana, Teniente General Carlos Díaz Morfa, destacó que “es motivo de gran orgullo y un verdadero honor recibir el más alto galardón académico dentro de mi carrera, por parte de la prestigiosa Universidad Internacional del Talento, Cesuma”.

Carlos Díaz Morfa, ministro de Defensa de República Dominicana, durante su discurso tras ser investido doctor Honoris Causa

Esta distinción -agregó el ministro dominicano-, «me obliga a reafirmar mi compromiso en aras de lograr una sociedad más digna y justa, y de promover una vida profesional más plena, en la búsqueda de la felicidad y el bien común de las organizaciones y de las personas. Por ello, me siento plenamente identificado con los objetivos de la Universidad Cesuma, en cuanto a su dedicación para crear espacios de formación integral y el aprovechamiento del talento orientado al logro de una cultura de paz, seguridad y libertades.»

Tras afirmar que la universidad tiene el papel fundamental de generar y transmitir el conocimiento y el pensamiento crítico y creativo, el Ministro Díaz Morfa reiteró su agradecimiento a la Universidad Cesuma y a su Rector por el grado otorgado, al tiempo de expresar a los graduados de la generación 2023 que ahora deben aprovechar la oportunidad de seguir trabajando por el avance del conocimiento y la superación de la sociedad.

Y, en concreto, en el caso de Domínguez Moreno, «en reconocimiento a su excelente desempeño y destacado liderazgo en favor de la Patria, la cultura y la humanidad. En particular en el ámbito de la comunicación política y pública, por su vasta y valiosa producción bibliográfica y por su destacada labor como perito en los procesos de paz nacional e internacional».

Manuel Domínguez Moreno, en su intervención tras recibir el birrete y la toga, manifestó: «Se habla mucho de los principios éticos que deben regir la acción política y de la obligación moral que debe presidir el ejercicio del poder en su vertiente instrumental para que la transparencia sea connatural a la gestión pública, pero a la hora de definir tales normas deontológicas resulta imposible poner de acuerdo a ideólogos, sociólogos, juristas y filósofos. Es como si el pensamiento y la praxis nunca pudieran coincidir en la misma dirección. Cualquier ley puede ser así legítima pero manifiestamente injusta. Cualquier mayoría puede ser tendencialmente ética, pero al mismo tiempo imparcial e inmortal que repugne a nuestras convicciones y nuestra conciencia».

Domínguez, en línea con su pensamiento y posiciones ideológicas y políticas continuó diciendo, «El manejo interesado de la información privilegiada ha degenerado en la corrupción institucional de tal forma que el dinero es el único motor de la sociedad. Aquí no caben certificados de calidad democrática ni brillantes legislaciones garantistas. Nadie está a salvo de la corrupción. De nada vale la ley si no se cumple. Estoy harto de ver cómo continuamente se pervierte la ley y se esclaviza al ser humano, cómo se roba, cómo se ensalza el crimen y la depravación bajo la careta hipócrita de la más estricta moralidad, pero la honradez no necesita reglas sino principios éticos, pautas de conducta, valores, modelos, conciencia e integridad».

Para clausurar la ceremonia de otorgamiento del grado de Maestría a los graduados, el Rector de la Universidad Cesuma, Doctor Pablo Lamamie de Clairac, aseveró que la institución que preside “fomenta el sentido humanista y trascendente de la vida y del conocimiento. Además de ocuparse del conocimiento y la técnica, acompaña la formación con los valores que más enaltecen al ser humano y le dan dignidad”.

Aprender para emprender y trascender -enfatizó el Rector-, no sólo ideas, sino ideales humanos, poner en marcha proyectos significativos que transformen los propios ámbitos de vida, desde los más cercanos hasta los nacionales e internacionales, es lo que procuramos en la Universidad Cesuma. Motivar una vida que sea referente para los demás, que deje huella en la sociedad y, sobre todo, que inspire el deseo de muchos de aspirar a más y mejor.

Para finalizar, y tras felicitar a los Doctores Honoris Causa y a los graduados de Maestría, el Rector Lamamie De Clairac destacó la vocación internacional y generadora de talento de la Universidad Cesuma para producir riqueza humana, intelectual y espiritual en las personas, por lo que externó su gran orgullo al ver el esfuerzo y perseverancia de quienes culminaron hoy su labor académica tras armonizar su trabajo, familia y estudios, pues demostraron tener metas claras que han logrado.

Recibimiento en el Ayuntamiento de Puebla

Por la mañana los alumnos, el claustro y los dos doctorandos, fueron recibidos en el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla por Alejandro Cañedo Priesca, Secretario de Economía y Turismo, quien ofreció el relato de la historia de la ciudad de más de 500 años. El ministro Díaz Morfa entregó al secretario una medalla de su departamento y Manuel Domínguez un ejemplar de su libro «Luis Abinader, un nuevo estilo de gobernar». Posteriormente la comitiva visitó la Biblioteca Palafoxiana, fundada el 5 de septiembre de 1646, el obispo Palafox y Mendoza.

Grados

Asímismo, más de 500 estudiantes de diversos países de América Latina se graduaron este fin de semana tras concluir sus estudios profesionales de Maestría en la Universidad Cesuma (Centro de Estudios Superiores de Maranathá), institución educativa internacional con sede en Puebla, México y que, en unión con el Ceupe (Centro Europeo de Posgrados) radicado en España desde hace más de 20 años, brinda a los alumnos la oportunidad de cursar diversos programas en línea con validez oficial para el país del que sean oriundos.

La Universidad Cesuma, con cinco años de operación en línea desde su alianza con Ceupe, ofrece 30 programas -38 en próximos meses-, de licenciatura, maestría, doctorado y especialidad en carreras relacionadas con los negocios, project management, docencia, comunicación, política, marketing, neuropedagogía y energías renovables, entre muchos otros, que tienen como fin proyectar el talento de los estudiantes en sus labores profesionales con la comunidad en la que de desempeñan.

Con más de dos mil alumnos que en la actualidad cursan alguno de los programas en línea de la Universidad Cesuma -desde países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela-, el próximo paso es expandir su cobertura a la comunidad latina de Estados Unidos y mantener la vanguardia tecnológica en el ámbito académico internacional.

Durante la ceremonia de grado, el Maestro Francisco Lamamie de Clairac, CEO y Presidente Ejecutivo del Centro Europeo de Posgrados (Ceupe), resaltó que el éxito de los graduados de este fin de semana, es un éxito compartido con familiares y amigos porque -dijo-, este logro es fruto del trabajo en equipo, del puente forjado desde Puebla hasta Madrid, desde este lado del Atlántico, con la Universidad Cesuma, hasta el otro lado con el Ceupe.

Al dirigirse a los rectores de las distintas sedes latinoamericanas de la Universidad Cesuma, el Presidente del Ceupe puntualizó la obligación moral e histórica de preparar a personas y profesionales que construyan sociedades mejores y más justas, capaces de afrontar los retos que aún no se pueden atisbar con los avances tecnológicos y enfocarlos al beneficio total del género humano.

También, Francisco Lamamie destacó que siempre ha sido prioritario para Ceupe y Cesuma impulsar en sus alumnos el desarrollo de su capacidad reflexiva para que puedan ser ciudadanos libres de pensamiento crítico, con un sentido de pertenencia a su Universidad, para que en el ámbito de su desempeño, siempre esté presente de alguna u otra manera.