El matrimonio Zelenski y su reportaje en la revista Vogue

La revista Vogue trata todo lo relacionado con la moda y para ello, tiene como protagonistas a personas muy significativas del mundo artístico, empresarial y financiero etc. y ocasionalmente político.

Este ha sido el caso reciente con el reportaje realizado al presidente Zelenski de Ucrania y a su esposa Olena Zelenska. En una revista de esta índole ostentosa y glamurosa que, refleja justo lo contrario de lo que viene padeciendo el pueblo ucraniano, con tantas penurias y miles de victimas inocentes y millones de refugiados y desplazados, es un autentico despropósito y de una gran frivolidad, que se hayan prestado a participar en el referido reportaje.

Sin embargo, viendo el devenir de Zelenski y su ascenso a la presidencia y desde entonces, las políticas que ha venido llevando a efecto cada vez más, hipotecando a su país y llevándolo irresponsablemente a un callejón sin salida, demuestra que nada ha sido improvisado y con toda probabilidad, el objetivo para que fuera presidente fue muy bien diseñado y planificado desde los Estados Unidos, que para eso cuenta con la CIA y su OTAN cuando tiene que, intervenir en cualquier nación y en este caso, contando con la complicidad y connivencia de oligarcas ucranianos.

En ese sentido, Zelenski era el candidato perfecto al ser un actor cómico muy popular, con un programa que protagonizaba de gran audiencia, en el que, en clave de humor, precisamente criticaba la gestión y trayectoria de los políticos tan denostados. Eso hizo que su popularidad se arraigara en gran parte de la población ucraniana.

Lo demás le vino rodado hasta tal punto, que logró el 73,22% de los votos en las elecciones que con su partido político Servidor del Pueblo, le catapultó el 20 de mayo de 2019 a la Presidencia de Ucrania. La participación electoral fue del 62,06% de los cerca de 42 millones de habitantes.

En su política expansiva, Estados Unidos con su OTAN y países satélites, le han venido haciendo el juego a Zelenski y éste, ha participado del papel que entre todos le han encomendado y, aprovechando sus despliegues y apoyos ha podido acceder a muchos foros internacionales, como la ONU, Parlamento Europeo y diversas instituciones de varias naciones europeas. Todo ha jugado como una especie de caja de resonancia a favor de Zelenski y de su país Ucrania, que por haber sido injustamente invadida por Rusia con su presidente Putin al frente, han pasado a ser mártires, algo que ha hecho aumentar la popularidad de Zelenski, sobre todo por utilizar al respecto un lenguaje populista y ultranacionalista. En este sentido, lo mismo le ha venido ocurriendo a Putín contando con el respaldo cada vez mayor del pueblo ruso.

Aunque en el caso de Rusia, da la impresión de tener la guerra controlada y no pretende elevar el grado de la contienda. Juega a su favor que las tantas sanciones que le impuso EE.UU. y Europa, no le han hecho el efecto que los países sancionadores habían pronosticado y más bien, se han quedado de forma casi testimonial. Pero es que, no se sabia el enorme grado de dependencia que, sobre todo, energéticamente tiene gran parte de los países de la Unión Europea empezando por Alemania de Rusia.

Sin embargo, como suele ocurrir con Estados Unidos, aparte de una vez más alentar y propiciar un nuevo conflicto muy alejado de sus fronteras, a las que con toda seguridad no permitiría que ninguna nación como por ejemplo Rusia y China instalara sus bases. Igualmente está obteniendo grandes réditos económicos, con las ventas entre otras de armas y gas licuado, siendo de este España uno de los principales países receptores.

Al final, se demostrará lo inútil de esta guerra, iniciada por el sátrapa de Putin y con la irresponsabilidad del ególatra Zelenski que, ha venido actuado como acolito de los Estados Unidos. Lo cierto es que, el daño se ha extendido por muchos países, fundamentalmente de Europa donde la inflación se ha incrementado considerablemente, como ocurre con España a niveles que no se tenia desde 2008. En vista de que la situación se puede agravar, llegándose incluso al riesgo de que se pueda producir la temida recesión, las poblaciones como es el caso de nuestro país que vienen sufriendo las consecuencias, en un alto porcentaje cada vez están mas concienciadas a favor de la finalización del conflicto.