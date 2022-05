El mago y sus 43

- Publicidad-

Estábamos en El Escorial, celebrándolo. ¿Celebrando qué? Esencialmente que exista alguien como él. Éramos 43. Los 43 del Mago. Los que habíamos escrito homenajeándolo en el libro MIRADAS DESDE EL ENCUENTRO.

-Yo he vivido muchas vidas, porque he vivido todas las vuestras, las de mis amigos, vuestras 43 vidas.

Tomás Fernández García es EL MAGO. Le he llamado muchas veces así, la primera hace más de diez años en un artículo para Cambio16, con absoluta discrección: sin mencionar su nombre, pensando que era un tipo más o menos humilde y que a algún capo de la cultura o la política o la enseñanza molestaría que le superase en brillo el hombre que hacía de corriente eléctrica para que él se iluminase como una bombilla.

En esta ocasión no voy a mencionar el nombre de ninguno de los que asistimos, de los elegidos para mosqueo e incredulidad de las muchísimas personas (¿miles?) a quienes ha apoyado y ayudado. No voy a mencionar ningún nombre porque ya estoy mencionando el suyo, el del Mago, su identidad secreta. Spiderman es Peter Parker, y El Mago es Tomás Fernández García.

Es el autor de la letra del Achilipú, es artífice de la Ley de Dependencia, era quien montaba los Cursos de verano de El Escorial (cuando eran inolvidables), doctor honoris causa en un montón de universidades de todo el mundo, existen bibliotecas que llevan su nombre…

Lo anterior es sólo un botón. Apabulla. Y al mismo tiempo no hay nadie más cercano. No hay nadie que mezcle con igual naturalidad al chófer que lo lleva de acá para allá con ministros, estrellas de la cultura y el espectáculo…, y a quien haga falta mezclar. Mezcla a todos sus amigos y les invita a ser amigos entre ellos: en mi vida he visto cosa igual, hecho tan extraordinario.

Estábamos todos en el Victoria Palace de El Escorial. Disfrutando de esa sensación de privilegio que, a veces, nos concede la vida. Estábamos todos felices. Contentísimos. Mezclados. Todos éramos uno. Y ese uno era todos nosotros. Éramos EL MAGO.

Por supuesto que detrás de todas las maravillas que ha logrado el Mago en su larga vida hay esfuerzo e inteligencia y amor. Por supuesto. Pero hay algo más. Hay magia.

Desde niño había soñado con encontrar a alguien a quien pudiera llamar el Mago. Y al final lo encontré. Doy las gracias. Doy gracias por ser uno de los 43, por ser uno con Tomas Fernández El Mago. Doy gracias porque exista, y pido al Dios de los cristianos, pero también a todos los dioses que en la historia de la humanidad han sido, que por favor lo cuiden y protejan, que dure mucho tiempo. Ah, me gustaría tanto asistir a una fiesta en El Escorial el día que cumpla los cien años Tomás Fernández, el Mago.

