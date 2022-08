El líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, asesinado en un ataque con drones de la CIA

- Publicidad-

El líder de Al Qaeda , Ayman al-Zawahiri , murió en un ataque con aviones no tripulados de la CIA en Afganistán , según informa EE.UU. Se trata del mayor golpe contra el grupo desde que su fundador, Osama bin Laden , fue asesinado en 2011.

Zawahiri, médico y cirujano egipcio, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando cuatro aviones civiles fueron secuestrados y golpearon las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono cerca de Washington, DC y un campamento en Pensilvania en los que murieron casi 3.000 personas.

Un miembro del que no ha trascendido el nombre de la administración de Biden dijo que la CIA llevó a cabo un ataque con aviones no tripulados en la capital afgana, Kabul. «Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista contra un importante objetivo de Al Qaeda en Afganistán» y agregó: “La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles”.

Joe Biden se dirigió a los periodistas de la Casa Blanca en Washington, DC, para hablar sobre lo que describió como una “operación antiterrorista exitosa”. El presidente estadounidense comenzó anunciando que el ataque a Zawahiri se había producido el pasado sábado 30 de julio y fue un éxito. También explicó que el líder de la organización “siempre estuvo del lado de Bin Laden”. “Él era su mano derecha y estuvo completamente involucrado en la planificación del 11 de septiembre. Durante décadas, Zawahiri fue el autor intelectual de los ataques contra Estados Unidos. Ahora se ha hecho justicia”, dijo.

“Nosotros hemos dejado claro una vez más que no importa cuánto tiempo tardemos o dónde se escondan. Si esto es una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos la encontrará y le pondrá fin”.

Biden explicó que la «misión fue planeada rigurosamente para reducir drásticamente el riesgo de herir a otros civiles». Biden dijo que Zawahiri estaba en Kabul para reunirse con familiares. Aparte del líder de Al Qaeda, ninguno de los miembros de su familia resultó herido y no se reportaron víctimas civiles, agregó.

“Estados Unidos no buscó esta guerra contra el terrorismo. Fue el terrorismo lo que llegó a nosotros. Y respondemos con los mismos principios y valores que han definido a nuestro país, generación tras generación: proteger a los inocentes, defender la libertad y mantener esa llama encendida para el mundo entero. No nos rompemos. Nunca nos rendimos. Nunca retrocedemos”.

El presidente de EE. UU. finalizó la declaración con una advertencia: “Todos los que deseen dañar a EE. UU., escúchenme: permaneceremos vigilantes y actuaremos y haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y del mundo”.

La muerte de Ayman al-Zawahiri podría generar dudas sobre si los talibanes estaban protegiendo al líder después de que tomaron el poder en Kabul en agosto de 2021, cuando las últimas tropas lideradas por Estados Unidos abandonaron Afganistán después de 20 años de guerra. En un comunicado, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid confirmó que hubo un ataque y lo condenó enérgicamente, calificándolo de violación de los «principios internacionales».

Se cree que, junto con otros miembros de Al Qaeda, Zawahiri planeó el ataque del 12 de octubre de 2000 contra el USS Cole en Yemen, que mató a 17 marineros estadounidenses e hirió a más de 30.

Zawahiri fue acusado por Estados Unidos por su papel en los atentados con bomba contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998, que mataron a 224 personas e hirieron a más de 5000. Tanto bin Laden como Zawahiri habían escapado de la captura cuando las tropas estadounidenses derrocaron a gobierno talibán en Afganistán a fines de 2001 tras de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos.