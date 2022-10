El libro que más me apetece leer del mundo: LA LLAMA DE FOCEA

- Publicidad-

El libro que más me apetece leer del mundo se llama LA LLAMA DE FOCEA, de mi muy querido amigo Lorenzo Silva.

Y es el libro que más me apetece leer del mundo por varias razones. Quizá lo adecuado sea empezar con la primera.

Era lunes 10 de octubre y Lorenzo me había avisado que presentaba su nueva obra en la Casa del Libro. Lo apunté en mi agenda, pero sucedía que llevaba tres meses sin necesidad de usar ninguna agenda: sólo escribía, trabajaba en un libro que por fin hoy he terminado, y mi vida era la de un anacoreta.

Olvidé la presentación; y cuando acabé la sesión de escritura diaria de repente recordé ¡y entré en pánico!

Lorenzo no había llegado a decirme la hora de la presentación, con un poco de suerte sería a las 8 y no llegaría tarde del todo, al menos escucharía el final. Pero ¿como averiguarlo? Me metí en la web de la Casa del libro y le pregunté a San Google, pero no encontré la respuesta. Entonces se me ocurrió escribir a Noemí, la mujer de Lorenzo, aunque lo hice sin ninguna esperanza pues supuse que ella estaría con él en la presentación y por lo tanto con el teléfono en silencio o apagado.

Pero no. Noemí no se encontraba bien de la garganta y se había quedado en casa. Me respondió, me mandó el cartel de la presentación y me dijo que seguro Lorenzo estaría al menos una hora firmando. Si iba me daría tiempo a verle.

¿Quien puede conocer mejor a un escritor que su esposa? Noemí acertó de pleno y yo pude llegar a la Casa del Libro cuando todavía una nutrida cola de ávidos lectores esperaba la firma del maestro.

Me había perdido la presentación, pero al terminar acompañé a Lorenzo y a un grupo de íntimos a tomar una cerveza a un bar relativamente cercano. Y entre medias me fui enterando de todo: en primer lugar que la novela tenía 550 páginas, según mi memoria las novelas de la serie de Bevilacqua y Chamorro oscilan alrededor de las cuatrocientas. Eso ya indicaba algo especial: que Lorenzo había disfrutado muchísimo creando el libro. Y en efecto se le veía pletórico y feliz; en paz consigo mismo. Pero había más, la razón por la que realmente estoy deseando leer la novela y voy a llamar a mi amigo este fin de semana para ver si puedo ir a recoger el ejemplar prometido, y en caso de que sea imposible lo más probable es que pase por la librería más cercana.

La última razón es Paquita.

-Hola Paquita, hola mi muy amada Paquita, qué alegría volver a encontrarme espiritualmente contigo de nuevo.

Paquita Amador, la madre de Lorenzo Silva. Falleció el veinticuatro de junio, y era -es- muy amiga mía. Siempre la querré muchísimo.

Lorenzo me dijo que la novela, LA LLAMA DE FOCEA era un homenaje a su madre. Y esa es la mayor razón por la que, confieso, estoy deseando leerla. Para volver a encontrarme con ella, como ya me la he encontrado un poco mientras dictaba este artículo.

Estoy seguro de que el libro será buenísimo, quizá hasta el mejor de Bevilacqua, aunque no por ello dejarán de parecerme una maravilla LA MARCA DEL MERIDIANO o LA DONCELLA Y LA NIEBLA.

Quinientas cincuenta páginas me esperan y ya me he librado de la obligación de acabar mi libro. La vida es bella.

(Mecanografía: MDMF)