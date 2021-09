El juez llama a declarar como imputada a la ex ministra de exteriores, González Laya por el caso Polisario

- Publicidad-

El juez aragonés, Rafael Lasala abrió dirigencias hace cuatro meses para investigar cómo se produjo la entrada y posterior salida de Brahim Gali, líder del Frente Polisario en España. El objetivo de su viaje fue humanitario: ser atendido por COVID-19 con cuadro grave, en un hospital de La Rioja.

El juez abrió investigación al considerar que los hechos de su entrada y salida pudieran haber sido constitutivos de delito. Se investiga posible prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras.

Hoy se ha conocido la imputación de la que fuera en ese momento ministra de Asuntos Exteriores: Arancha Gonzalez Laya, acusada por los abogados de la acusación popular, tras la declaración del diplomático Camilo Villarino, director del Gabinete de Laya en ese momento, que apuntó contra la ministra.

Villarino también fue imputado este verano y acudió a declarar ante el juez. En su declaración explicó que había dado instrucciones al Estado Mayor del Aire sobre la entrada de Gali, y que lo había hecho siguiendo las instrucciones de su ministra. No obstante, dejó claro que Gonzalez Laya no había dado la orden de manera libre, que no actuó por su cuenta.

Por eso ahora el juez quiere investigar y saber quién dio la orden para permitir que Gali entrase de manera irregular en España.

Gonzalez Laya fue cesada en el mes de julio, siendo sustituida por José Manuel Albares. Al tomar posesión de su cartera, cesó a Villarino.