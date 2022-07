El juez decreta archivo de «la trama rusa del procés» que investigaba a Josep Lluis Alay

- Publicidad-

La conocida como «trama rusa del Procés de independencia de Cataluña» da un giro: el juez ha dictado el sobreseimiento de la pieza separada número 7, relativa a la «Operación Volhov» que investigaba la supuesta relación entre el empresario ruso Alexander Dmitrenko y Josep Luis Alay, jefe de la oficina del presidente en el exilio, Carles Puigdemont.

El auto que hoy se ha dado a conocer, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, firmado por el Juez Aguirre, considera que «no existe base suficiente para continuar la instrucción del caso», al no haber encontrado hechos que sean constitutivos de delito durante la investigación. Además, al no haber ninguna parte más personada en esta parte del proceso, la resolución dictada hoy no es recurrible.

El origen de la investigación, procede de un informe de la Guardia Civil, en base al cual, el juez consideró que la supuesta organización servía para financiar de manera irregular el proceso de independencia. Llegó a señalarse incluso que la compraventa de petroleo imitaba a la que realizó Rusia con una empresa vinculada a Matteo Salvini. Pero aquí la Fiscalía señaló que se estaba produciendo una extralimitación en la investigación.

Alay ha reaccionado inmediatamente a través de sus redes sociales, subrayando que el daño que se le ha hecho no se podrá restituir nunca, tanto a nivel político como personal.

El abogado de Alay, Gonzalo Boye, ha celebrado la decisión, pero no ha dejado pasar esta situación para remarcar que en su opinión «todo era humo» y se ha hecho «Mucho daño».