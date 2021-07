El INSS obliga a incorporarse al trabajo a pacientes graves de Covid persistente

- Publicidad-

Una médica que se volcó en la pandemia para darlo todo por sus pacientes. Una farmacéutica que obligan a trabajar y sólo lo soporta gracias a una fuerte medicación. Una directora de un centro de día para mayores que se ve obligada a ir al ERTE. Ninguna de ellas está en condiciones de trabajar, pero el INSS obliga a incorporarse a su puesto a los pacientes graves de Covid persistente que llevan un año de baja.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en Madrid y algunas otras Comunidades Autónomas. El INSS obliga a incorporar al trabajo a pacientes graves de Covid persistente cuando se cumple un año de su baja. No parece importarle su estado.

Ninguno de los afectados con los que ha podido hablar Diario16 podía imaginar que su Gobierno pudiera darles la espalda tras sufrir un año entero de covid persistente. Piden ayuda a las asociaciones que representan a este colectivo, hablan con abogados y toman decisiones sin tiempo y con mucha ansiedad y desesperación.

Un joven autónomo, Mario, al que también el INSS le obliga a incorporarse explica cómo al no estar en condiciones de trabajar, se mantiene inactivo y, por tanto, sin cobrar, ni opción de paro ni de nada. «Es desesperante», afirma.

Testimonios de pacientes graves de Covid persistente

Impresionante también el testimonio para Diario16 de Miriam, una joven farmacéutica que no hubiera podido incorporarse al trabajo, como le obliga el INSS, si no fuera por la fuerte medicación que toma:

Miriam es farmaceutica. El INSS le ha obigado a incorporarse al trabajo sin estar curada del covid persistente. Cuenta su historia en Diario16

Sienten que lo dieron todo en la pandemia, muchos por eso cogieron el Covid, y que ahora el Estado les da la espalda.

Es la tragedia de los pacientes graves con covid persistente a los que el INSS, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, les da la espalda.

La vida por la mitad

Sandra aún no tenía 40 años cuando el covid partió su vida por la mitad. No ha levantado cabeza desde hace más de un año. Aunque a ella sí la recibió el médico del INSS, cinco minutos, y no quiso ni cogerle los informes que llevaba en la mano. Ni en sus peores pesadillas pensó que tendría que incorporarse a trabajar.

Según explica rota de angustia Sandra a Diario16, «si aunque solo por un día sintieran la mitad de los síntomas que tenemos…bueno no la mitad».

Explica que quien quiere que ya trabaje no saben lo que es sufrir el Covid persistente. Afirma que ojalá por unos minutos «sufran este cansancio demoledor, tan diferente a cualquier otro sentido en algún momento, ya que es como si de golpe te apagasen, no pudieras seguir, solo te entran ganas de llorar y tirarte al suelo estés donde estés».

Así tiene la piel Sandra cuando el INSS le obliga a incorporarse al trabajo.

Esta directora de un centro de día para mayores explica que «la mayoría de las veces sin hacer nada, o algo tan simple como la cama o un paseo o la ducha, estoy agotada.»

Asegura Sandra que ya no recuerda darse una simple ducha «sin tener que parar mil veces porque no puedo seguir por el dolor de manos y el cansancio». Todavía hoy muchas veces tienen que ayudarla a ducharse.

Lo que sí recuerda Sandra es que el internista de las consultas postCovid donde se atiende a los casos de Covid persistente dejó claro en un informe que esta paciente presentaba un cuadro «muy limitante». Algo que el INSS no ha tenido en cuenta a la hora de ordenarle la incorporación inmediata a su puesto de trabajo.

Las causas del INSS

De hecho, nuestro medio trató de entender las causas por las que el INSS actuaba de esta manera, incluso sin ni siquiera hacer una revisión a estos pacientes. En muchos casos ni los reciben en consulta. A otros, los atienden cinco minutos.

Así, desde el Gabinete de Comunicación del ministerio de Escrivá nos remitieron a un frío comunicado sin relación alguna con el covid persistente. Así, justifica el motivo de estas decisiones con personas que sufren fatiga, cansancio crónico, angustia y dolor en las articulaciones. También tienen picores insorportables y padecen hinchazones casi a diario en sus manos y pies.

Las explicaciones del Ministerio de Escrivá

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, de José Luis Escrivá, comunican a Diario16 sobre esta situación que «las bajas se rigen por criterios médicos, que valoran si la patología provoca una incapacidad temporal para la realización de la actividad laboral del trabajador».

Insisten, sin entrar a valorar los casos de covid persistente que «los facultativos médicos valoran en su conjunto la situación clínica del paciente, no existen pruebas homologadas para la valoración de la incapacidad temporal, toda vez que la profesión del trabajador y la patología son determinantes».

Y afirman que «la única causa por la que qué un trabajador es dado alta es por curación o mejoría, que le permite realizar su actividad laboral. Es ese el motivo por el que se emiten las alta médicas en los procesos de incapacidad temporal ( salvo las alta por pasar a percibir otra prestación o fallecimiento)».

Una respuesta que no responde a lo que está pasando con los pacientes de covid persistente a los que se está dando de alta sin haber superado los efectos y estragos que la pandemia ha causado en su organismo.

Impresionante también conocer a la nefróloga Merche, una médico que incluso ha acudido al Defensor del Pueblo para pedir ayuda ante su desesperación (ver el vídeo de entrada de esta crónica).

En su misiva a Francisco Fernández Marugán explica que «durante meses he recibido a diario aplausos de la gente agradeciendo la labor de los sanitarios». Sin embargo, aclara que «la lucha por un reconocimiento de la enfermedad Covid persistente está siendo demoledora para los afectados».

A juicio de Merche, los enfermos de covid persistente «recibimos un trato denigrante en muchas ocasiones, y en este momento las altas indiscriminadas son algo vejatorio. Ninguno hemos elegido estar enfermo», explica llorando a Diario16.

Más consecuencias del covid persistente en los pacientes

Además de los síntomas ya señalados por los propios afectados, estos pacientes en términos generales también sufren de hematomas en el cuerpo, las tiritonas, la febrícula, palpitaciones y extrasístoles y la hipersensibilidad en la piel.

Los dolores articulares son generalizado pero suelen doler especialmente las manos y los hombros.

Eso sí, la mayoría de los afectados reconocen que el peor mazazo se los ha dado el Estado con esa carta del INSS obligándoles a incorporarse al trabajo en su estado. Sus recursos han sido desestimados en todos los casos.

Hay quien piensa en denunciar, y quien lo hace. Pero lo mayoría se rinde. Llevar a juicio al INSS es caro, supone un tiempo demasiado largo de espera y nadie les garantiza éxito alguno.