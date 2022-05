El ingreso de Ucrania en la UE podría llevar mucho tiempo

- Publicidad-

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció que había enviado a Europa la segunda parte del cuestionario para obtener el estatus de candidato a la adhesión a la UE. La primera parte fue transferida el 18 de abril. La primera parte se rellenó en apenas una semana. La propia Ucrania presentó oficialmente su solicitud a Bruselas el 28 de febrero, cuatro días después del ataque de Rusia a Ucrania. Y el 11 de marzo, la cumbre de la UE aprobó la solicitud.

La presentación de una solicitud no significa todavía nada en realidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se habían recibido todos los documentos y que la respuesta al cuestionario llegaría a principios de junio. Es importante entender que esto no es una respuesta a Ucrania en el formato de unirse / no unirse, sino solo una de las primeras etapas.

Las opiniones difieren en cuanto a la rapidez con la que se considerará la solicitud de Ucrania y cómo debería ser el proceso. Al margen, se habla de la llamada «vía rápida», es decir, el examen acelerado de la solicitud. Pero ni siquiera Hungría, que no apoya a Ucrania y todas sus actividades, ni Francia, están en desacuerdo con él. No obstante hoy se ha sabido que Macron, tras 75 días de guerra, cree que el camino de Ucrania hacia la UE puede llevar mucho tiempo.

¿De qué tiempo podemos hablar? Los dos últimos ejemplos son Serbia e Islandia. Si el primero tardó más de dos años y, el segundo, sólo seis meses para obtener el estatus de candidato. Esto al menos demuestra que Ucrania tiene una oportunidad si los países europeos no ponen palos en las ruedas. El equipo del presidente Zelenskiy insta a no hacerlo.

En primer lugar, la selección tiene el ejemplo de la OTAN. Ucrania no es llamada a formar parte de la Alianza Atlántica por su cercanía a Rusia, pero al mismo tiempo Finlandia está ahora mismo inmersa en un procedimiento acelerado.

En segundo lugar, se considera que los activos sentimientos proeuropeos de Ucrania y su deseo de formar parte del mundo europeo con valores europeos, son una de las razones del ataque ruso.

«Ucrania ha demostrado que se está moviendo hacia algún lado. Esto supuso una amenaza para Rusia, cuya sociedad vio: se puede vivir de otra manera. Esta fue una de las razones del ataque de Rusia a Ucrania», – dijo Vadym Prystaiko, embajador de Ucrania en el Reino Unido.