El informe pericial que puede dar un vuelco definitivo al Caso Popular

Tal y como publicamos en Diario16, la defensa del expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito que va acompañado de dos informes periciales que podrían dar un vuelco a la instrucción del Caso Popular.

Uno de esos documentos, realizado por un inspector del Banco de España en excedencia y a los que Diario16 ha tenido acceso, podría invalidar, incluso, un informe pericial presentado por los peritos del supervisor español que ampliaría el informe de abril de 2018 y en el que, a petición de la Fiscalía, intentaría determinar si, a finales del año 2015, se mantenía un déficit de provisiones por parte del Popular y su «trascendencia» para las cuentas anuales del banco.

En el escrito de la defensa de Ron se indica que «a propósito de esta novedosa hipótesis, que plantea ahora el Ministerio Público […] se emite informe de 31 de marzo de 2022 por los Sres. Peritos del Banco de España D. Álvaro López González y D. Teodoro Fernández Hernández».

En dicho informe se indica con claridad, entre otras cosas, que «no sería posible replicar estimativamente el finding 1 del informe de inspección a 31 de diciembre de 2015 […] no cabe recalcular el déficit descrito en el finding 1b, toda vez que tiene su origen en liberaciones de coberturas que ya estaban constituidas a 30 de septiembre de 2016, que es precisamente el valor al que la Entidad ancla sus estimaciones […] Repetir el ejercicio realizado por la Inspección a una fecha anterior, además de requerir personal y herramientas específicas con capacidades en materia de estadística, de igual manera que en el caso de la OSI, per se, a la determinación de un déficit de provisiones, motivo por el que solicitamos que quede excluido de nuestro análisis».

Una de las diligencias pendientes es la ratificación por parte de los peritos de esa ampliación, para lo cual están citados el próximo 14 de septiembre. Así, la defensa de Ron pide al instructor que el instructor cite al perito en excedencia, José Antonio lturriaga, que ha elaborado el informe pericial aportado, para que pueda ratificarlo de forma conjunta con los otros dos expertos.

El documento elaborado por lturriaga, en concreto, «evidencia que no existen deficiencias contables en los estados financieros del ejercicio 2015, en contraposición a la posible interpretación de las conclusiones que se vierten en la OSI, y en contra de la interpretación que se realiza por los inspectores del Banco de España» en el informe inducido por la Fiscalía.

Por este motivo, según el escrito, «al no tener carácter de totalidad o de revisión de conjunto, sino limitadas a muestras concretas, que, no son extrapolables o siguen criterios estadísticos, no cabe, bajo ningún concepto, la aplicación retroactiva de tales resultados bajo criterios contables, adulterando, en otro caso, el tenor literal de la normativa, y generando un resultado artificial como consecuencia del indebido ejercicio retrospectivo, lo que, a nuestro juicio, invalida las conclusiones del informe del Banco de España, si con ello pretende acreditarse una alteración contable».