El incendio en Sierra Bermeja destapa un dispositivo forestal mermado y quemado por el gobierno de Moreno Bonilla

Sierra Bermeja, ubicada en la provincia de Málaga y caracterizada por su pinsapar, arde por segunda vez. Y con ella el alto valor ecológico que encierra. El incendio declarado, ayer miércoles, llega envuelto por la polémica y las duras críticas a la gestión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo Díaz.

El Movimiento INFOCA- Bomberos Forestales de Andalucía, uno de los colectivos que, desde el pasado 1 de junio, mantienen una huelga y una acampada indefinida frente al Palacio de San Telmo de Sevilla, hacía público un comunicado anoche, en el que incide en la fecha del 17 de mayo, cuando la consejera daba por iniciada la activación del Plan INFOCA. Y según este colectivo lo hizo «alardeando de sus medios, sus OPEs con letra pequeña y sus contrataciones con dudosa legalidad».

El escrito explica que «lo que la consejera no esperaría es encontrarse con el dispositivo quemado y mermado, acampado a las puertas de San Telmo, pidiendo nada más y nada menos que sus derechos, con la antigüedad congelada, con unas OPEs que no estabilizan al personal eventual y ponen en peligro a los que llevan años trabajando en AMAyA (Agencia de Medio Ambiente y Agua). Tampoco podía suponer que a escasos metros del devastador incendio de Sierra Bermeja, se produciría un gran incendio forestal que por ahora obtiene el nivel 1 afrontándolo con retenes incompletos, personal sin EPI, personal sin reconocimiento médico, con muchos compañeros llegados por primera vez al dispositivo, muchos DEDEFOS a la espera de nuestros helicópteros que no llegarán hasta el 20 de junio».

Incendio en el corazón de Sierra Bermeja

Quédese las medallas y menciones honoríficas

Critican a Crespo Díaz que «toda la palabrería de la anterior campaña de incendios» haya caído en saco roto. «Quédese las medallas y menciones honoríficas, y denos nuestros derechos y estabilidad y verá cómo hacemos nuestro trabajo, sin necesidad de palmaditas en la espalda», añaden.

Los profesionales justifican sus reivindicaciones, pues«como comprenderéis no podemos hacer nuestro trabajo sin los medios, la formación y la capacidad necesaria y vital para poder afrontar restos cada vez más virulentos y anticipados desastres. No entendemos la mala gestión por parte de la gerencia y administración».

CGT apuesta por un INFOCA 100% público

Por su parte, Javier Sánchez Téllez, secretario general de CGT AMAyA y presidente del comité intercentros de la Agencia del Medio Ambiente y el Agua), ha detallado algunas de las reivindicaciones relacionadas con la masa salarial. «Nosotros somos empleados públicos de la Junta de Andalucía. Todos los empleados públicos a día de hoy tienen sus trienios y antigüedad. Nosotros no tenemos antigüedad desde 2008 que nos la congelaron. Y lo que exigimos es que se nos reconozca».

Respecto a la estabilidad y la precarización laboral denuncia que «se contrata a trabajadores para ahora, para la campaña de alto riesgo. Los utilizan, porque la campaña dura desde el 1 de junio al 15 de octubre, y luego les ponen en la calle, jugándose todo el verano su vida y defendiendo el patrimonio natural, como están ahora mismo en el incendio. Nosotros una de las cosas que defendemos es un INFOCA 100%. No se puede contratar 1000 personas en verano y que el resto del año seamos el 40%».

Según Sánchez Téllez, «el incendio de Pujerra es un descontrol y lo que viene a evidenciar es la precariedad laboral que existe y la desorganización de la Junta de Andalucía y la intención de privatización que tienen. Eso es lo que buscan: decir que esto no funciona para después decir que no funciona lo público. Entonces nos encontramos con que a 1 de junio debería estar el dispositivo completo al 100%, deberían estar todos los helicópteros…pero estamos casi a mitad de junio y ahora este gran incendio. Y luego nos encontramos que los trabajadores que han ido entrando, que han sido unos 800 o 1.000, no tienen EPI. No han hecho la reserva suficiente para todos. Hay trabajadores que no pueden entrar en el incendio».

Silencio en la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible no se pronuncian al respecto. Ni siquiera en sus redes sociales aparece el seguimiento del incendio.

Acampada de bomberos forestales frente al Palacio de San Telmo

Evolución del incendio

Casi un centenar de militares y una treintena de vehículos de la UME se han desplazado desde su base en Morón de la Frontera hasta Pujerra para participar en los trabajos.

En estos momentos, la zona registra una inversión térmica que imposibilita el trabajo de los medios aéreos. El avión de coordinación ACO-8 se dirige hacia el lugar para realizar un vuelo de reconocimiento que permita valorar la situación.

El fuerte viento de terral con rachas de 40 km/h complicó ayer las tareas de extinción, durante las que han resultado heridos 3 bomberos forestales, uno de ellos con quemaduras en el 25% de su cuerpo que ha sido trasladado al Hospital de Málaga.

Según fuentes de Infoca,trabajan en su extinción 500 personas y un total de 162 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto a una treintena de vehículos desplegados y 17 medios aéreos en la zona.

Por el momento, 2.500 personas han sido evacuadas de forma preventiva en la localidad malagueña de Benahavís, y las urbanizaciones Montemayor, Benahavís Hill y Marbella Club. Asimismo, se ha declarado el nivel 2 del plan de emergencias.