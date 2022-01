El Hospital Reina Sofía de Murcia desmiente al jefe de sección de la UCI, Juan Carlos Pardo, sobre sus declaraciones públicas de pacientes no vacunados registrados como vacunados

- Publicidad-

La noticia ha sido publicada en distintos medios de comunicación. Parte de Antena3, donde se afirmaba que: «Descubren en Murcia las mentiras de los no vacunados que aseguraban estarlo al entrar en UCI».

En esta noticia publicada por Antena3, se señala que «el jefe del sección de UCI del hospital Reina Sofía de Murcia declara que varios pacientes «dicen que están vacunados y la serología demuestra que no es verdad».

En la noticia se explica que «varias personas dentro del personal sanitario se quedan descolocadas cuando algo no cuadra en la evolución de un positivo en UCI y se dan cuenta que le ha mentido respecto a la vacunación. Gracias a la serología, descubren la mentira de los no vacunados que mienten al ingresar en UCI. Muchos de los pacientes reconocen que han mentido al ser descubiertos.»

Y a continuación, señalan que «desde el hospital Reina Sofía de Murcia, el jefe de servicio UCI, Juan Carlos Pardo, explica esta desconcertante situación: «dicen que están vacunados y la serología demuestra que no es verdad. Cuando les preguntas algunos te dicen «claro que si», otro que «sí, estoy vacunado con una dosis y me falta la otra». Pero están mintiendo de forma descarada. Cuando ha habido que ponerles cierta medicación y les hemos hecho una serología hemos descubierto la mentira».

Hasta aquí, tal y como nos confirman en el propio Hospital, es algo que puede ser incluso «lógico», puesto que pacientes de distinto tipo no suelen contar la verdad a los médicos en múltiples casos (y nos ponen como ejemplo cuando se les pregunta si fuman, si llevan una dieta sana, o hábitos de vida saludables, pues suelen contar medias verdades o mentiras directamente). El hecho de que un paciente oculte información a su médico, nos señalan, es habitual, y precisamente la labor del médico consiste en averiguar realmente qué ha podido ocasionar el problema del paciente a través de preguntas que diluciden la verdad. No es nada nuevo.

Sobre el estado de vacunación, nos informan desde el Hospital, de manera oficial, que en muchos casos se da la circunstancia de que, de entrada, los pacientes no vacunados niegan no estarlo, pero que cuando se les insiste en la pregunta, reconocen que no se han inoculado, o que no tienen la pauta completa.

Sin embargo, Juan Carlos Pardo fue más allá en sus declaraciones para Antena3. Y aquí es donde Diario16 ha querido investigar de manera detallada: en la pieza que publica Antena 3, se afirma por parte de este Jefe de sección que «Lo más grave es que algunos han ido a la cola y constan como vacunados pero se han ido sin ponérsela. Nos hace sentirnos inseguros y lo complica todo mucho».

Esta es la afirmación que nos ha puesto en alerta puesto que este Jefe de la UCI del Hospital Reina Sofía ha afirmado que hay personas que constan como vacunadas en el Servicio Murciano de Salud, sin haber sido inoculadas. Afirma que esta gente, por el hecho de estar en la cola de la vacunación, constarían ya como vacunadas, sin inocularse. De ser cierto, esto supondría un evidente delito por parte del personal sanitario que inscribiría en el registro a personas como inoculadas sin estarlo.

Por esta razón, hemos llamado al teléfono de atención Covid de Murcia concretamente a la opción 2, «vacunas» para averiguar el protocolo y si esto es posible que suceda. Allí nos han dicho que «desconocen lo que se hace en los lugares de vacunación». Nos han recomendado llamar a la Consejería de Salud de Murcia. Allí, a su vez, nos han dicho no saber realmente lo que sucede y si estas afirmaciones pudieran ser ciertas. Nos derivan con el gabinete de prensa del Consejero de Salud de Murcia. En el gabinete de prensa nos facilitan un email para dirigir allí nuestra pregunta.

Como la situación nos parecía grave y urgente, hemos decidido llamar directamente la Hospital Reina Sofía para preguntar por el Señor Pardo. Nos han pedido que llamásemos más tarde, y que nos atendería el jefe de la UCI en persona, pero finalmente nos ha derivado a la persona responsable de comunicación pública del Hospital.

Desde este servicio de comunicación nos han confirmado que las afirmaciones del jefe de la UCI no se corresponden con la realidad. Que, por un lado, ningún paciente ha presentado ningún certificado de vacunación falso, esto es, que ningún paciente ha presentado documento donde se diga que esté vacunado y luego resulte no ser cierto. Es más, nos han señalado que, «de haber sucedido esto en algún caso, obviamente, se habría puesto la denuncia por falsedad correspondiente». Y no ha sido el caso.

Pero además, sobre las declaraciones que apuntan a que en Murcia se ha hecho constar a gente vacunada sin estarlo, igualmente desmienten de forma contundente las afirmaciones de este jefe de la UCI, señalando lo mismo, esto es: que si esto fuera así, debería informarse automáticamente a Fiscalía para que abriera la correspondiente investigación por la gravedad que supondría, de ser cierto.

Desde el departamento de comunicación nos han facilitado este comunicado que a continuación les facilitamos: «En relación con los rumores acerca de pacientes ingresados con falso certificado covid, no tenemos constancia real o demostrable de que sea así. Si hubiera indicios de algún caso concreto, se abriría una investigación».