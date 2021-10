El hombre que agredió a una chica en Lugo por defender a su perro está acusado de violar a una menor

- Publicidad-

André Gómez Iglesias es el nombre del agresor de Noa Alonso, de 33 años, quien denunció que el pasado 24 de septiembre sufrió golpes y patadas que le provocaron contusiones en nariz y ojos, además de necesitar hospitalización, por defender al perro que estaba siendo maltratado por este sujeto.

Según recoge La Voz de Galicia, la chica le dijo a este maltratador de animales que «iba a llamar a la policía y desapareció. Me fui con una amiga pero volvió y dijo que iba a matar primero a su perro y luego a mí. Soy una defensora de los animales, solo pido que se haga justicia, que él lo pague y le quiten a ese perrito».

Este periódico ha podido saber que Gómez, al que la jueza ha dictado una orden de alejamiento por el caso del perro, fue juzgado en 2007 por la Audiencia Provincial de Lugo por violar presuntamente a una joven de 16 años que acababa de huir del centro de acogida en el que estaba tutelada por la Xunta de Galicia.

El Correo Gallego informó que el fiscal solicitó para el procesado «13 años de prisión por un delito de agresión sexual y 2 años más por otro de atentado, ya que, supuestamente, le propinó patadas y puñetazos a los policías que lo detuvieron». Además, según la petición del fiscal, el imputado debería indemnizar con 6.000 euros a la víctima por daños morales y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 15 años.

Gómez sostuvo que no forzó a la menor y que las relaciones sexuales fueron consentidas. Un hecho que no concuerda con la versión del fiscal que afirmó que «cuando estaban llegando a este lugar, el ­imputado aparcó en una pista, amenazó a la joven con una navaja, la desnudó, intentó que le practicara una felación y, finalmente, la penetró vaginalmente».

El modus operandi de este agresor machista que atenta contra los animales se basa en la cobardía, pues a Noa Alonso la atacó por la espalda cuando ella estaba agachándose para agarrar a su perra. «Si no vienen, me mata. Él me cogió del pelo por detrás, yo no me lo esperaba, me hizo ¡pum, pum!«, relató la joven a La Voz de Galicia.