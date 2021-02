El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para la erradicación de la LGTBIfobia en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol. Esta iniciativa tiene como principal objetivo poner en marcha una campaña parapromocionar el deporte inclusivo, y ganar el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo LGTBI.

La iniciativa insta al Gobierno a incluir en el “Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos”, la suspensión durante cinco minutos de la competición, prueba o espectáculo deportivo, cuando se produzcan actos intolerantes contra la comunidad LGTBI, racismo o violencia contra las mujeres. Por otra parte, también insta al Ejecutivo a instaurar cursos hacia el personal directivo, técnico y deportivo, con el objetivo de fomentar el respeto a la diversidad y a la realidad de las personas LGTBI.

El portavoz de Deportes del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Luis Soto, ha explicado que a través de ésta iniciativa, “el grupo parlamentario socialista manifiesta, en el día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, su claro compromiso con las personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación a la hora de practicar deporte en nuestro país”. “A día de hoy todavía siguen existiendo situaciones de discriminación en el ámbito deportivo, como por ejemplo las situaciones vividas por el árbitro de fútbol Jesús Tomillero, quién al hacer pública su homosexualidad, fue objeto de insultos, agresiones y amenazas de muerte; o el activista y vicepresidente de COGAM, y jugador de un equipo LGTB del club GMadrid Sport, Santiago Rivero, el cual el pasado 8 de febrero sufrió insultos por parte de algunos integrantes de la grada”, ha añadido el diputado.

Soto ha insistido en que el compromiso de los socialistas no solo es denunciar los comportamientos LGTBIfóbicos en el deporte, sino también “luchar contra los estereotipos y roles de género que se asocian a ciertos deportes, erradicar cualquier tipo de violencia, y garantizar la práctica deportiva de todas las personas LGTBI protegiendo sus derechos e intimidad”.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTRA LA LGTBIfobia

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que a pesar de los avances que se han producido en los últimos años en materia de igualdad de las personas LGTBI, “esta diversidad sexual, que tanto las leyes como la mayor parte de la sociedad española asumen sin mayor problema, no se visibiliza en el ámbito deportivo”, y subraya que “en pleno siglo XXI, la orientación sexual no heterosexual o la participación de las personas transexuales sigue siendo un tema tabú en el deporte en general y en el fútbol en particular”.

“El objeto de esta proposición no de Ley es instar al Consejo Superior de Deportes a que lleve a cabo una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia”, destacan los socialistas en la exposición de motivos de la iniciativa. Asimismo, también proponen que dicha campaña de sensibilización incluya también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio.