El gran verano que espera a los atléticos

El mejor verano en mucho tiempo es lo que le espera a los atléticos este año. NO habiendo mundial se ahorran tener que escuchar que juega la Croacia de Modric, la Francia de Benzemá (que se transforma en la Francia de Griezmann si pierde) y demás payadas habituales de los medios de comunicación. Un verano completamente dedicado al equipo y unos jugadores atléticos que podrán descansar como nunca.

Hasta el 7 de julio los jugadores rojiblancos podrán hacer todas las barbacoas que quieran; podrán desconectar de todo en playas paradisíacas; podrán tumbarse a la bartola; e incluso podrán leer libros de filosofía. Un verano sin más problema que llegar a punto al día previsto por el Cholo Simeone para comenzar la siguiente campaña. Un gran verano sin duda para todos ellos.

Aquí sí hay playa

Los aficionados también podrán descansar y dedicarse a la familia, a tomarse unos pelotazos y a no pensar en nada más. Bueno, deseando que llegue el primer partido de la pretemporada porque ya habrá demasiado mono de Atleti. Pero un gran verano sin pensar en nada realmente. Los que gustan de hacer plantillas con los rumores pues tampoco es que vayan a tener mucho con lo que divertirse.

¿Pensaban que este artículo iba a ir sobre fichajes? ¿Cuáles si no hay un euro en caja y no hay forma desprenderse de los jugadores que no cuentan? Este año no se espera ni una heitingada porque la temporada comienza antes y se tendrá todo más o menos cerrado en Inglaterra, que es de donde viene el pánico. ¡Ah que los medios hablan de fichajes! De algo tienen que comer en esta época.

Cerezo es muy educado

El Atlético de Madrid está preguntando por numerosos jugadores. Ya es conocida su política de educación. Han llamado a un equipo turco para saber si un chaval que juega allí necesita algo. Unos dulces. Un piso de Gilmar. También han preguntado a otros equipos para saber si las familias están bien y la salud de los jugadores es buena. Todo educación Gil y Cerezo. No verán dirigentes tan bien educados y con tanta preocupación por jugadores de otros equipos que ni piensan fichar.

Dicen que les han ofrecido jugadores como Di María, Cavani o Carlos Soler. No duden que han escuchado a todos los representantes. Incluso les habrán invitado a una cerveza. Pero en cuanto han dicho que quieren que sus jugadores cobren gran cantidad de euros, se han asustado. Y cuando han escuchado que habría primas de fichaje y comisiones altas no han querido activar la “estrategia Cerezo”. ¿Qué es la “estrategia Cerezo”? Una fórmula para rebajar pretensiones donde el presidente invita a representantes de jugadores y equipos a una ronda o dos en el Flower’s.

Fichajes con corticoles

Sí llegarán fichajes (los sabidos en el lateral derecho) porque Simeone se iría y les arruinaría el negocio a los dos del palco (que bastante señalados están ya). Pero el resto ya se sabe, las que entran por las que salen. Si piensan que Herrera tendrá contraprestación en forma de fichaje es que no saben que el “fichaje es Saúl”. Y el nueve que tanto hablan en la prensa será un jugador random porque “es el año de Cunha”. No hay un euro, ni tampoco muchos equipos que pongan el dinero que cuestan los jugadores.

Se habla del Newcastle quiere a Lodi y Carrasco pero llevan gastados muchos millones ya y no van a soltar 100 por esos dos jugadores. El Milán no tiene dinero para fichar a Carrasco, salvo que alguien cometa la locura de pagar 100 por Leão y habría que ver. Ya lo dijo Simeone en una entrevista, tres fichajes y poco más. Contando con las salidas de aquellos con los que no se cuenta. Todo lo demás pajiplantillerismo y necesidad de rellenar páginas de periódico. Por eso va a ser un gran verano, no hace falta ilusionarse, ni pensar mucho. Algunos podrán aprovechar para tener sexo, que con tanto fútbol están a dos velas.