El gran rabino de Moscú dimite por la guerra en Ucrania

El rabino principal de Moscú confirmó que había dejado Rusia y renunció a su cargo, alegando que continuar asumiendo el cargo pondría en riesgo a la comunidad judía de Moscú.

“Mientras se desarrollaba la terrible guerra contra Ucrania en los últimos meses, no pude permanecer en silencio ante tanto sufrimiento humano, fui a ayudar a los refugiados en Europa del Este y me pronuncié en contra de la guerra. A medida que pasó el tiempo, a pesar de haber sido reelegido para el cargo de Gran Rabino el mes pasado, quedó claro que la comunidad judía de Moscú estaría en peligro si permanecía en el cargo”, dijo Pinchas Goldschmidt, quien también es líder de la Conferencia de Rabinos Europeos, en un comunicado citado por el diario británico The Guardian.

Goldschmidt asumió el cargo hace 33 años y, en el comunicado, él y su esposa dicen que están agradecidos de haber desempeñado un papel en el «resurgimiento histórico de los judíos rusos» tras el colapso de la Unión Soviética.

“Hicimos todo lo posible para navegar y construir una comunidad a través de la tumultuosa década de 1990 y la Rusia cada vez más autoritaria bajo la presidencia actual”, agregó.

“Seguiré sirviendo a los rabinos y las comunidades de Europa, incluida la comunidad de Moscú, lo mejor que pueda”, concluyó Pinchas Goldschmidt, confirmando que seguirá sirviendo como presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos.