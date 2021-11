El gran farol: el ‘best seller’ sobre poker que llega a España

- Publicidad-

Estar en la lista de best seller probablemente sea el culmen del éxito para cualquier escritor. Probablemente es el mejor resultado que se puede obtener para un trabajo bien hecho y que tiene una recepción espectacular por parte del público. Pero si hasta el New York Times te incluye en su lista de los escritos con más prestigio, entonces ya puedes esperar que tus ejemplares corran como la pólvora por todo el mundo. También por España, aunque no todas las listas de éxitos literarios de 2021 te hagan un hueco. Y aquí es hasta donde ha llegado “El gran farol” o “The biggest bluff”, si preferimos su denominación original en inglés. El triunfo de María Konnikova.

La escritora americana de origen ruso ha sido la única en poner un libro sobre póker en lo más alto de los rankings de ventas, en lo que ha sido algo más que una redacción. Una redacción en la que explica la inmersión que ha llevado a cabo en el mundillo de los naipes para ser capaz de comprender en qué punto la mente humana llega a encontrar un equilibrio con el azar y puede llegar a dominarlo. Obsesionada con desentrañar las facultades más hondas de nuestro raciocinio ha conseguido lo que es un auténtico hito, y ha puesto su libro al nivel de los mejores manuales sobre poker.

Y es que Konnikova analiza también en su escrito algo fundamental para la profesión: el estrés que puede generar para todo jugador profesional el miedo al error y a la equivocación. El libro incide en el aroma de superioridad que produce el efecto de ganar varias manos consecutivas en este juego y que eso irremediablemente lleva a un exceso de confianza que termina desembocando en una mala decisión. Durante las 400 páginas se exponen ejemplos cotidianos en los que se detallan las reacciones a estos golpes y al conocido concepto de tilt en el poker. Equivocarse es casi una obligación y más en un juego donde las capacidades mentales son muy importantes, pero donde también tiene su efecto el azar.

De hecho, en el momento clave la escritora llega a jugar con todo esto en una de las últimas mesas de un torneo de poker. Un torneo del que acabó sacando varios miles de dólares. Porque si a alguien le quedaba alguna duda, no se trata de un relato de ficción. Todo lo que relata María en su libro es el resultado de una experiencia personal que ha llevado a cabo durante varios años, cambiando por completo su vida y dedicándose a jugar al poker hasta poder tocar aunque fuera solo con la yema de los dedos una porción de cima. Y lo que se propone parece que lo consigue.

Rodeándose de profesionales del sector, consultores y entrenadores comenzó en 2016 su preparación, que finalmente desembocaría en Las Vegas. La mujer nacida en Moscú tuvo un padrino ideal y ese fue Erik Seidel. Nueve veces ganador de un brazalete en las World Series of Poker y una vez campeón del World Poker Tour, el jugador estadounidense entró a formar parte del salón de la fama en el año 2010 y ha sido el encargado de acompañar a Konnikova por esta travesía, que no ha sido nada sencilla. Porque no se trataba de actuar como un jugador de poker de élite, sino pensar como tal y entrar a convertirse en uno de ellos.

Y la experiencia parece haber sido positiva porque ha encontrado lo que buscaba. Psicóloga de profesión, doctorada en la Universidad de Columbia y con varios cargos a sus espaldas relacionados con producción televisiva y creación de columnas en The New Yorker, se ha destapado también como escritora. Una escritora en búsqueda de entender la psicología humana y buscarle aplicaciones para situaciones de la vida real. Quizá por eso leyó todo lo que pudo sobre poker, se documentó, comenzó a jugar pequeños torneos online y finalmente acudió a las mesas a jugar en torneos de pequeño calibre. También cuando comenzaba la pandemia y la industria estaba a punto de sufrir un duro revés.

De Las Vegas pasó a otra cuna del juego como Macao y también hizo acto de presencia en Montecarlo, es decir, los sitios marcados a fuego para cualquier aspirante a jugador profesional. Y allí pudo confirmar lo que ya venía abordando en sus dos libros anteriores, sobre todo en el primero: “¿Cómo pensar como Sherlock Holmes?” (Mastermind: How to Think Like Sherlock Holmes, en inglés). El cerebro tiene esa parte de sentido común que es la que todo el mundo utiliza, pero también tiene esa parte racional que hace pensar con mucha más nitidez y que es más complicada de poner en funcionamiento. Los jugadores de poker utilizan más de lo que parece la segunda.

Ese escrito también fue todo un éxito de ventas, si bien “The Confidence Game” también tuvo una gran aceptación, pero no llegó al nivel de sus otras dos publicaciones.

Hace cinco años comenzó una aventura en la que no tenía demasiado interés, pues apenas le gustaban los juegos de azar, y sin embargo terminó afiliándose a algunas empresas relacionadas con el poker de las que finalmente se desmarcó. Un trabajo del húngaro John von Neumann tuvo la culpa de que Konnikova traspasara todas las fronteras y a día de hoy haya alcanzado el éxito. Un éxito que ha llegado ahora a España, aunque será cuestión de tiempo que se marche y que tengamos que esperar en una larga lista de espera para adquirirlo. Cosas de los best seller.