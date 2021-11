El Gordo de Navidad se puede adelantar para los afectados del Banco Popular

La Justicia europea va lenta y es algo que a muchos de los afectados de Banco Popular les desespera, sobre todo cuando la gran mayoría de ellos no tienen ninguna fe en la española porque ya intuyen cuáles van a ser las sentencias que se dicten. Por eso, 1,2 millones de miradas miran con esperanza hacia Luxemburgo porque es, en gran medida, el único lugar en el que esperan recibir justicia justa, a pesar de que los resquemores y las sospechas siempre estarán ahí, sobre todo cuando hay grandes poderes políticos y económicos interesados en no dar la razón a los afectados.

El 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene previsto dictar sentencia respecto a dos recursos de casación presentados por los fondos Algebris y Anchorage y por Aeris Invest, el vehículo de inversión del magnate chileno Andrónico Luksic tras la no admisión a trámite de sus recursos contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no publicar la valoración definitiva.

Hay que recordar que este hecho provocó que el magistrado José Luis Calama Teixeira afirmara durante la testifical de Javier Torres Riesco que «la ley está para cumplirla». En concreto, el exdirectivo del FROB reconoció que el primer informe de Deloitte era provisional «pero no es menos cierto que la norma establece obligación de después presentar un segundo informe, definitivo, superando esas limitaciones. Fue la propia JUR la que decidió no presentar o no hacer esa segunda valoración definitiva. La razón que alegó es que, dado que el proceso de resolución se había hecho a través de mecanismo de venta de negocio, decaía el sentido de tener valoración, porque la mejor valoración era el interés mostrado en proceso competitivo. Esta decisión, no escondo que no deja de ser polémica, …», afirmó Torres.

En ese momento fue interrumpido por el magistrado que, con rotundidad, afirmó, según las fuentes consultadas por este medio, que «se tendría que haber hecho, ¿no? Desde el punto de vista normativo, la ley está para cumplirla».

Según la documentación del TJUE, a la que Diario16 ha tenido acceso, Aeris reclama la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) que declaró inadmisible su primer recurso, la devolución del asunto al tribunal para que resuelva «ateniéndose a los pronunciamientos formulados en la resolución del Tribunal de Justicia, conforme a las pretensiones de dicha parte en la primera instancia».

Las alegaciones presentadas por Aeris indican que el auto infringió el Reglamento 806/2014 porque la decisión de la JUR de no hacer un segundo informe de valoración «tiene efectos jurídicos obligatorios en la medida en que la valoración definitiva forma parte de la decisión de resolución», afirma el recurso.

Además, considera que el auto del TUE conculca la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque la interpretación que se hizo del Reglamento «es incompatible con el derecho de propiedad, habida cuenta de que autoriza una intromisión en el derecho de propiedad de dicha parte sin compensación alguna», señala el documento.

Por otro lado, tras la adopción de la decisión de resolución y la depreciación de las acciones, los antiguos accionistas del Banco Popular se convirtieron en acreedores de la entidad, dado que lo señalado en el artículo 20 del Reglamento es aplicable a los antiguos accionistas del Banco Popular, en la medida en que dicha disposición establece la obligación de decidir sobre «restablecer los derechos de los acreedores» a la luz de la valoración definitiva.

Respecto a los fondos Algebris y Anchorage, también piden al TJUE que anule el auto del TUE. En este punto, sorprende que el tribunal afirmara que no son afectados por la resolución del Popular ya que les quitó la legitimidad efectiva para ser parte en este proceso, lo que vulneró gravemente los derechos reconocidos a los dos fondos.

«Como consecuencia, en circunstancias como las del presente asunto, en las que es difícil imaginar que haya otras partes, además de los accionistas y de los acreedores que han sido objeto de una expropiación, que pudieran estar legitimadas activamente para impugnar el hecho de que la JUR no haya efectuado una valoración definitiva a posteriori, la JUR puede basarse en valoraciones provisionales que adolecen de graves deficiencias y que no son en absoluto fiables. Las recurrentes están directamente afectadas por la decisión de no efectuar una valoración definitiva porque es muy probable que las valoraciones definitivas a posteriori 1 y 2 confirmarían que el banco ha sido valorado de manera incorrecta, lo que exigiría que la JUR tuviera que decidir si concede una compensación a las recurrentes restableciendo los derechos de los acreedores y/o incrementando el importe del contravalor abonado por Santander. Si la JUR ejerciera su facultad de no otorgar una compensación, la decisión que dictara a tal efecto podría ser impugnada y ser objeto de un recurso de indemnización», afirma el recurso de los fondos.

Además, tanto Anchorage como Algebris recurren el hecho de que, al no concedérsele ningún tipo de legitimidad para reclamar sobre la resolución del Popular, el TUE decidió que no tenían derecho a ningún tipo de compensación.

En consecuencia, la decisión final del TJUE respecto a estos dos asuntos podría determinar que la JUR incumplió la ley, tal y como reseñó el magistrado Calama Teixeira con su pregunta retórica, lo que, evidentemente, daría un giro radical al Caso Popular y sería una buena noticia para los 1,2 millones de afectados.