El Golf, ¿saliendo de la crisis?…….

Los jubilados españoles (senior mayormente jubilados) ya suponen el 55,32% de las licencias de golf en España, mientras que el resto de licencias, incluidos los mayores, Junior, Cadetes, Infantiles, Alevines, y Benjamines, y los profesionales es del 44.68%.

Antes de nada felicitar al presidente de la Real Federación Española de Golf Gonzaga Escauriaza por su reelección en el puesto respaldada ampliamente por los asistentes a la votación.

1.- Mayor protagonismo al mundo senior.

Esto es un dato sin más pero que tiene especialísima relevancia si queremos explicar cual es la importancia de un sector como el senior, llamémosle jubilados, que tiene un número de licencias más de la mitad del total que expide la Federación de Golf en España.

La pregunta del millón es saber si este colectivo tan importante, merece especial atención por el protagonismo de sus licencias, así como por el tratamiento que estos jugadores reciben en los campos de toda España y por la propia Federación, desde el pago de la licencia federativa sobre la que debieran existir bonificaciones de algún tipo a el propio coste en las salidas de los campos en toda España.

Conviene decir que el golf tal como está planificado necesita tiempo para su práctica y es mucho más fácil que lo disponga un jubilado/a que una persona en edad laboral. De ahí la importancia que hay que otorgar a este sector poblacional tan presente activamente en el mundo del golf.

El Golf es un deporte que se practica al aire libre, en pleno campo normalmente, aunque ya van existiendo instalaciones INDOOR cerradas y promovidas por personas creativas y emprendedoras amantes del golf. Este deporte aporta una ventaja bajo el punto de vista terapéutico muy importante para todos/as y especialmente para la llamémosle tercera edad. Además de la relación humana que se practica pues es un deporte que a pesar de que se puede jugar en solitario, mayormente se practica en grupos de varias personas. Lleva además un elemento clave, la capacidad de mejora en el juego tanto en lo colectivo como en lo individual, que reactiva las neuronas y la condición física en el último tránsito por la vida.

2.- El golf prácticamente estancado en el número de practicantes después de unos años de disminución de licencias.

El número de licencias a nivel mundial si las comparamos con las de hace unos años ha ido disminuyendo. En España el pico máximo de licencias (amateur más profesionales) fue en el año 2011 con 333.000 licencias, transcurridos diez años hemos decrecido a 271.000. Desde el año 2009 con 1.561 licencias profesionales hemos crecido 8 licencias (1.569) en el 2021, han tenido que pasar 12 años para crecer en 8 licencias de profesionales. Un panorama bastante pobre. En cualquier caso se atisba una cierta esperanza, las últimas noticias indican que la subida en licencias desde 2016 supone un incremento a nivel mundial de 5,5 millones, con un fuerte peso en Inglaterra y Estados Unidos. Esperemos este 2022 fuera ya del Covid, España arroje incrementos positivos, aunque será difícil remontar la crisis y las bajadas de años anteriores sino se produce un fuerte impulso desde todos los ámbitos, de eso va este artículo.

En las cifras dadas en nuestro país para los más jóvenes (desde junior a benjamines) solo supone un porcentaje aproximado del 12% del total lo que igualmente nos tendría que hacer reflexionar, más aún a la propia federación, con un deporte con una base tan débil.

Si pasamos a las jugadoras femeninas, la situación no es mejor, en el año 2004 teníamos 64.999 licencias (amateur más profesionales), en el 2021 estamos en 64.076, en 17 años hemos decrecido, ¿Será que las jóvenes mujeres en este país quizás cada vez quieren saber menos de este deporte?

España ha contado en el 2020 con un total de 271.788 jugadores federados, en sexto lugar en Europa en una clasificación encabezada por Inglaterra. En España hay unos 500 campos de golf, también en el sexto/séptimo lugar de Europa, en un deporte clasificado por muchos como elitista, que no se corresponde con la realidad si tenemos en cuenta el coste para un jugador en otras actividades deportivas, igualmente el agua que usan los campos para el riego, proviene en su casi totalidad por fuentes propias, lagos artificiales que se llenan por agua de lluvia y que se administran para su uso anual (frente a la opinión crítica de algunas personas poco informadas).

Si tenemos en cuenta que una buena parte de nuestro PIB se obtiene del Turismo en el que somos líderes europeos, no se explica demasiado bien nuestro sexto puesto en número de instalaciones en Europa destinados a la práctica del golf. Exactamente igual para nuestro número de licencias (271.788). Algo está pasando en todo esto, quizás tenga más que ver con la incapacidad demostrada para hacer crecer a este deporte en el mundo actual, con mucha competencia en otras disciplinas deportivas (pádel, gimnasio, montaña, deportes de agua, running, ciclismo, etc…

Quizás también una pregunta que hay que plantearse es si el propio deporte del golf necesita de una absoluta revolución para salir de esta crisis por la que atraviesa , además queda demostrado que las competiciones internacionales no hacen crecer el número de adeptos o practicantes en España

3.- ¿Campos desfasados para el colectivo base global?

Y no pasemos de alto los campos que se construyeron junto a proyectos inmobiliarios, muchos de los cuales han fracasado y otros se detuvieron. Ese no es un buen camino para crecer en licencias. También los campos muy técnicos no ayudan a encontrar un buen acomodo entre jugadores discretos que son bastantes numerosos y entre los que me incluyo. Fueron concebidos en su momento con unos criterios que hoy en día han evolucionado, hacia campos mucho más fáciles y sencillos.

4.- Los ingresos federativos totalmente dependientes de las licencias. El 80% depende de ellas. Asamblea General de la Real Federación Española de Golf.

Si el tiempo que necesita un jugador para la práctica de este deporte, le impide jugarlo o bien le resta interés para obtener una licencia federativa, la solución parecería bien simple, que no se gaste un duro en la licencia, por ejemplo o que tenga acceso a una licencia menos costosa.

He recibido el boletín informativo de la Real Federación Española de Golf RFEDG correspondiente a Enero del 2022 y debo felicitarla por sus interesantes artículos, han destacado algunos puntos que se resaltan como la reivindicación de la SOLHEIM CUP a celebrar en FINCA CORTESIN en Septiembre del 2023, las medallas de mérito en Golf en las categorías oro y plata, los éxitos del vasco de Barrika Jon Rahm, también se hace referencia a los éxitos en los Campeonatos de Europa con 4 medallas de oro y una de plata, destaca el acceso al llamado CLUB DEL FEDERADO, gracias a su plataforma www.rfegolfclubvip.es, para compras de viajes, restaurantes, hoteles y ocio en general, asimismo se presenta el presupuesto para 2022 que se aprobó por unanimidad. Siendo el 80% por licencias, un 9% por subvenciones del Consejo Superior de Deportes y otro 9% por patrocinios. También nos felicitamos por el PROYECTO RUTA 65 con el fin de reactivar el turismo nacional de golf en los campos de toda España, bajo la iniciativa de la RFEG y las federaciones autonómicas.

Referente a esta información que es importante por su profusión informativa, induce a pensar que hay una cierta dosis de auto complacencia, no hay un solo comentario crítico a la gestión actual, sirva de ejemplo que no se menciona uno de los factores más importantes para que el golf crezca en nuestro país, la práctica en la base, en las escuelas en edades infantiles y juveniles, además se aprueban las cuentas por unanimidad, no se observa un atisbo de oposición en algún aspecto y la discrepancia en cierta medida siempre es buena. También hacer destacar los importantes ingresos por licencias totales y el bajo nivel de subvenciones públicas, lo que abunda en la necesidad de más patrocinios y ayudas públicas y una mejor distribución de las licencias en el campo senior con precios más ajustados.

La Federación Española de Golf se autofinancia prácticamente debido a los ingresos por licencias, hay que hacer una gestión que suponga la recepción de más financiación pública y la bajada del coste de las licencias que en otros países en Europa es sustancialmente menor para el jugador, como en Francia, Inglaterra, Alemania, etc.

El presupuesto para 2019 de la RFEG fue de 10.22 millones de euros buena parte correspondiente a las licencias (8.900.000 euros), el año 2020 estuvo próximo a los 10 millones a pesar de la pandemia, el cobro de licencias asegura un buen balance sin riesgos financieros, pero hace que el punto de mira se aleje de la dirección correcta. Hacer crecer este deporte desde la base. En 2022 se aprobó un presupuesto de 11.8 millones de euros con un crecimiento del 11.3% sobre el 2021. Salimos del COVID.

En Bélgica el jugador solo paga al club del que es asociado, no a la Federación. Y en el pago a su club está integrado un seguro ¿Para cuándo un jugador en España pueda jugar en un campo de golf sin disponer de licencia porque no la necesita? Actualmente es imposible.

5.- El diseño de los campos de golf debería evolucionar en función al perfil de los usuarios.

Quizás deberíamos ir olvidando la creación de grandes instalaciones clásicas como los campos grandes alejados de los entornos urbanos y dirigir nuestra atención hacia instalaciones más sencillas y próximas al ciudadano de a pie. Instalaciones en el interior de las áreas urbanas, bien con simuladores electrónicos (Japón es un ejemplo, debido a sus altas concentraciones urbanas) o campos de juego mucho más reducidos con distancias más cortas en cada hoyo y mayores y mejores campos Par3. El Golf Indoor pudiera formar parte de la solución en alguna medida.

Los buenos campos de golf en España y en el mundo están diseñados normalmente por jugadores que han sido buenos profesionales, pero la pregunta del millón es si los necesitamos para seguir construyendo grandes campos con un buen número de dificultades en su diseño o bien otras soluciones que garanticen el crecimiento de jugadores y la bondad de los campos pensando sobre todo en el sector juvenil y los seniors.

Quizás habría que elaborar una nueva clasificación de los campos en función del perfil de los jugadores. Sería más sencillo para estos tomar una decisión y a qué campo acudir. Un jugador con hándicap bajo elegiría un campo más técnico con toda probabilidad.

6.- El mundo del turismo y el golf.

Es bien sabido que el mundo del golf y su número de instalaciones tienen una relación estrecha con el turismo. El golf es un buen elemento de atracción, pero si deseamos hacer un trabajo serio y a futuro, no debemos poner todos los huevos en el cesto del turismo desvinculando de alguna manera este deporte en España de él y centrándonos en la formación de la base. Me explico, lo que deseo decir que en un país en el que el turismo tiene un gran peso y visto el resultado, no se crece.

Otro aspecto es que la autofinanciación por licencias es de un peso excesivo, parece que lo conveniente es recurrir a otras fuentes, como la financiación pública, campos públicos, bajada del coste de las licencias, crecimiento patrocinios y presencia en medios de comunicación públicos, mayor énfasis en las academias de golf a precios reducidos, más campos públicos.

7.- El número de licencias estancado. ¿Existencia de una para jugador ocasional o principiante?

El peso de personas que lo practican desde los 18 años para abajo es muy bajo y preocupante, ocupan un 12% aproximadamente del número total de licencias. No hay ilusión por los jóvenes en su práctica como se puede deducir. Esto marca también la actual crisis.

Pensemos por un momento porque un jugador de golf aficionado necesita una licencia federativa para acceder y jugar en cualquier campo de golf. Y pagar a la federación española unos 90 euros anuales por ello, cuando no tiene claro lo que recibe a cambio, o al menos esa es su sensación. Hay jugadores en España ocasionales que renuncian a su licencia para evitar su desembolso, ya que no ven nada a cambio. Es verdad que tendrán muchas dificultades para jugar cuando se lo propongan

Una simple licencia de aficionado o simpatizante u ocasional podría ser algo favorecedor, en todo caso con algún seguro colectivo de bajo coste. Yo soy jugador de golf y nunca he recibido la póliza de seguro que la federación me expide al pagar la licencia, desconozco las coberturas como jugador amateur. Tampoco, debo decirlo, he necesitado nunca los servicios médicos de mutua ninguna. Aclarar estas cuestiones sería recomendable.

Un jugador aficionado o que se inicia debe estarse haciéndose preguntas acerca de cuanto retorna en servicios el pago de su licencia.

8.- Caminos a tomar para seguir creciendo.

El camino -ya voy terminando – nos conduce a pensar en el deporte base, en los colegios, centros educativos, instalaciones públicas, deporte escolar. Este es un camino todavía sin recorrer a pesar de algunos intentos, todavía escasamente trabajados. Sin un deporte bien anclado en su base es imposible que haya crecimientos a futuro y desde las instancias superiores, federaciones y el propio ministerio de cultura esto no debe ser una materia importante vistos los resultados.

Como ya he comentado los grandes torneos no hacen crecer el número de licencias. Son necesarios desde luego, pero no la solución.

Hay algunas declaraciones en cuanto al apoyo que en los colegios debiera tener este deporte, pero creo para ello se necesitan mas esfuerzos que los realizados hasta ahora, apoyos concretos, organización duradera y realidades, más allá de meras intenciones y cifras en este sector de deporte escolar que particularmente no he visto. He oído hablar de programas de golf en los colegios, de Friends Cup como la organizada en el campo alavés de Zuia que consiste en jornadas de puertas abiertas formadas por parejas entre un jugador y otro que no lo sea (sin licencia), así como acciones de promoción, pero nada más. Creo no se necesitan acciones temporales -que por cierto no se ven-, sino programas con identidad y duraderos.

En cualquier caso las acciones mencionadas deberían aparecer en los presupuestos federativos en el capítulo de gastos.

Estamos dibujando las esquinas del problema. Jubilados, jóvenes, diseño de las instalaciones, ubicación de las mismas, necesidad de modificar las licencias actuales, bonificaciones para licencias especialmente la creación de una licencia de jubilado gratis o pseudo gratis, financiación para material, bolas y palos fundamentalmente para niños y jóvenes, Inclusión del Golf en el deporte escolar, campos de juego públicos de bajo coste para los usuarios, construcción de mini campos y de campos electrónicos o simuladores, acciones importantes, sólidas y duraderas de promoción para evitar el escaso arraigo que tiene el golf en nuestra sociedad, bajadas del IVA, subvenciones públicas en la base, aparición de nuevos Clubs “sin campo” actualmente creciendo en España, el último PARKOTXA, en el País Vasco, etc.

9.- El golf en la prensa y en general en los medios de comunicación es muy insignificante.

¿Se han fijado Uds., el poquísimo espacio que ocupa este deporte en los medios informativos? Y eso que tenemos uno de los mejores jugadores del mundo, del que yo como donostiarra de nacimiento y Bizkaino de adopción me enorgullezco ¿Cómo se puede explicar?

Esto pasa por hacer un trabajo de educación e información, para hacer bajar a este deporte de un infundado elitismo y un antiecologismo que no existe pero que condiciona su crecimiento. A mi largo recorrido por el deporte que siempre he amado en sus muchas modalidades, pues lo he practicado en 7 federaciones con deportes distintos, entiendo que hay determinados conceptos erróneos de lo que actualmente es el golf, que no es un deporte de pijos, pero hay que trabajar duro desde las federaciones con criterios alternativos a los actuales, con gente joven en sus directivas, para dar una nueva imagen que alcance con los años el crecimiento de un deporte muy saludable – que lo es- para todas las edades.

Se recoge lo que se siembra. Esta es la realidad. Realidad que seguro puede ser transformada a mejor. Para ser justos, sin olvidar algunas iniciativas particulares como la creación de alguna Academia Golf INDOOR o la Escuela de Golf Celles ambas en Bizkaia y otras públicas como la creación de un magnífico campo como Meaztegi – aunque muy técnico-, todo ello en Bizkaia.

El Golf, ¿saliendo de la crisis?…….