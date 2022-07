El Gobierno prohibirá que los bancos trasladen la subida de impuestos a los ciudadanos

- Publicidad-

En la apertura del debate sobre el estado de la nación, el presidente Pedro Sánchez anunció una batería de nuevas medidas anticrisis. Entre las más relevantes, dos impuestos extra: “uno excepcional y temporal a los bancos y otro sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas”.

El Gobierno avisa a los bancos

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una entrevista en la ‘Cadena SER’, se ha mostrado satisfecha de las medidas acordadas en el debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso. “Se ha puesto en el centro de la política la preocupación de los ciudadanos, lo que les quita el sueño, de lo que se habla en la puerta comercio, del bar o en la puerta de los colegios”. Pero ha avisado que “el Gobierno prohibirá que los bancos y las energéticas trasladen la subida de impuestos a los ciudadanos”.

Los bancos no podrán pagarlo los clientes

Además, ha criticado además que el PP “no quiera decir de parte de quién está”. Y insistido en la idea de que esa subida de impuestos repercutirá en los consumidores cuando no así: «Tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y, por otra parte, se va a dotar a la CNMC para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad, por lo que la norma ya lo va a tener implícito».

Acuerdo en el Gobierno

“El Gobierno dialoga. No me gusta trasladar que tenga un enfrentamiento interno. Puede no estar de acuerdo en cuestiones tangenciales, pero en la agenda social siempre hemos estado de acuerdo. No ha habido ningún tipo de debate en las medidas que tenían que ir al debate sobre el estado de la nación”

“No ha habido discrepancia en las medidas sociales, lo que ha podido haber es mayor o menor intensidad. Las nuevas medidas son del Gobierno. Es lógico que el grupo minoritario de la coalición quiera trasladar su autoría”.

“Puede no estar de acuerdo en cuestiones tangenciales, pero en la agenda social siempre hemos estado de acuerdo. No ha habido ningún tipo de debate en las medidas que tenían que ir al debate sobre el estado de la nación”. Por eso, defiende que las nuevas medidas anticrisis no son atribuibles a una parte o a otra: «Las nuevas medidas son del Gobierno. Es lógico que el grupo minoritario de la coalición quiera trasladar su autoría».

Impuestos extraordinarios a la banca

En cuando a los impuestos a la banca y a las eléctricas, Montero ve normal que el aumento de beneficios de determinadas empresas repercuta en los ciudadanos. “Que aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común para que la población más vulnerable no tenga que sufrir, como ha ocurrido en anteriores crisis financieras cuando estaba el PP en el Gobierno”. Respecto a la reforma fiscal que piden desde Unidas Podemos, la ministra recuerda que se lleva afrontando ”desde el principio de la legislatura” y dice ser optimista con la aprobación de los Presupuestos, aunque esa negociación «siempre es complicada: Yo pretendo que haya más gasto en defensa”.

”Creo que es absolutamente compatible el gasto en defensa con el gasto social y no creo que en ningún caso haya que trasladar que una cosa es a costa de la otra. Creo que es importante invertir en seguridad, sobre todo, en lo relevante a tecnología. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo mucha antes de lo que muchos vaticinan”, augura.