El Gobierno paga los efectos de la crisis con conflictos laborales en todo el país

La crisis por la pandemia empieza a pasar factura a millones de españoles. El Gobierno mantiene el lema de que saldremos de la recesión sin dejar a nadie atrás, pero lo cierto es que surgen focos de conflictividad social en todo el país. A las protestas, barricadas y cargas policiales de esta semana en el sector del metal en Cádiz se unen los trabajadores del sector lácteo, pesquero y del campo, que seguirá con las movilizaciones en los próximos días. El secretario general de la COAG, Miguel Padilla, anuncia nuevos paros y manifestaciones: “Comenzaremos a hacer movilizaciones territoriales que culminará con una manifestación a nivel nacional. Sin duda alguna de las protestas coincidirá con los días señalados por los transportistas por la huelga”. También se han convocado huelgas en la industria cárnica y los trabajadores del automóvil preparan una protesta el lunes para pedir respuestas a la falta de semiconductores que ha parado la actividad en varias factorías. Hasta los trabajadores de las peluquerías se movilizan ante el Congreso de los Diputados para que se baje el IVA y que esta reducción se contemple en los Presupuestos Generales del Estado. La crisis del desabastecimiento, un fenómeno global, promete erosionar aún más al Gobierno de coalición, que se encuentra ante la tormenta perfecta.

Sin duda, el PP va a tratar de aprovechar el descontento en la calle como munición contra el Gobierno. También la extrema derecha está intensificando su maniobra de acoso y derribo canalizando el malestar de los trabajadores y envolviéndolo en su discurso demagógico-populista. Las filtraciones de la mesa de negociación sobre la reforma laboral apuntan a que el marco legal que instauró Rajoy en 2012 no va a ser derogado en su integridad, de modo que salvo retoques cosméticos a las relaciones contractuales entre empresarios y trabajadores no parece que se vaya a acabar a corto plazo con la temporalidad, la precariedad y los bajos salarios. Ese polvorín, esa herencia ultraliberal nefasta del PP que ha funcionado durante años, le puede estallar al Gobierno en la cara. De hecho, ya le está estallando. El Ejecutivo Sánchez ha aplazado durante demasiado tiempo la reforma laboral. Le ha faltado ambición socialista, reflejos y audacia. Ahora, cuando los incendios por los abusos y las injusticias se propagan por todas partes, ya parece demasiado tarde.

La huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz encara este viernes su cuarta jornada consecutiva tras acabar de madrugada sin acuerdo la segunda reunión convocada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) y representantes sindicales, informa Europa Press.

El encuentro, convocado en la tarde de este jueves en Sevilla, ha finalizado sobre las 02.00 horas sin acuerdo después de que los sindicatos hayan rechazado la propuesta de la patronal de incorporar en el convenio colectivo subidas anuales del 2% por considerarlas “insuficientes”.

El secretario general de FICA UGT Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado que tras dos jornadas de intensa negociación la patronal sigue en una posición “intransigente” y ofrece un porcentaje fijo que no garantiza a los trabajadores la subida del IPC real. “A pesar de los dos días de negociación intensivo que hemos tenido no ha sido posible. Continuamos con los piquetes informativos y ya se dará otra ocasión de negociación”, ha explicado Montoro en declaraciones a Canal Sur Radio. “Esto es lo que hay y no tenemos más remedio que no llegar a un acuerdo con la patronal”, ha subrayado.

El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre del pasado año. Para la patronal, las subidas del 2, 2,5 y 3 por ciento que piden los representantes de los trabajadores, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, conllevarían “la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa”.

Tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en este segundo intento negociador, la Bahía de Cádiz encara su cuarta jornada de huelga de los más de 20.000 trabajadores del sector del metal. La tercera jornada de huelga indefinida registró este jueves un menor volumen de incidentes que la víspera, pero con más cortes de tráfico en las calles de la capital gaditana, que fueron recorridas por los trabajadores en huelga durante toda la mañana con la participación incluso del alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’.