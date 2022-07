- Publicidad-

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rechazado la petición de Bruselas de reducir un 15% el consumo del gas. Y ha asegurado que el Gobierno no limitará la temperatura de la calefacción el próximo invierno y explica que no van a obligar bajar la calefacción. “Vamos a pedir, no exigir, ahorro y eficiencia energética”

Respecto a la propuesta de la Comisión Europea de que todos los países de la UE reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas hasta la próxima primavera para prepararse ante un posible corte del suministro ruso, Ribera en una entrevista en ‘La Cadena SER’ ha reiterado su rechazo a dicha propuesta. “Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa”. Además, la medida “no es ni la decisión más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa”.

Esta mañana, Teresa Ribera ha asegurado que “las familias españolas no sufrirán ningún tipo de corte” para prepararse ante un hipotético corte del suministro ruso. “Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas”.

La ministra ha insistido en que España también va a defender la posición de su industria. Para Ribera, la idea será pedir, nunca exigir, ahorro y eficiencia energética para hacer frente a la situación actual: “Debemos entender la situación y poner la calefacción a ciertos grados, pero no obligar”.

No es justo que se traten de establecer medidas a nivel europeo sin que se les pregunte previamente: “No estamos dispuestos a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto”, ha señalado Ribera.

Sobre posibles recortes a partir de otoño a la industria, la vicepresidenta ha asegurado que “espera que los empresarios no tengan que afrontar ningún recorte”. Aunque considera “que hay capacidad de ahorro”.

“El esquema que han planteado desde la Comisión Europea, supone un esfuerzo desmesurado para España”. “La reducción del gas se debería hacer en la industria”.

Teresa Ribera ha insistido en que “pueden contar con nuestra solidaridad, pero ponemos en duda la efectividad”. Pero también ha avisado que el Gobierno quiere asegurarse “de que esa solidaridad es efectiva, justa y flexible”.

“Los españoles han hecho un esfuerzo muy grande durante mucho tiempo, no siempre contando con la comprensión de la Comisión”, ha recordado Ribera, en relación con los recortes desde 2010, con el Gobierno de Zapatero y el posterior rescate a España en 2013, cuando era presidente el popular, Mariano Rajoy.

“No podemos ser vistos como el espacio al que acudir sin preguntar”, ha señalado la vicepresidenta tercera.