El Gobierno no ha retomado las obras para evitar la grave contaminación en el río Asón

Tal y como publicamos ayer en Diario16, los mariscadores del Parque Natural de las Marismas de Santoña denuncian el silencio de Miguel Ángel Revilla y el Gobierno central sobre los vertidos fecales al río Asón. Mientras, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico mantiene paralizadas las obras del colector general del Asón, en el tramo Colindres-Ampuero, y la conexión subfluvial entre Laredo y Santoña diseñada para canalizar las aguas residuales de los municipios del arco de la bahía que no están conectados a la red de saneamiento. Una actuación que debía haberse ejecutado hace 20 años según alcaldes, vecinos y ecologistas

Se trata de problemas que se arrastran desde hace varias décadas y en el que en los últimos años tuvo episodios como una tuneladora hundida en la bahía y las obras paradas.

Estos episodios de contaminación se vienen produciendo hace más de 20 años, a falta de ejecutarse las obras del colector general del Asón, en el tramo Colindres-Ampuero, en el marco del saneamiento general de los humedales. Una actuación que se completaría con la conexión subfluvial entre Laredo y Santoña diseñada para canalizar las aguas residuales de los municipios del arco de la bahía que no están conectados a la red de saneamiento. Se trata de una obra declarada de interés general, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se inició en 2015 y finalmente quedó paralizada.

“Durante el desarrollo de las obras del subfluvial hemos tenido un montón de problemas, especialmente en los años 2016 y 2017. De tal manera que, como todos sabemos , es una obra con una inversión millonaria que quedó fracasada. ¿Por qué? Porque surgieron problemas técnicos que hicieron que a 30 o 40 metros de la línea de costa desde Santoña, la obra se paralizase porque la cabeza de la máquina tuneladora estaba desgastada y las cuchillas se tendrían que sustituir», explica Sergio Abascal, alcalde de Santoña. Finalmente su reparación no fue factible y hubo de ser rescatada del fondo de la bahía, convertida en un amasijo de hierros.

Las diferencias entre la promotora, las empresas constructoras y el Estado dio lugar a que hubiera un proceso judicial que resolvió la relación contractual entre TRAGSA y ACCIONA, que era la empresa adjudicataria a través de una UTE. A pesar de ello, el proyecto aún no se ha retomado.

El alcalde de Santoña explica que han pedido ser informados de cada trámite «como primeros interesados en que se ejecute la obra. Hemos aprobado diversos acuerdos plenarios a lo largo de todos estos años, pero sí que es cierto que en el último acuerdo que adoptamos, a la vista del fracaso de la ejecución de la obra del subfluvial, hemos solicitado que, estando de acuerdo con las obras de saneamiento, se reconsidere la forma de ejecución. Entendemos que no es a través de la construcción de un túnel paralelo al existente. La idea que se plantea es sellar ese túnel. Pero lo que nosotros hemos trasladado es que se busque una alternativa, porque en su momento había diversas alternativas para ejecutar la obra. Lo que no creemos que sea lo más lógico, sin tener ninguna seguridad al respecto y siendo Santoña la que ha padecido durante estos años los problemas de esa obra, es que que se plantee la misma solución constructiva. Es decir, como ha fracasado y hemos tenido problemas con la construcción de un túnel, vamos a hacer otro paralelo. A nosotros nos parece, sin ser expertos ni técnicos, una forma equivocada. Y además a nosotros no se nos ha justificado que esa sea la mejor solución a día de hoy».

Trayecto la conexión subfluvial Laredo-Santoña en el proyecto inicial paralizado.

Vecinos en acción

La falta de una respuesta rápida por parte del MITECO, después de 6 años de soluciones infructuosas, ha provocado que los vecinos de Limpias hayan constituido la Plataforma en Defensa del Saneamiento del Río Asón, cuyo portavoz, Enrique González, se muestra tajante. “Pedimos una solución ya. Bien que impulsen de nuevo el proyecto y lo finalicen o busquen alternativas para evitar esos vertidos. Ya no es sólo por una cuestión medioambiental, sino por un factor socioeconómico: la pesca, los mariscadores y el turismo. Este es un río salmonero. Ya hemos avistado ejemplares enfermos y limos grises en todo el cauce. Por otra parte, es muy conocido por la Bajada Internacional del Asón que, junto a la del Sella en Asturias, es la más importante de la cuenca norte».

En esta línea se muestra la alcaldesa del municipio, María del Mar Iglesias. “Justo en la zona más poblada y visitada es donde sale toda la basura. Los dos colectores de aguas fecales del municipio salen a la ría en dos puntos: uno en El Rivero, junto al ayuntamiento, y otro más abajo, en el emblemático puerto y paseo fluvial que se ve afectado por estos vertidos. Así como en otros municipios no es tan visible, aquí sí. Es tremendo ver los vertidos y respirar los importantes olores en los momentos de marea baja, sobre todo en verano”.

También señala que «aquí no tenemos mariscadores, pero no hay la vida que tenía la ría en tiempos. Yo, cuando era niña, veía aquí cantidad de peces, cangrejos de mar, quisquillas, angulas, y todo eso ahora ya no se ve. Lo que tenemos es muchos mubles, que son la depuradora biológica de momento”.

Reconoce que todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Limpias, «quienes gobernamos y los que están en la oposición decidimos hablar con los vecinos, porque las quejas nos vienen al ayuntamiento y los vecinos tienden a pensar que esto es un problema que tiene que resolver el ayuntamiento. Y es una obra de carácter supramunicipal. Es una obra que lleva 20 años proyectada, la tiene que hacer el ministerio y lo que queremos es que alguien se fije en nosotros y tomen medidas ya, porque esto no se aguanta más. Limpias puede tener un antes y un después de este saneamiento. Es vital para nosotros. Que solventen el problema de la tuneladora no evita que se vaya haciendo ya el colector que tiene que pasar por Limpias”.

Expropiaciones no contempladas

Iglesias comenta que cuando tuvo oportunidad de hablar con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «me dijo que la cuestión estaba difícil, que no se habían contemplado, en la adjudicación, las expropiaciones, ni se había previsto partida presupuestaria para ello, ni siquiera la disponibilidad de terrenos y por eso se detuvo la obra. Ha habido preguntas en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE y el PRC, y también en el Parlamento de Cantabria, pero no nos dan esperanzas de que esto se vaya a resolver en un plazo corto, ni siquiera medio”.

Al cierre de este información, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente tampoco hay pronunciamiento al respecto.

ARCA se unirá a las iniciativas ciudadanas en defensa del Río Asón

Carlos García, secretario y activista histórico de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), afirma que «ese saneamiento tenía que estar hecho hace 20 años. Esta situación colabora en la degradación del ambiente igual que las urbanizaciones ilegales que han aparecido en la zona, con sentencia firme de derribo. De modo que es una incongruencia muy grande que el espacio húmedo más importante del norte de España esté en ese estado. Y siempre hemos recordado que la obra pública en la que insisten nuestro presidente Revilla o el diputado Mazón, no sólo son carreteras. La obra pública es depurar, por ejemplo. Y por tanto, priorizar y gastar el dinero en esas obras de mejora la calidad ambiental, mejora la calidad de vida y mejora la calidad turística. Es que tiene un efecto económico. Aunque las carreteras tengan un efecto visual, que eso es de la vieja escuela, porque si bien genera votos, cada vez la gente afina más su sensibilidad y exige calidad ambiental. Y esto debería tener una prioridad mayor en la política regional y en el gobierno central también”. Por ello ha anunciado que se unirán «a aquellas iniciativas que vayan en la dirección de exigir que se cumpla la normalidad”.

Más de 6.500 hectáreas y 130 especies de aves acuáticas

El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es un espacio natural de más de 6.500 hectáreas e implica a los municipios de Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Limpias, Noja, Santoña y Voto. Este enclave singular, el de mayor importancia del norte de España, además de pródigo en fauna marina, es utilizado por las aves migratorias, procedentes del norte y el centro del continente, en su desplazamiento hacia tierras más cálidas. De forma global, en este espacio natural se han observado hasta 130 especies distintas de aves acuáticas. De modo que el saneamiento que alcaldes, vecinos y ecologistas exigen, se hace cada día más necesario para no comprometer la supervivencia de este espacio.