El gobierno de Reino Unido confirma la eliminación de la obligación de vacunación para el personal sanitario

El Gobierno de Reino Unido ha confirmado la eliminación de la obligatoriedad de vacunación contra la covid para el personal sanitario, tal y como se había anunciado.

Esta nueva normativa, que establece que ya no será un requisito laboral para el personal sanitario tener que presentar su cartilla de vacunación contra la covid entrará en vigor entre el próximo día 15 de marzo y el 1 de abril. Para ello durante estos próximos días se elaborará una normativa específica donde quede perfectamente detallado que no estar vacunado no será motivo para no contratar al personal de este sector.

Mediante una consulta pública, el gobierno constató que entre las más de 90.000 respuestas recabadas, el 90% de los encuestados apoyó la retirada de este mandato de obligatoriedad en la vacunación contra la covid para el personal sanitario. Dentro del personal sanitario el apoyo a la revocación está en el 84% del personal.

La situación que vive el Reino Unido por falta de personal sanitario ha acelerado también esta decisión por parte de las autoridades.

En el comunicado de prensa oficial del gobierno de Reino Unido, se explica que el pasado 31 de enero el gobierno anunció su intención de revocar las normas que hacían de la vacunación contra el coronavirus una condición para el despliegue en la atención sanitaria y social. Una propuesta que estaba sometida a consulta pública y al proceso parlamentario pertinente.

Apuntan que, como parte del anuncio, el gobierno expuso los cambios en la evidencia clínica que hicieron ahora aceptable la revisión del equilibrio entre riesgo y beneficios que había guiado las decisiones originales gubernamentales sobre la vacunación obligatoria en el área de atención social y sanitaria. Señalan que en ese momento, Delta era la variante dominante pero que ahora, con Omicron la situación es diferente, ya que es menos grave.

Explican que el gobierno celebró una consulta pública entre el 9 y el 16 de febrero para recabar opiniones sobre el cambio de postura.

