El Gobierno de Madrid adjudicó a un socio de la madre de Ayuso otro contrato por casi un millón de euros

- Publicidad-

El escándalo en el que se ha visto implicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su hermano por un polémico contrato sigue adelante y se expande. Este sábado, 925.000 euros están bajo sospecha. Según ha publicado el diario Público en exclusiva, la Consejería de Sanidad madrileña adjudicó un contrato por ese importe a un socio de la madre de la líder regional para comprar 25 respiradores por la vía de emergencia el pasado 10 de enero.

El administrador único de la empresa beneficiada, Juan Carlos Herrero Casasola, comparte otras cuatro sociedades con Isabel Ayuso, madre de la presidenta, según informa La Sexta que cita fuentes de Público. Una información que ya ha recibido respuesta por parte de diferentes líderes políticos, pero no de Ayuso. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, acusó este sábado a la presidenta de tener «bastante poca vergüenza» al «aprovechar una pandemia» para «dar contratos» a sus familiares y allegados.

Según García, estamos asistiendo a un «espectáculo bochornoso» en el que «la empresa de un socio de la madre de Ayuso también se ha llevado un contrato» en esta crisis de salud pública. Esto le sirvió para tirar de ironía al dejar caer que «desconocíamos que la defensa que hace la señora Ayuso de la familia era la de su propia familia». No obstante, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha puesto en duda dicha información: «No sé si la madre tiene un socio. Seguramente, es exsocio, porque la pobre madre me parece a mí que no tiene sociedad alguna», ha señalado.

Isabel Díaz Ayuso sigue intentado aclarar la relación de su hermano con la Administración. Diplomado en Gestión Digital y Marketing, su hermano Tomás Díaz Ayuso figura en el registro mercantil como administrador único de la empresa SISMEDICA S.L., una empresa que heredó de sus padres y que desarrolla su actividad en el sector inmobiliario, informa La Sexta.

En su perfil en Linkedin, el hermano de la presidenta madrileña dice estar centrado actualmente en la eficiencia energética, aunque su hermana insiste en que es proveedor de material sanitario. Así lo ha indicado este viernes en declaraciones a la Cadena COPE: “Mi hermano me dice: ‘A ver, yo llevo 26 años siendo proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años’”, ha indicado.

Sin embargo, el empresario es tan reservado que ni siquiera hay fotografías de él, y de hecho muchas de las que se han publicado en las últimas horas corresponden en realidad a su primo. Así, para saber algo más de él tenemos que fijarnos en el currículum que tiene publicado en la red.

En él, comprobamos que, aunque efectivamente las empresas en las que ha trabajado se dedican al ámbito sanitario, hay una en concreto que no, la más reciente: ARTESOLAR Iluminación LED. La misma empresa fue la adquirió contratos en hospitales de la Comunidad de Madrid por un importe más de 70.000 euros.

De hecho, desde que Ayuso entrara en el Gobierno regional, los contratos a esa empresa han ido aumentando y, en total, desde octubre de 2017, ARTESOLAR recibió de la Comunidad de Madrid contratos por valor de hasta 113.175 euros. De ellos, más de 42.000 euros corresponden al periodo comprendido entre 2017 y agosto de 2019, cuando Ayuso ya era viceconsejera en el Ejecutivo regional.