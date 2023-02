El Gobierno de coalición se tensiona, pero no se rompe por la Ley del ‘sólo sí es sí’

- Publicidad-

Se sigue tensionando la coalición de Gobierno entre el PSOE y Podemos a costa de las discrepancias por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’.

Esta mañana, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado en ‘Hoy por hoy’, en la Cadena SER, a sus socios de “confundir a la opinión pública”.

Y unas palabras que han sentado mal en la otra parte y es que ha mantenido que “va a haber más revisiones”, a pesar de la reforma del PSOE, pero “que se van a evitar las disminuciones de condenas”.

Va a ver más revisiones con la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’.

La ministra de Justicia ha querido responder a las declaraciones de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que pronosticaba que va a haber revisiones de condenas también con la modificación planteada por los socialistas ayer en el Congreso.

Pilar Llop ha insistido en que se “trata de un reajuste técnico y que no se tocan modelos ni consentimientos”. Y lo ha repetido varias veces, aunque no parece que la formación morada se lo crean.

“Es una gran ley con medidas novedosas y supone un gran avance. Es una norma pionera y será un referente y espejo para otros países. Hemos visto que, en una pequeña parte, en la aplicación de las penas, los ajustes que han sido debido a este modelo que absorbe en un solo delito, ha supuesto un cambio la horquilla y ha cambiado las penas. Ha habido desajustes y en las revisiones se han bajado las penas”, ha recordado.

Pero la ministra ha querido ser conciliadora y no buscar culpables, si no que se quiere analizar lo sucedido, que ha sido algo muy grave: “Ha habido delitos muy graves y tenemos que poner una solución por las víctimas”.

“No hay que probar el consentimiento”

Pilar Llop ha sido muy clara, al afirmar que, “El que vayamos a hacer ahora no va a arreglar lo que ha sucedido. No queremos crear falsas esperanzas a las víctimas. Estamos poniendo freno a esos desajustes”.

Llop admite que hay algo que le preocupa especialmente: “No es de recibo que con esta ley se haya producido una rebaja de penas. Y que salga más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación. ¿Desde cuándo vale más la propiedad que la libertad sexual?”

El consentimiento queda intacto en la reforma del PSOE

“El consentimiento queda intacto en la reforma del PSOE», ha querido dejar claro. La ministra ha recordado que con el artículo 178.2 se dice es que en todo caso se considera que hay agresión sexual cuando hay intimidación o anulación de la voluntad, entre otras circunstancias. «Cuando concurren esas circunstancias no hay que probar el consentimiento», ha afirmado.

“Los mensajes que se están dando son confusos y lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera entender cómo está regulada la reforma y el Código Penal es leerlo”, ha dicho.

No habrá disminución de condenas

“Con esta reforma no habría disminuciones de condenas. Teníamos que dar una respuesta”. “Hemos estado analizando las distintas resoluciones y ya nos pusimos a trabajar con el ministerio de Igualdad. Primero a nivel técnico y luego a nivel político. Las penas en los abusos han subido, pero con violencia e intimidación, han bajado. Esto hay que cambiarlo. Y mantenemos la fórmula del consentimiento”, ha insistido.

Llop afirma que intentará convencer a Unidas Podemos: “Es una reforma necesaria porque hay que ajustar las penas”, porque cree que hay margen para el entendimiento en la tramitación parlamentaria. “Que los más graves se castigue con una pena más grave y viceversa”. El PP quiere dañar la coalición a costa de las mujeres

“El PP ha recurrido al Tribunal Constitucional cada vez que hemos tenido una ley de avance en los derechos de las mujeres”, ha reprochado. No se rompe la coalición por la reforma de la Ley del ¿solo sí es sí’ Llop no ve que se vaya a romper la coalición. Para la ministra, 2en absoluto quedan maltrechas las relaciones con Podemos. Lo importante es la lealtad. «La parte de Igualdad es fundamental.

Me he dedicado toda mi vida a esto. Es atender a los problemas de la mitad de la población. Es un reajuste técnico. No se tocan modelos ni consentimientos. Hay que buscar una vía para ajustar las penas y que no sean desproporcionadas”, ha concluido.

Respuesta de Podemos en redes

Desde Unidas Podemos, el secretario de Programas, Pablo Echenique, ha respondido a las palabras de la ministra que ha dicho: “la víctima puede probar con una herida. Ya se puede probar”.

Pilar Llop, Ministra de Justicia (PSOE), en la Cadena SER: "La víctima tiene muy fácil probar que hubo violencia, solo con una herida ya lo puede probar."



Confirmado por ella misma: quieren volver al código penal anterior; el de "¿cerraste bien las piernas?", el de la "manada". — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 7, 2023

Y ha insistido: “Pilar Llop, Ministra de Justicia (PSOE), en la SER diciendo que la víctima tiene muy fácil probar que hubo violencia, ‘con una herida ya se puede probar’, y que el consentimiento es secundario. Es decir, confirmando que su propuesta vuelve al código penal de la ‘manada’”.

Pilar Llop, Ministra de Justicia (PSOE), en la SER diciendo que la víctima tiene muy fácil probar que hubo violencia, "con una herida ya se puede probar", y que el consentimiento es secundario.



Es decir, confirmando que su propuesta vuelve al código penal de la "manada". pic.twitter.com/YUCOhejE7E — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 7, 2023

Por su parte, la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, también en Twitter se ha preguntado a partir de la entrevista: “¿Y qué ocurre si no hay herida? ¿Se asume que se ha consentido? Habrá que demostrar que no. Es decir, esta reforma vuelve al modelo anterior”.

¿Y qué ocurre si no hay herida?

¿Se asume que se ha consentido?

Habrá que demostrar que no. Es decir, esta reforma vuelve al modelo anterior. pic.twitter.com/AqN2rJsqmC — Lilith Verstrynge (@MazelLilith) February 7, 2023

Isabel Serra, portavoz de Podemos, ha afirmado: “El cambio que impulsamos las mujeres en este país sirve para que la víctima de la Manada (entre tantas) no tuviese que tener heridas para ser reconocida como víctima de violación. Recibir justicia. Lo que ha dicho Pilar Llop es que sin heridas no hay justicia”.

El cambio que impulsamos las mujeres en este país sirve para q la víctima de la Manada (entre tantas) no tuviese q tener heridas para ser reconocida como víctima de violación. Recibir justicia.



Lo que ha dicho Pilar Llop es que sin heridas no hay justicia pic.twitter.com/IzfVPhAHRE — Isabel Serra (@isaserras) February 7, 2023

Más respuestas moradas a la reforma de la Ley del ‘solo sí es sí’

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género: “Cuando dices “si hay violencia no hay que probar el consentimiento” estás condensando el problema y las distintas concepciones. Del viejo sistema del “no”, -debes demostrar que te resististe- a “solo sí es sí”, y la pregunta es si el acto fue consensuado. De la noche al día”.

Cuando dices “si hay violencia no hay que probar el consentimiento” estás condensando el problema y las distintas concepciones. Del viejo sistema del “no”, -debes demostrar que te resististe- a “solo sí es sí”, y la pregunta es si el acto fue consensuado. De la noche al día. — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) February 7, 2023

Y ha puntualizado: “Ha dicho agresión sexual con violencia (toqueteos y una paliza, en concreto) más penado que un robo con violencia. Entiendo que oír eso cause alarma, pero afortunadamente no es así, es un error, no es correcto. Ni se le habría pasado al Gobierno, ni a los demás órganos del Estado”.

Ha dicho agresión sexual con violencia (toqueteos y una paliza, en concreto) más penado que un robo con violencia. Entiendo que oír eso cause alarma, pero afortunadamente no es así;es un error, no es correcto. Ni se le habría pasado al Gobierno, ni a los demás órganos del Estado. — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) February 7, 2023

Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, también ha querido responder a la ministra Llop: “No queremos un modelo penal en el que para demostrar una agresión importen más nuestras heridas que nuestra voluntad Ese es el problema de la violencia como elemento suficiente para probar una agresión sexual, incidir en una inercia que si no veía heridas, veía consentimiento”.

No queremos un modelo penal en el que para demostrar una agresión importen más nuestras heridas que nuestra voluntad

Ese es el problema de la violencia como elemento suficiente para probar una agresión sexual, incidir en una inercia que si no veía heridas, veía consentimiento — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) February 7, 2023