El consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, ha presumido de que la Comunidad de Madrid lidera la economía española pero no porque se aproveche del efecto de capitalidad, sino de una política basada en el dinamismo, la libertad económica y los bajos impuestos, es decir, de haber creado un «paraíso fiscal».

Según Lasquetty, Madrid se ha situado en el primer puesto del ránking regional del PIB per cápita, con 35.913 euros, lo que. pone de manifiesto el crecimiento económico de un 17% de la Comunidad desde la instauración de la democracia, frente al estancamiento de Cataluña, la otra gran economía del país.

Lasquetty ha afirmado que la causa de esto es la apuesta por las políticas ultraliberales de los gobiernos que han apostado por los preceptos defendidos por el Tea Party, es decir, la libertad económica y los impuestos bajos frente al intervencionismo que, según el consejero, se ha dado en etapas anteriores. Por tanto, el Gobierno de Ayuso defiende que las grandes fortunas y empresas paguen menos impuestos y que sean las rentas medias y bajas las que soporten los servicios públicos.

La Comunidad de Madrid ha crecido, según Lasquetty, gracias también a «las reformas de las últimas décadas basadas en aumentar la libertad económica en la región, aprovechando también el alto nivel de descentralización política y económica amparado en la Constitución».

Para Lasquetty, además, el albergar a la mayor parte de las grandes empresas radicadas en España no tiene impacto directo en clave recaudatoria, puesto que el Impuesto de Sociedades es un tributo de ámbito nacional y las arcas regionales no se ven afectadas. Sin embargo, sí que tienen bonificaciones en los impuestos regionales. De eso no ha hablado.