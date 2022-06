El gobierno de Ayuso da una lección de cómo se destruye el sistema sanitario público

- Publicidad-

El gobierno de Ayuso da una lección de cómo destruir el sistema sanitario público. En otro ejercicio de soberbia política cierra 20 de los 37 servicios de urgencias de atención primaria (SUAPS), quitándose la careta y poniendo de manifiesto cómo el gobierno de “la libertad” no tiene más intención que restar servicios públicos a la ciudadanía mientras satura otros.

Ayuso destruye el sistema sanitario público

Se cumplían dos años y tres meses desde que la presidenta madrileña decidió cerrar los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), con la excusa de la pandemia de la Covid. Mientras los profesionales eran aplaudidos todos los días por los vecinos y vecinas, estos fueron trasladados a otros servicios, de los que ya no volverían a sus antiguos puestos.

Desde el Sector Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Madrid, denuncian que la reunión de la Mesa Sectorial Extraordinaria fue convocada con fines únicamente publicitarios, “dando toda la información previamente a los medios como ya nos tienen acostumbrados”. Además se encontraron que en vez de abrir una negociación, Ayuso, pretende usarlos “como altavoz político y con ello, convencer a los ciudadanos de Madrid de su buen gestión, cuando realmente sigue siendo el fracaso de los recursos sanitarios públicos sin precedentes”.

Ayuso cierra estos SUAPS

SUAPs que no volverán a atender urgencias en Madrid capital:

Doctor Esquerdo (Salamanca)

Los Ángeles (Villaverde)

Avenida de Portugal (Latina)

Carabanchel (Carabanchel)

Moratalaz (Moratalaz)

Ángela Uriarte (Puente de Vallecas)

Orcasitas (Usera)

Barajas (Barajas)

Espronceda (Chamberí) – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

Mar Báltico (Hortaleza) – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

SUAPs que no volverán a atender urgencias en el resto de las ciudades de la región:

Alcalá de Henares

Aranjuez

Collado Villalba

Coslada

El Escorial

Getafe

Leganés-La Fortuna

Majadahonda

Parla

Pozuelo de Alarcón

San Fernando de Henares

Valdemoro

Alcorcón – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

Las Rozas – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

Leganés-Los Pedroches – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

Móstoles – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

Torrejón de Ardoz – Se convierte en un PAC de atención enfermera programada

Ayuso abre servicios de urgencia solo con servicios de enfermería

Pero no todos los 17 Centros de Urgencias que estarán abiertos, tendrán médico de atención primaria o pediatra. De los 17 nuevos PACs, siete serán puntos de cuidados de Enfermería, destinados a actividad programada y no a atención de urgencia. Solo servirá para pacientes que tengan que inyectarse diariamente un medicamento o hacerse curas, etc. Entonces podrán acudir a estos siete puntos los sábados, domingos y festivos, cuando su centro de salud de referencia está cerrado.

Los sindicatos denuncian estas aperturas precarias

Anuncian que abrirán un pequeño número de SUAPs apenas 10 de los 37, y un numero añadido de dispositivos SIN PERSONAL MÉDICO, otros 7, modelo que quieren poner de moda y con idéntico procedimiento al publicado días atrás en Atención Primaria.

En él se indica, que cuando acuda un paciente por un proceso de urgencia, la solución será llamar a las unidades móviles del SUMMA112, que ya de por sí están sobrecargadas y con déficit de personal.

Con los SUAPs cerrados, sin médicos en el SUMMA112 ni en Atención Primaria, el resultado será un colapso de todo el sistema sanitario y con graves consecuencias para los madrileños y profesionales.

Ayuso deja solo diez centros con urgencias médicas

Los otros diez centros restantes seguirán atendiendo casos no demorables, pero cuya gravedad no requiere de atención hospitalaria.

Seis de ellos estarán fuera de Madrid, en grandes municipios de la región –Alcobendas, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Pinto, Rivas-Vaciamadrid y Tres Cantos-; y cuatro más en otros tantos distritos de la capital –Arganzuela, Villa de Vallecas, San Blas y Latina-. Mantendrán el horarios de los antiguos SUAP, cubriendo la actividad en el horario en que los ambulatorios están cerrados. Se podrá acudir a ellos entre las 20.30 y las 8.30 los días laborables de lunes a viernes y durante las 24 horas del día los sábados, domingos y festivos.

Para el consejero no son recortes es organización “No estamos hablando de un recorte, estamos hablando de una reorganización”, explicó el consejero de Sanidad. Pero fue más allá al asegurar que han hecho un estudio de demanda de estos servicios.

200 profesionales sanitarios zarandeados

Marisol Castro de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid, señala que “200 profesionales zarandeados”. Y ha recordado que desde que sus centros de trabajo se cerraron en marzo de 2020, debido a la pandemia, “los profesionales han pasado por el IFEMA, el Wanda Metropolitano, el Wizink Center y ahora, de la noche a la mañana, han sido trasladados, una vez más, de manera forzosa, al Hospital Isabel Zendal”.

Durante todo este tiempo se les ha cambiado los turnos, horarios y las condiciones de trabajo, afectando también a las medidas de conciliación de los profesionales.

CCOO entiende que este proceso tiene que finalizar cuanto antes y que hay que reincorporar de inmediato a los profesionales en sus centros de trabajo, llevando a cabo lo que la ciudadanía y las organizaciones sociales y sindicales venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, que no es otra medida que proceder a la reapertura de los SUAP.

En la demanda CCOO solicita que de manera inmediata se proceda a revocar la orden de traslado habida cuenta de que constituiría una grave irregularidad, que incluso podría calificarse como de desviación de poder.

Los profesionales están huyendo de las políticas sanitarias de Madrid

Los profesionales están huyendo de las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid. No quieren trabajar bajo unas condiciones que comprometen tanto su seguridad, como la de los pacientes a los que atienden. En UGT llevamos años advirtiendo a la Comunidad de Madrid de las malas condiciones laborales que están sufriendo los trabajadores y no ha tomado decisiones necesarias para evitar esta situación. Las consecuencias de su mala gestión las pagaremos los trabajadores del SUMMA112, del SERMAS y todos los madrileños.

Ayuso desprecia a sus sanitarios

Las medidas que han puesto sobre la mesa una vez más ignoran las necesidades de la población el desprecio de los profesionales, y van en contra de lo que entendemos que debe ser una atención sanitaria segura y de calidad.

Dan a entender de forma propagandística un aumento de dispositivos en cuanto a la realidad actual, cuando en realidad se trata de un recorte intolerable de la asistencia sanitaria de los madrileños. Poniendo a los profesionales contra las cuerdas y tensionando aún más un sistema sanitario que ya de por sí hace aguas.

Por lo que desde UGT señalan su más “absoluto rechazo a las nuevas medidas”, y exigen a la Comunidad de Madrid que “actúe de forma responsable y abra de inmediato la totalidad de los SUAP con todos sus recursos para evitar el colapso sanitario y la correcta atención de todos los ciudadanos”.