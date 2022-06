El Gobierno da largas a los especialistas en Medicina del Deporte y provoca una gravísima situación para la ciudadanía

- Publicidad-

Sábado 12 de junio de 2021, Parken Stadion de Copenhague. Las selecciones de Dinamarca y Finlandia juegan su primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa. Minuto 42 de la primera parte. El jugador estrella danés, Christian Eriksen se desploma junto a la banda izquierda de su ataque. Rápidamente las asistencias médicas acuden a su auxilio y se viven escenas de mucha tensión hasta que es retirado en camilla.

Días después, Morten Boesen, el médico de la selección de Dinamarca, confirmó que Eriksen «estuvo muerto después de sufrir un paro cardíaco. Se había ido, estuvo muerto. Lo recuperamos después con un desfibrilador. Fue bastante rápido. No tenemos una explicación de por qué sucedió».

La rápida intervención de los médicos salvó la vida a la estrella danesa que, a día de hoy, está jugando nuevamente en las filas del Brentford FC, en la Premier League.

Este ejemplo muestra cómo la práctica del deporte, incluso al más alto nivel, conlleva riesgos, incluso vitales, si no existe una monitorización adecuada por parte de médicos especialistas. Eriksen es un jugador profesional al que se le realizan los test más avanzados de manera recurrente y, aún así, sufrió un infarto por el que estuvo muerto durante varios minutos.

Sin embargo, las personas que practican deporte en España, que son millones, cada cual a su nivel y en la disciplina en la que disfruta cada uno, no son supervisados desde el punto de vista médico por especialistas en el deporte salvo que utilicen los servicios que se ofrecen en clínicas o instituciones privadas.

La razón de ello es que la Medicina del Deporte no está dentro de los planes de formación hospitalaria vía MIR de los nuevos médicos. Esta situación es gravísima porque está en juego la salud y la vida de millones de personas que practican deporte por no tener la supervisión médica de un especialista.

Se trata de un escenario se viene arrastrando en España desde el año 2008, aproximadamente. La especialidad de Medicina del Deporte, que está reconocida como tal tanto aquí como en la Unión Europea, tenía un régimen de formación en escuela, por el que los alumnos se formaban durante tres años en escuelas vinculadas a universidades como Barcelona, Madrid, Oviedo, Cádiz y Málaga.

Formación mediante la vía MIR

Los médicos especializados en la salud del deporte están reivindicando que, como el resto de las especialidades médicas, deben tener una formación de especialistas mediante la vía MIR hospitalaria.

Según las leyes vigentes, desde 2008, todos los requisitos que necesita una especialidad para formarse por la vía MIR hospitalaria los cumple la especialidad de Medicina del Deporte porque la Sociedad Española de Medicina del Deporte se encargó de elaborar todos esos documentos y entregarlos en el Ministerio.

«Desde entonces, nos están dando largas, unas veces por situaciones sobrevenidas, porque cesan a un director general o porque cambia el gobierno, o porque a última hora iban a sacar un decreto, y no lo sacan. Cosas de ese tipo. Esta situación se agravó, en 2015, porque se hizo un decreto de troncalidad, en el que se diseñó una formación de especialistas en la que una parte de la especialidad se forma de manera común y otra parte especializadamente. Por ejemplo, los cardiólogos pasaban por medicina de familia, por otras especialidades y luego en cardiología», afirma a Diario16 el prestigioso doctor Juan de Dios Beas Jiménez, actual director Médico de las Clínicas Beiman, presidente de honor de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte (SAMEDE), ex jefe de Medicina Deportiva de la Junta de Andalucía y ex responsable médico de la primera plantilla del Sevilla FC.

El decreto fue recurrido. «En ese decreto se decía que la Medicina del Deporte dejaría de formar especialistas por la vía escuela y se determinaría una nueva forma de formación sin decir cuál. A partir de ahí se nos dejó en un limbo, porque ese decreto fue recurrido, está pendiente de resolución. En consecuencia, desde el 2015 hasta ahora no podemos formar especialistas y llega un momento en que hay falta de especialistas porque muchos ya se están jubilando y no va a haber especialistas para formar a los nuevos. Desde el Ministerio de Sanidad se nos da una respuesta que es también kafkiana, porque se nos dice que van a sacar un nuevo decreto de formación de los especialistas y que nos acojamos a la nueva especialidad o a los nuevos procedimientos, lo cual sería empezar de nuevo a generar todos esos documentos y, una vez que se configuren las unidades docentes, un proceso que duraría como mínimo de 3 a 5 años, ya nos iríamos al 2027-2028 sin formación de especialistas, cuando hay una solución mucho más fácil que es, en una Disposición Adicional de cualquier ley (estamos peleando porque sea en la próxima Ley del Deporte, que parece que está a punto de aprobarse por el Congreso) se diga que la formación de especialistas de Medicina del Deporte, en España, se hará por la vía MIR hospitalaria. Eso desbloquaría el proceso y pondría en marcha la configuración de unidades docentes. Ya hay varias comunidades autónomas interesadas en formar especialistas. Hay una Subdirección General de Formación Académica del Ministerio que está bloqueando el tema y ni come ni deja comer. Van dando largas», afirma el doctor Beas Jiménez.

Muchas vidas en juego

Esta carencia de especialistas en Medicina del Deporte no sólo afecta a los deportistas profesionales y de élite sino que tiene consecuencias en la población en general. Es raro el mes en que no aparece una noticia de una muerte en una carrera popular. Esto ocurre porque no hay una supervisión médica adecuada cuando las personas deciden hacer deporte.

El doctor Francisco Luis Peral Pérez, presidente de SAMEDE, ex jefe de los servicios médicos del Cádiz CF y actual director de Medicina del Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, ha señalado a Diario16 que no se trata de una denuncia de intrusismo ni de, por supuesto, entrar en los campos de estudio y trabajo de otras especialidades sino que la formación como especialidad vía MIR de la Medicina del Deporte generará una interconexión entre las distintas ramas y dar una visión más especializada para el cuidado de la salud de los ciudadanos que practican deporte con asiduidad.

«El inicio en la práctica deportiva debe estar supervisado por los licenciados y licenciadas en Actividad Física y el Deporte, entrenadores, quienes vayan a poner un plan de entrenamiento, pero previamente deben haber sido valorados por los médicos del deporte, deben haber seguido las recomendaciones médico-deportivas. Los niños tienen que pasar su reconocimiento que, junto con el pediatra, nosotros suplementamos cuando van a iniciarse en la práctica deportiva. Hay una detección precoz de muchas patologías que nosotros podemos darle continuidad a lo que el pediatra indica, que es justamente en el ámbito deportivo. Luego tenemos esa interconexión con pediatras, ginecólogos, médicos de familia. Incluso si nos centramos en enfermedades prevalentes, como son hipertensos, diabéticos…todas esas patologías que hoy día, hasta la obesidad, son epidemias y enfermedades que en la población general, si no hay una práctica deportiva, pues el sedentarismo y todos los factores de riesgo cardiovascular asociados, implican que estas personas no inicien una práctica deportiva de una manera segura», señala el doctor Peral Pérez.

Es de sentido común que no se trata de igual manera a un deportista de élite que a un amateur en lo referente a la salud. El doctor Beas nos pone un ejemplo: «Yo no puedo tratar igual una gripe de un deportista que va a pasar un control de dopaje que la de un amateur. Yo no le puedo tratar igual una alergía, un simple problema de tirórides o un cáncer de mama porque, o tengo que hacer unos trámites y pedir unas autorizaciones o ese paciente puede tener un problema con el doping. Entonces, es un contrasentido y además es tocar una fibra sensible y que alguien que venga con capacidad de cambiar las cosas y diga: oigan, esto háganlo así o así. Lo único que necesitamos para que la especialidad cambie es que alguien diga en una disposición adicional que es una especialidad vía MIR hopitalaria y que se incluya en el anexo de las especialidad. Y punto».

Falta de médicos

Este bloqueo por parte del Gobierno está provocando, además, un problema muy grave como es la falta de médicos especializados que trabajen con los deportistas. Centros médicos especializados en medicina deportiva, como es el caso de las Clínicas Beiman, se están viendo obligadas a contactar con profesionales de países como Chile o Colombia para que vengan a cubrir las vacantes que la falta de formación vía MIR está provocando.

«Esto es un contrasentido porque la formación de médicos especialistas en España era modelica y los especialistas en Medicina del Deporte españoles están muy demandados en todo el mundo. Hay clubes muy importantes o centros internacionales de Medicina del Deporte, como puede ser Aspetar, en Qatar, que lo dirige un médico del deporte español. Y sin embargo, aquí no formamos espacialistas», señala el doctor Beas Jiménez.

Apoyo radical del mundo del deporte

Esta reivindicación está recibiendo el apoyo de todo el mundo del deporte, desde el Comité Olímpico Español, con su presidente Alejandro Blanco a la cabeza, hasta las diferentes federaciones, nacionales y autonómicas, y distintos clubes deportivos de prácticamente todas las especialidades.

Sorprende este bloqueo, sobre todo por el hecho de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido deportista, ha competido, ha formado parte de una de las canteras más importantes del baloncesto español como es la de Estudiantes y, sobre todo, ha recibido la atención de los médicos de ese club. El presidente no ha dudado en hacerse fotos haciendo deporte en el complejo de la Moncloa o jugando partidos de baloncesto en silla de ruedas. ¿Es conocedor Sánchez de esta gravísima situación?