El Gobierno aprobará la Ley de representatividad paritaria en organismos públicos y empresas privadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. “Habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia”.

Con motivo de la celebración del 8M, el secretario general del PSOE ha subrayado que “Si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres”

Este martes romperemos para siempre el techo de cristal.



Ni un paso atrás en la defensa de la igualdad. Con valentía y determinación.



En el acto del PSOE con motivo del 8M «Feminismo, Emancipación y Libertad” celebrado en Madrid, Sánchez ha resaltado que al aprobar esta ley “no solo damos un paso más allá y nos ponemos a la vanguardia del feminismo en Europa. Es un paso más del conjunto de la sociedad española”. Y ha puesto como ejemplo las cifras del Fondo Monetario Internacional, que según sus cálculos, la participación del conjunto de la población femenina en la economía del país supondría el aumento del PIB en un 20%.

“Favorecer las políticas feministas es beneficiar al conjunto de la sociedad. Benefician a todos; subir el SMI, revalorizar las pensiones, invertir en dependencia son medidas feministas porque son la mejor palanca para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres”, ha subrayado.

Y tras ensalzar su programa de gobierno, Sánchez no dejó escapar la ocasión para arremeter contra las políticas del Partido Popular y, más concretamente, contra la figura de Mariano Rajoy al desempolvar que“en 2018 había un presidente del Gobierno que dijo textualmente los siguiente; No es mi competencia equiparar y garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y terminaba diciendo, no nos metamos”. Acto seguido, Sánchez disparó contra el actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar con rotundidad que “y me recordó mucho a ese no moleste usted a la gente de bien” para rápidamente parafrasear, con cierto tono irónico, al expresidente Rajoy “claro que nos metemos, porque nosotros no podemos aceptar que nuestra sociedad las mujeres cobren por el mismo tipo de responsabilidad un 20% menos que los hombres”.

En 2018 el Sr. Rajoy dijo que no era su competencia equiparar y garantizar la igualdad salarial, algo que me recordaba a "no moleste usted a la gente de bien" del Sr. Feijóo.

No podemos aceptar que las mujeres cobren un 20% menos que los hombres.



Qué supone la ley

El anuncio de Sánchez, que ha sido recibido con un auditorio de pie, deberá reflejar desde ese martes, la paridad entre hombres y mujeres en la representación de los centros de decisión tanto públicos como privados.

En resumen, la nueva ley obligará a que hombres y mujeres estén representados por igual, tanto en las listas electorales a modo de cremallera, como en organismos al más alto nivel como el Consejo de Ministros y Ministras. No quedarán exentos de esta normativa, los consejos de administración de las grandes empresas, las juntas de gobierno en los colegios profesionales y la paridad en los jurados de reconocimiento público.

Tregua con Unidas Podemos

En medio de la polémica por la modificación de la Ley del Sólo Sí es Sí con su socio de coalición, Sánchez ha mandado un mensaje tranquilizador y de conciliación al partido de Ione Belarra “este gobierno de coalición tiene un proyecto de progreso y política social, tiene una agenda que supera, con mucho, cualquier discrepancia que podamos tener sobre un caso en concreto. Nos unen más cosas de las que nos separan”, remató.

Asimismo, el secretario general de los socialistas ha recordado a los asistentes, de cara las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, la necesidad de “los gobiernos de la gente a partir del 28M”porque “Necesitamos una década de progreso para fortalecer todo aquello que la derecha debilitó”, afirmó.

El claro apoyo de Zapatero

En el acto también ha participado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha puesto en valor “Si España ha cambiado tanto en los 40 años de la democracia, y es referente en el mundo de derechos de igualdad, si exportamos derechos, libertades y valores, si eso es así, seamos claros, es porque ha sido una democracia de mujeres .Ese es el cambio social más intenso y profundo: de la España de, mi generación sin mujeres a la España de mujeres”

El expresidente del Gobierno no ha escatimado elogios hacia Pedro Sánchez al posicionarlo como “un líder que está haciendo una política de apoyo, de protección, a los sectores más débiles y que es firme y exigente con los más poderosos”.

Si España es hoy un referente en el mundo de derechos a favor de la igualdad es porque, esta ha sido ante todo, una democracia de mujeres.



Este ha sido el cambio social más profundo, y lo ha hecho fundamentalmente el PSOE.



José Luis Rodríguez Zapatero



Y hasta quitando méritos a sus casi 8 años de legislatura entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero ha arropado a Sánchez hasta desde lo emocional “Me siento muy orgulloso de ver que este gobierno es el gobierno más social de la historia de la democracia”, ha recalcado,

Nos sentimos orgullosos y orgullosas de poder decir que este partido, su dirigente @sanchezcastejon y el Gobierno de España, es el gobierno más feminista del mundo. 💜

José Luis Rodríguez Zapatero



José Luis Rodríguez Zapatero



A lo largo de su intervención, Zapatero hizo hincapié en el sello feminista del partido socialista haciendo mención expresa a “Carmen Alborch como Carmen Chacón y otras tantas que ya no están con nosotros” para insistir en que los socialistas “nos sentimos orgullosos y orgullosas de poder decir que este partido y quién es su dirigente y preside el Gobierno de España, el gobierno socialista de España es el gobierno más feminista del mundo”

Más críticas al PP

Por su parte, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Andrea Fernández, ha centrado su discurso en la ofensiva legislativa de los populares cuando los gobiernos socialistas legislan en materia de igualdad “la derecha siempre, siempre juega con los derechos de las mujeres y ahora que se han erigido como feministas de ocasión, debo deciros que el Partido Popular jamás podría hacer un homenaje como el de hoy. Sí podrían hablarnos, sin embargo, de los innumerables recursos que han interpuesto ante el Tribunal Constitucional para recurrir leyes igualitarias socialistas”. Y dirigiéndose a las asistentes, Fernández ha arengado “pero compañeras, ni han podido ni podrán porque aquí están las feministas socialistas firmes y valientes”

La derecha siempre juega con los derechos de las mujeres, interponiendo recursos al TC para cercenar leyes socialistas igualitarias.



Se erigen como feministas de ocasión, pero aquí estamos las feministas socialistas, firmes y valientes.@afernb



