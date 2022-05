El Gobierno alcanza un acuerdo con los sindicatos para reforzar el personal de los museos estatales

- Publicidad-

El Gobierno ha llegado a una serie de acuerdos con los sindicatos en materia de personal de los 16 museos estatales gestionados directamente por el Ministerio de Cultura y Deporte. Se ha aprobado la contratación inmediata de personal interino para cubrir, a corto plazo, los puestos de personal de taquilla y guías de información y asistencia turística hasta su cobertura por finalización de los correspondientes procesos selectivos.

Con estas medidas, se ve reforzada la situación del personal laboral, a fin de garantizar la apertura de los museos de cara al verano, una vez que concluyan los procesos de selección.

Además, la Comisión Paritaria del IV Convenio Único, celebrada este viernes y en la que participan la Administración y los sindicatos, ha aprobado un paquete de medidas que supone un paso decisivo para la resolución de los problemas estructurales de los vigilantes y encargados de sala.

En el caso de los vigilantes de sala, que estaban pendientes de asignación de titulación para su adecuada clasificación desde la aprobación del IV Convenio, se les asigna una titulación que permita el acceso a los procesos de movilidad y concurrencia a procesos selectivos garantizando su derecho a la carrera profesional y su inclusión en la Oferta de Empleo Público (OEP).

Esta medida permite solventar, a corto plazo, la carencia de vigilantes de sala mediante la contratación de interinos hasta que se cubran definitivamente las plazas. Asimismo, se aprueba una moratoria de titulación tanto para vigilantes como para encargados de sala, lo que garantiza que estos pueden desarrollar su carrera profesional.

También se modifica la clasificación profesional del colectivo de trabajadores destinados en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira a grupo M1 Guías Información y Asistencias Turísticas, encuadrados anteriormente en el grupo E2 Encargado de Salas.

De esta forma, el acuerdo contribuye a la resolución del déficit crónico del que adolece este colectivo laboral, especialmente acusado entre 2011 y 2016, como consecuencia de las políticas de restricción de OEP durante la crisis económica de 2008. A ello se ha añadido la entrada en vigor del IV Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado, que establece nuevos encuadramientos del personal de atención al visitante.

La carencia de personal derivada no solo de la escasa asignación de plazas en las OEP (la de 2014 únicamente atribuyó a este colectivo 4 plazas), sino también de los dilatados periodos de ejecución requeridos para la cobertura de plazas en la Administración Pública, supuso que no se repusieran las continuas pérdidas de personal debido a jubilaciones, solicitudes de excedencia, concursos de traslados y promociones internas.

Las plazas vinculadas a la OEP 2016 (en la que se aprobaron 6 plazas de taquilla y 37 de vigilantes de museos) supusieron la incorporación de los trabajadores en diciembre de 2018. Las vinculadas a la OEP 2017 (en la que se aprobaron 2 plazas de taquilla y 64 de vigilantes) incorporaron a los trabajadores en diciembre de 2020. En la OEP 2018 se asignaron plazas únicamente al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y al INAEM. En la OEP 2019 se convocaron 17 plazas de portero mayor y 17 de taquilla.

Se prevé que en un plazo aproximado de un mes pueda incorporarse personal laboral interino hasta la cobertura definitiva por los aspirantes que superen los correspondientes procesos selectivos, que se estima entre finales de 2022 e inicios de 2023.

En la OEP 2019 no se incluyeron plazas para personal de vigilancia de museos por no estar dicha categoría profesional aún clasificada tras la entrada en vigor del IV Convenio Único, al no tener asignada una titulación de ingreso. Dicha asignación es la que ha quedado resuelta en la reunión mantenida hoy con los sindicatos en el ámbito de la Comisión Paritaria. Tras dicha asignación de titulación, podrán incluirse en la OEP 2020, estimándose en 120 las plazas que convendría incluir en dicha oferta para garantizar la adecuada vigilancia de salas.

La progresiva reducción de efectivos en las plantillas de los museos estatales, específicamente, en las categorías laborales de personal de atención en sala, son las que han obligado al cierre parcial de algunas salas -actualmente, en 5 de los 16 museos-; o bien, de manera muy puntual y en días concretos, al cierre al público -cuestión que se ha producido en 6 de ellos-, cuando no se ha podido asegurar el desempeño de todas las funciones necesarias para una apertura adecuada de los centros.

Aumentan las visitas un 67,8

A pesar de esta circunstancia, los museos estatales han realizado un extraordinario esfuerzo por garantizar su servicio a la ciudadanía. Durante 2021, los 16 museos registraron un total de 1.650.000 visitas, lo que supuso la recuperación de las cifras prepandemia, con un incremento respecto al año anterior del 55,8%. En el primer trimestre de 2022, ya se han contabilizado 450.373 visitantes, lo que representa un aumento del 67,8% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. Solo un 0,05% de ellos ha interpuesto queja por los cierres puntuales (269).

Durante los últimos meses, el Ministerio de Cultura y Deporte ha trabajado activamente para alcanzar soluciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y poner en marcha mecanismos que permitan paliar la situación y completar las plantillas de personal, de modo que se garantice la apertura ordinaria de la totalidad de las salas de los museos.

La Subdirección General de Museos Estatales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes es la unidad gestora de los 16 museos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura y Deporte, que son los siguientes: Museo Arqueológico Nacional, Museo de América, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Sorolla, Museo Cerralbo, Museo Nacional del Romanticismo y Museo del Traje CIPE., todos ellos en Madrid. En otros territorios del Estado se localizan el resto de museos estatales de gestión directa: Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria), Museo Nacional de Escultura y Museo Casa de Cervantes, ambos en Valladolid, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ (Valencia), Museo del Greco y Museo Sefardí (Toledo) y Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA (Cartagena).