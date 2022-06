El genial Kyrgios narrado por el no menos genial Roberto Carretero

- Publicidad-

La genialidad es algo excepcional. Y al mismo tiempo no hay persona en el mundo que no haya sido genial alguna vez, en algún momento. Llamamos genios a aquellos que con sorprendente frecuencia logran lo insólito inesperado y a veces hasta imposible.

Pero tampoco hay nadie, ni Picasso, ni Nadal, ni Einstein, que sea capaz de ser genial todo el tiempo, 24 horas al día.

Lo anterior explica por qué la genialidad es la sal de la vida, la dota de magia y asombro.

Nick Kirgios es no solo un tenista genial, sino que también tiene voluntad de serlo siempre que le sea posible. Busca la magia y el asombro constantemente y está dispuesto a pagar cualquier precio para acceder al pequeño milagro. Los tatuajes en su piel merecen un artículo aparte, y entre los mismos hay una frase del Joker de Batman. Amén de lo anterior no tiene entrenador, dice que es demasiado caro, y no juega Grand Slams por qué opina que cinco sets son demasiado esfuerzo.

Verle jugar es un espectáculo. Independientemente de que gane o pierda. Pero si al espectáculo añadimos cómo narra alguien como Roberto Carretero los partidos de tenis el resultado frisa el nivel de una película de Scorsese.

Carretero se mete en la piel de los personajes, se los explica al espectador haciendo que empaticen con los contendientes. Y una vez que han empatizado los lleva de la mano al alma y la quintaesencia del tenis. Oímos a Carretero y entendemos todos los golpes, sabemos lo que siente el jugador y lo sentimos con él.

Son dos personajes, dos personas geniales, a buscar y a seguir. Tanto uno como otro. En el partido en el torneo de Le Halle entre Kyrgios y Hurkacz no creo hubiese ningún espectador que no estuviese disfrutando muchísimo.

Independientemente del resultado, de si Kyrgios ganó o perdió el match.

Basta con mirar quienes van a enfrentarse en la final de Le Halle, pero desde aquí ni siquiera lo vamos a decir: porque fue un encuentro -para nosotros- en el que lo más importante no era el ganar o el perder.

