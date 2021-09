El futuro PP de Casado espolea con orgullo su pasado y se rodea de ‘jarrones chinos’ tocados por la corrupción

- Publicidad-

Mariano Rajoy, Donald Tusk, Nicolas Sarkozy, José María Aznar… El Partido Popular, un partido que siempre mira a su futuro más inmediato agarrándose con fuerza al pasado, vuelve a evidenciar con la inane Convención Nacional que celebra estos días en distintos puntos de la geografía española, bajo el confesional lema de “Creemos”, que no sólo no se arrepiente de su pasado tocado directamente por la corrupción, como lo certifican no pocas sentencias judiciales, sino que además saca pecho y se enorgullece de él. No por casualidad todas y cada una de las ‘estrellas’, o más bien ‘jarrones chinos’, invitadas a este proceso cuasicongresual del partido están tocadas de una forma directa o indirecta por la corrupción, el peor de los males posibles en política. A Pablo Casado esto no parece importarle mucho si en el envite va aparejado el ansiado espaldarazo para su asalto definitivo a la Moncloa.

Esta cumbre del PP, que se celebra al unísono que la no menos exótica gira estadounidense de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está sirviendo supuestamente para escenificar el liderazgo incuestionable de Casado y de camino para auparlo para las próximas elecciones generales, con el apoyo de optimistas sondeos electorales promovidos por medios de comunicación afines, que no dudan en ahormarle una holgada mayoría con la decisiva compañía de la extrema derecha de Vox.

Rajoy reconoce que la corrupción «hizo mucho daño» al PP sólo dos días después de ser puesto como ejemplo por Casado

Como muestra de la profundidad ideológica de los debates promovidos por los líderes europeos del PP en esta gira nacional, el tema central de este jueves en Sevilla versará sobre el “proyecto de gobierno cercano, moderado y reformista de Pablo Casado para España”, según han apuntado sus organizadores. Un epígrafe tan inabarcable como vacuo al mismo tiempo.

Los gurús del PP han organizado una Convención Nacional a mayor gloria de su líder, que necesita constantemente justificarse ante los suyos, en esta ocasión con una cumbre de este calibre ante el empuje no disimulado de la presidenta madrileña para usurparle el puesto a corto plazo. Pero al apuntar alto a priori con la invitación de renombradas figuras conservadoras del panorama internacional como Sarkozy, Aznar, Rajoy o Tusk, ex presidente polaco y del Consejo Europeo y actual presidente del PP europeo, los gurús del PP no han tenido en cuenta que todos ellos están tocados más directa o indirectamente por la mancha de la corrupción. Ni que decir tiene que no pocos miembros de los ejecutivos de Aznar cuando ejerció de presidente español han recibido el mazazo de la justicia, amén del varapalo que su geoestrategia de guerra le ha dado con el paso de los años con aquella histórica foto del trío de las Azores. De hecho, Aznar sigue siendo el único ex presidente de los tres que no ha pedido perdón por promover la invasión de Irak cimentada en mentiras.

Tampoco Rajoy escapa, ni mucho menos a esta mancha. Este mismo jueves, sólo dos días después de arropar a Casado en su Convención Nacional, ha reconocido sin tapujos: “Evidentemente nos hizo mucho daño la corrupción”. Incluso él mismo tuvo que sentarse en el banquillo como testigo por la trama Gürtel en 2017.

Disparo al pie de los estrategas del PP

Tampoco ha sido precisamente un acierto de la cúpula popular llamar al ex presidente francés Nicolas Sarkozy para darle su calor a un Casado necesitado del arropamiento de los suyos cuando el liderazgo de Ayuso amenaza con superarlo por la derecha a todo trapo. Apenas unas horas después de que Casado asegurara que el PP debe “tomar los buenos ejemplos de gestión” de Sarkozy, la justicia gala ha condenado por segunda vez al ex presidente francés desde su salida del Elíseo. Este jueves acaba de ser condenado por financiar ilegalmente su campaña electoral de 2012, sólo siete meses después de haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. La invitación de Sarkozy a la cumbre de Casado ha sido un disparo al pie en toda regla por parte de los estrategas del PP, uno más dentro del cúmulo de ‘jarrones chinos’ populares invitados para aupar a un líder necesitado de confirmación de su liderazgo.

El PP, primer partido condenado por corrupción en democracia

En este contexto, el Partido Popular se convirtió en 2018 en el primer partido político en el Gobierno condenado por corrupción en democracia. La Audiencia Nacional le impuso una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de la trama corrupta Gürtel.

Y aun así, el PP insiste en mirar a su pasado como ejemplo de su porvenir. Aunque Casado prometió no volver a hablar de un PP que supuestamente ya no es el suyo, no ha tenido el más mínimo complejo en tirar de aquel innominado partido emponzoñado de corrupción hasta el tuétano. De muestra un botón: aunque Casado prometió hace más de medio año darle el cerrojazo a su sede central, la famosa Génova 13, ahí siguen, en el mismo sitio donde se machacaron los discos duros del ordenador de su ex tesorero Luis Bárcenas.