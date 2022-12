El futuro de Sainz en Ferrari (pelín jodido)

Cruza los dedos el piloto madrileño, el sorprendente Sainz Jr, Sainz Hijo, que ha demostrado una capacidad de crecimiento que nadie imaginaba. No se gana un gran premio de F1 ni llueven, una tras otra, las ofertas de las escuderías por ser hijo de nadie. Y si alguien lo duda que mire a Schumacher Jr, a Schumacher Hijo.

Pero a ningún aficionado se le escapa, ni en F1 ni en ningún otro deporte o actividad de la vida, eso de “quien tiene padrino se bautiza” o “el yo soy yo y mis circunstancias de Ortega”. Y en ese aspecto Sainz Segundo… está pelín jodido (seamos realistas).

Dice Carlos H que Vasseur, el nuevo capo de Ferrari tras la defenestración de Binotto, siempre ha hablado bien de él. Poco significa eso, tirando a nada, si pensamos que Vasseur está ahora en Ferrari porque Leclerc ha movido ficha. ¿Alguien sabe quien es el agente de Charles Leclerc? Por si alguien lo ignora desde aquí se lo decimos.

Se llama Todt, Nicolas Todt, y es hijo del ex presidente de la FIA y jefe de Ferrari en todos los años de los últimos grandes éxitos. A ello hay que añadir que el jefe de Ferrari es siempre un italiano, y que desde que Todt, el padre del manager o agente de Charles Leclerc se fue no había habido nadie a las riendas del Caballito Encabritado que no fuera italiano. Hasta hoy. Hasta ahora. Vasseur es también francés, y se lleva de cine con los Todt, padre e hijo.

Y Leclerc está encantado. Blanco y en botella (y si alguien aún no se entera se puede incluso añadir que sale de las ubres de las vacas).

En suma, que Leclerc siempre ha querido, es normal, que en Ferrari haya un piloto número uno y un piloto número dos; él fue quien machacó a Sebastian Vettel y este año, a pesar de los aciertos de Sainz, ha quedado muy por delante de su compañero.

Sainz tendría que clasificar en la primera carrera, y a ser posible en todas las primeras, por delante de su compañero, para que Vasseur prefiriese no complacer a Leclerc y apostar por un solo piloto desde el principio. ¿Serán los coches de los dos pilotos exactamente iguales? Esperamos que sí, al menos al principio.

En cualquier caso el agua se ha enturbiado para Carlos Sainz Hijo, pero no es menos cierto que de momento no ha pasado nada, y nada -por lo tanto- está realmente perdido.

La batalla está servida. Y nosotros en nuestros asientos, con las palomitas (o lo que sea)

disfrutando como (pon lo que tú quieras, lector, que “cauno es cauno y tiene sus caunadas” y se ve a sí mismo según le parece: cachorritos, niños, beduinos, locos, elefantes… tú mismo)

Tigre Tigre