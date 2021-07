- Publicidad-

El fotógrafo Sergey Romashev consigue la mejor instantánea del mundo sobre longevidad en los Premios CENIE. Un total de 2.472 imágenes de 600 artistas han mostrado su visión del tema en esta iniciativa que promueve la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Un jurado de excepción ha otorgado los premios de esta edición titulada ‘Longevidad: la suma positiva de vida’. Un certamen que convoca la Fundación General de la Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, CENIE. Iniciativa centrada en el marco del Programa INTERREG V-A, España-Portugal, POCTEP, 2014-2020, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Las fotografías seleccionadas por el jurado como ganadoras de las diferentes categorías destacan por su calidad y visión de lo que significa este concurso.

Opiniones del jurado de la mejor instantánea del mundo sobre longevidad

Luis Malibrán considera muy interesante la cantidad de interpretaciones que han hecho los fotógrafos sobre el envejecimiento. “Ha habido ironía, admiración, respeto, empatía… muchas formas de expresar de forma diferente, pero siempre intensa, lo que todos sentimos sobre el hecho de envejecer”.

Añade que “lo que me parece un gran logro, es que por medio de imágenes se puedan expresar y fijar emociones tan intensas y tan ambiguas que en palabras sería imposible de acotar«.

Jorge Salgado, por su parte, explica que «he quedado gratamente sorprendido por el elevado nivel que han tenido las imágenes presentadas este año a concurso, ya no solo por su calidad técnica sino también por el cariño y cercanía que muestran los fotógrafos mediante sus imágenes hacia nuestras personas mayores«.

“La amplia participación en este concurso indica una mayor consciencia sobre el pilar irrenunciable que constituyen las personas mayores en nuestra sociedad; un colectivo por desgracia tan duramente golpeado por la pandemia” manifiesta María Santoyo.

Para Santoyo “los mayores son nuestra memoria, un aglutinante entre pasado y presente, entre el origen de la vida y la cercanía de la muerte. Su cuidado es necesario y nos otorga la misma humanidad que la protección y consideración de los que han llegado al mundo hace poco. Pero más allá de eso, es necesario concederles un espacio legítimo, experimentado y útil en toda circunstancia nos podría hacer progresar con mayor sentido”. Con relación a las obras presentadas, la artista considera que “los fotógrafos que se han presentado demuestran una mirada atenta, respetuosa y empática hacia las personas que protagonizan las imágenes, y que nos devuelven la imagen de una dignidad posible, que reside en la propia vida y cuanto de ella merece la pena: los vínculos, el disfrute, el descubrimiento, la naturaleza, el hacer y seguir haciendo”.

José Luis Amores destaca “la alta participación que ha habido en el Concurso, resaltando muy especialmente la alta calidad de las imágenes y la fantástica capacidad que han tenido para reflejar la relación de las personas mayores con sus distintas culturas y tradiciones, de maneras diferentes, sinceras y creativas”.

Además del premio principal, el jurado ha decidido los ganadores de las otras siete categorías convocadas, cuyos trabajos han destacado entre los demás y que justifican de manera individual:

Gran Premio:

Título: Youth Is A State Of Mind!

Autor: Sergey Romashev (Rusia)

“Se trataba de premiar las imágenes que dieran una visión positiva de la longevidad y en éste caso nos pareció que hay pocas cosas más positivas que la pasión. Apasionarnos por algo nos permite aprender, tener curiosidad por cosas distintas de las que conocemos y sobre todo sentir esperanza. Esta señora muestra una emoción intensa en su rostro, a pesar de que su situación no parece precisamente idílica. Sus ropas viejas y raídas, su bolso sucio y manoseado, la cantidad de texturas agresivas en sus ropas y su piel y la sensación de soledad y tristeza que sugieren los colores desaturados y pardos, ayudan a potenciar todas esas sensaciones que contrastan con la abstracción y la intensidad de su mirada emocionada sobre el texto que lee”.

Elección del Público:

Título: Momentos de alegría

Autor: Jorge Bacelar (Portugal)

Muchas veces en Fotografía solemos decir que menos es más y esta imagen lo refleja a la perfección. Una toma directa con una sola luz lateral, procedente posiblemente de una ventana y tan solo con dos figuras en primer plano, reflejando la implicación entre ambas, la armonía del mensaje y como nos dice el autor, esos maravillosos “momentos de alegría”.

Gente :

Título: Maria y Tim

Autor: Jake Sadhu Abbott (España)

“Tierna imagen del abuelo y su mascota, ambos posando al sol con un fondo claro, resultando una maravillosa fotografía de estudio en exteriores. La naturalidad y sonrisa del hombre, con el cuerpo ladeado, frente a la pose profesional de modelo adoptada por el perro, forman esta composición que nos transmite serenidad, calma y mucha dulzura y autenticidad.”

Miradas:

Título: Atención

Autor: Alberto Porres Viñes (España)

“Hay algo fascinante en la plasticidad de esta imagen, que trae a la memoria no solo la de los pioneros en el uso del color en la fotografía, si no la de cualquier escena pintada por Edward Hooper: su composición especialmente geométrica y el contraste audaz del rojo con el que va completamente vestida la mujer, frente al azul de ese espacio silencioso que es un museo. Y su fuerza no reside solamente ahí, sino que es aún mayor cuando nos centramos en la acción de la imagen, en el pequeño gesto de esa mujer que se sienta, sofisticada y elegante, a observar con detenimiento aquello que hay en una vitrina, concentrada, atenta, ajena a todo lo demás.”

Miradas Ibéricas:

Título: El abuelo y la calabaza gigante III

Autor: Luis María Barrio (España)

“En ésta sección se trataba de premiar las imágenes que diesen una visión de cómo las personas mayores disfrutan activamente del patrimonio cultural y natural de España y Portugal. En éste caso nos pareció muy interesante la forma en que se resumían, de forma simbólica, la exuberancia de la producción agrícola, característica del patrimonio gastronómico y cultural de ambos países y la decisión a la hora de afrontar las tareas difíciles por parte de esa generación. La mirada del abuelo no deja lugar a dudas de que va a triunfar en su decisión de cortar el descomunal calabacín y a la vez, el tratamiento en blanco y negro, hace que la imagen se convierta en algo metafórico más que documental y resalta la acción más que los detalles de los elementos”.

Miradas en la Raya:

Título: Da Luz e da Escuridão

Autor: Isaque Neves (Portugal)

«En una sola imagen en blanco y negro y con una sola luz, se crea esta atmósfera de quietud y tranquilidad, que nos muestra a esta anciana, con su máscara de protección, leyendo el cartel frente a su sombra, mientras a su lado aparece una intervención espectral de un brazo, que la acompaña es su soledad. Una magnifica imagen por su sencillez y teatralidad”.

Imágenes Alteradas:

Título: El camino de las sombras

Autor: Leonardo Horacio Fainbich (Argentina)

“Atrayente composición de tres imágenes, casi clónicas, en la que solo varía el elemento humano. Muy interesante, compositivamente hablando, las diagonales que proyectan las luces y las sombras, todas paralelas entre si y solamente interrumpidas por los personajes que caminan a través de la calle. El color verde/cian que inunda toda la escena ayuda a crear un ambiente extraño, casi atemporal, que aportan un toque muy personal y característico a toda la imagen”.

Móvil:

Título: Reflection

Autor: AmirMahdi Najafloo Shahpar

“Magnifica imagen de vida cotidiana en la que el autor ha captado un bonito momento de complicidad entre el hombre y su perro. La coincidencia de la mirada de los dos sujetos se potencia con la dirección en la que apuntan los parabrisas del vehículo creando una composición verdaderamente interesante. La utilización del blanco y negro y el cristal sucio del vehículo le aportan un toque atemporal, casi onírico a la fotografía lo que ayuda a que la imagen sea sumamente atractiva”.