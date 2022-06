El fotógrafo Javier Bauluz, Pulitzer ’95, multado por la Ley mordaza, presenta «La Ruta Canaria»

Javier Bauluz es fotoperiodista con más de 40 años de experiencia, mostrándole al mundo las aberraciones que se producen en territorios en conflicto y con personas migrantes. Ganó el premio Pulitzer en 1995.

Me aplican #LeyMordaza sin derecho a juez, testigos, pruebas



Indefensión = 1.000 euros



En https://t.co/9fngLrXZwp puedes adquirir el libro con las fotografías que no querían que vieras #LaRutaCanaria



¡Gracias!



¡Seguimos! #PeriodismoSinLeyMordaza🐎🐎🚩https://t.co/ji1RHrtNHk pic.twitter.com/6qugjD5n4N — Javier Bauluz (@javierbauluz) June 13, 2022

En una entrevista que acaba de hacerle Público, Bauluz «se niega a pagar» las dos sanciones administrativas que la Policía le impuso a finales del año 2020, aplicándole la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) mientras estaba trabajando en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.

El fotógrafo explicaba en la entrevista que «las multas son injustas» y que, por lo tanto, esperaba a que sus cuentas fueran embargadas. Denuncia públicamente la impunidad «con la que se cometen delitos por parte de las autoridades».

- Publicidad-

Los hechos se produjeron el pasado 29 de diciembre de 2020, cuando después de meses de bloqueo absoluto para que los periodistas y fotoperiodistas pudieran ver lo que estaba ocurriendo a miles de personas migrantes que llegaban a la costa, se abrió al público el muelle de Arguineguín.

Bauluz relata cómo comenzó a fotografiar la escena que capturaba la llegada una patera, momento en que «se acercaron los policías a perseguirnos, como si fuérmoas un peligro público. Uno de ellos se acercó donde estábamos y me ordenó que fuera para otro lado, mientras que otro agente, sin que me diera cuenta, por detrás, me agarró el brazo y mi reacción fue de sorpresa y desprenderme de él».

Relata cómo siguió caminando mientras el policía le tenía agarrado y cómo le hizo un comentario despectivo, al que el fotógrafo respondió. Fue cuando, según Bauluz, el policía «se abalanzó» sobre él «como si hubiera asesinado a alguien».

Pasados unos minutos un agente llegó con dos multas, las dos en base a la Ley de Seguridad Ciudadana: le sancionaron por desobediencia o negativa a identificarse y por falta de respeto a los agentes.

Unos hechos que pueden verse en este video que se compartió en redes sociales

1 día de muelle Arguineguín liberado, abierto al público, con llegada de pateras. Varios policías aparecen y pretenden alejar a #periodistas. Uno me aprieta nervio de antebrazo y le contesto. 2 denuncias x Ley Mordaza, por falta respeto y negar a identificar #SinCensuraPrevia pic.twitter.com/HQa9vcfGwr — Javier Bauluz (@javierbauluz) December 2, 2020

Las multas le exigen el pago de 700 euros (más 140 por recargo) y de 100 (más 120 de recargo).

Para apoyar el trabajo de este fotoperiodista, para denunciar también la injusticia que se está cometiendo aplicando esta Ley de Seguridad Ciudadana a profesionales que están trabajando para que podamos ejercitar nuestro Derecho Constitucional al acceso a la información, el autor vende a través de su web el libro que recoge lo que sucedió en Canarias en esos días. «La Ruta Canaria» puede comprarse aquí y su adquisición, además del valor de la obra y de la calidad del trabajo, se está convirtiendo en una manera de apoyar el trabajo que se pretende silenciar.

El mejor crowdfunding para @javierbauluz es comprar su libro #LaRutaCanaria. Colaboras con el autor, luchas por un #PeriodismoSinLeyMordaza y te llevas una obra dura, imprescindible. ¡Gracias por existir, Javier! pic.twitter.com/DMuwOGfU2E — Germán Hesse (@geormaper) June 13, 2022